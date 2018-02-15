En büyük 3. etkinlik ve toplantı sektörü fuarı başlıyor

15 Şubat 2018

Türkiye, dünyanın en büyük üçüncü kongre, toplantı ve etkinlik sektörü fuarı olan ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines’a ev sahipliği yapıyor.

40 ülkeden 200 önemli satın almacının katılacağı fuar, 21 - 23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi-ICC’de gerçekleştirilecek. Kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün (MICE) en önemli buluşmalarından biri olan ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines, Türkiye’ye olan güvenin korunduğunu gösteren en önemli organizasyonlardan biri olarak görülüyor.

40 ülkeden geliyorlar

Dünyanın en güçlü 21 satın alıcı grup koordinatörü ve 40 ülkeden medya partneri ve 200 satın alıcısı, fuar esnasında günde ortalama 10 B2B görüşme yaparak Türk firmalarla işbirliği imkanları bulacak. Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere, ABD, Kanada, Arjantin, Hindistan, Çin, Rusya gibi ülkelerin kongre, etkinlik ve toplantı düzenleyen şirketleri, Türkiye’de organizasyon yapabilmek için gerekli görüşmeleri bu fuarda yapacak.

Fuar kapsamında 3 gün boyunca iki salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 19 oturumda dünyaca ünlü 29 konuşmacı, izleyenlere ilham veriyor olacak. Dünyanın en ünlü gösteri ve şölen tasarımcısı İtalyan Valerio Festi dahil, etkinlik teknolojisi alanında dünyanın bir numaraları konuşmacısı Corbin Ball, Canlı Deneyim Stratejisti ve White Fox Danışmanlığı Sahibi Mat Johnson gibi konuşmacılar, katılımcılara trendler hakkında da bilgi verecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı sponsorluğunda davet

Fuarın resmi gala yemeği 21 Şubat tarihinde Hilton İstanbul Bosphorus Hotel’de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sponsorluğunda gerçekleştiriliyor olacak yemekte, eğlence ve networking bir arada olacak.

Ulusal ve uluslararası tüm MICE sektörünün bütün bir yıl boyunca beklediği “AMEzing Parti”, 22 Şubat akşamı İstanbul Kongre Merkezi bahçesinde Türkiye’de ilk defa kurulacak dev DOME çadırda yurt dışından gelen özel gösteri ve müzik grupları, DJ performansları, 360 derece video mapping ile gerçekleştirilecek.