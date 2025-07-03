ELTAŞ, rekabet gücünü yatırımları ile artırıyor

Özlem Sarsın-İZMİR

Enerji sektörüne kesintisiz olarak yüksek kaliteli transformatörler üreten ELTAŞ Transformatör A.Ş., 45. yılına girerken Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yerini aldı.

ELTAŞ CEO’su Bilge Güre Turut, İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 85 bin metrekare alana yayılan modern tesislerinde, ileri teknoloji ve yenilikçi mühendislik çözümleriyle üretim yapan ELTAŞ A.Ş.’nin, dünya genelinde 110’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren bir marka olmasının gururunu taşıdıklarını dile getirdi.

"Türkiye ekonomisine de önemli bir destek veriyoruz"

ELTAŞ’ın, cironun tamamına yaklaşan ihracat satışı ile Türkiye ekonomisine de önemli bir destek verdiğini ifade eden Turut, dünyadaki enerji üretimi, iletim ve dağıtım kanallarındaki yenilenme ve büyüme taleplerine zamanında cevap vermek üzere üretim kapasitesini gelecekteki darboğazları öngörerek arttırdıklarını söyledi. Turut sözlerine şöyle devam etti:

"Her gün yenisi eklenen müşteri isteklerine göre in-house dizayn kabiliyetimizi kullanarak farklı ve zorlu çalışma koşullarına sahip yüksek gerilimli güç transformatörler, reaktörler, orta güç ve dağıtım transformatörleri, cam elyaf dolgulu veya quartz dolgulu kuru tip transformatörler üretiyoruz.

Eltaş’ın ürettiği transformatörler özellikle güneş, rüzgar ve batarya depolama güç istasyonları gibi yeşil enerjinin geleceğine katkı sağlayan projelerde ve data center gibi zorlu çalışma şartları içeren yatırım projelerinde tercih ediliyor."

"AR-GE çalışmalarımıza önem veriyoruz"

Transformatörlerin, yenilenebilir ya da konvansiyonel fark etmeksizin tüm enerji altyapısının temelini oluşturduğuna dikkat çeken ELTAŞ CEO’su Bilge Güre Turut, çevre dostu üretim yaklaşımlarının altını çizerek şunları söyledi:

"ELTAŞ olarak iklim krizi, enerji dönüşümü ve doğal kaynakların korunması konularında üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde üretim yapıyoruz.

Üretimimizin büyük kısmını, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin güvenli ve verimli şekilde iletilip dağıtılmasını sağlayan transformatörlere ayırıyoruz. Bu ürünler, yatırımcıların ihtiyaçlarına özel olarak; yüksek verimlilik, düşük kayıp, uzun ömürlü izolasyon sistemi ve düşük yangın riski gibi çevresel ve teknik kriterler gözetilerek tasarlanıyor.

Özellikle farklı dizayn prensipleri içeren bitkisel yağ gibi çevre dostu malzemeler ile üretilmiş transformatörler geliştiriyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 'Net Sıfır Emisyon' hedefine uygun ve döngüsel ekonomiye katkı koyacak çalışmalar yapıyor, kendimizi geleceğe hazırlıyoruz.

Ürünlerimize talep artarak devam ederken biz de müşterilerimize hep daha iyiyi sunmak üzere çalışıyoruz, bu sene dijitalleşme seviyemizi bir üste çıkaracak MES ile AI entegrasyonunu sağlayacak yatırımımıza başladık, devam ediyoruz.

AR-GE çalışmalarımıza önem veriyoruz, talepleri karşılamak için daha kısa sürede transformatör dizaynı yapmak üzere hem donanım yatırımlarımız hem de AR-GE mühendisi istihdamlarımız devam ediyor. Ayrıca yeni devreye aldığımız 20 bin metrekarelik akıllı fabrikamızda otomasyon ve dijitalleşmeyi en üst seviyede sağladık. Bu tesiste mekanik parça imalatı gerçekleştirerek transformatör kazan ve aksanlarında kalite seviyemizi hayal ettiğimiz noktaya getireceğiz."

"Global pazardaki rekabet gücümüzü artırıyoruz"

Avrupa ve Amerika’daki projelerini yakından takip etmek ve saha servis taleplerine hızlı ve zamanında cevap verebilmek için Amerika’da ve Hollanda’da yapılandıklarını ifade eden Turut, global pazardaki rekabet güçlerini günden günde artırdıklarını söyledi.

Kalite, teknoloji ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle enerji sektöründeki konumlarını her geçen gün güçlendirdiklerini vurgulayan Turut, Türkiye’nin küresel ölçekteki saygın temsilcilerinden biri olarak yola emin adımlarla devam ettiklerini sözlerine ekledi.