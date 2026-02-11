Erdal Yeniçeri, GERSAN’a Yönetim Kurulu Danışmanı olarak atandı

Borsa İstanbul’da işlem gören GERSAN Elektrik A.Ş., finansal yapılanmasını güçlendirmek amacıyla önemli bir atamaya imza attı. Kurumsal finans ve faktoring alanındaki uzmanlığıyla bilinen Erdal Yeniçeri, şirket bünyesinde Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Danışmanı olarak göreve başladı.

Finansal strateji ve yatırımcı ilişkileri güçlenecek

25 yılı aşkın profesyonel kariyere sahip olan Yeniçeri, finansal analiz, kredi tahsis süreçleri, risk yönetimi ve stratejik finansal yapılandırma alanlarında önemli sorumluluklar üstlendi.

Yeni görevinde, GERSAN’ın finansal stratejilerinin geliştirilmesi, sermaye yapısının güçlendirilmesi ve yatırımcı ilişkilerinin daha etkin yönetilmesine katkı sunması bekleniyor.

Stratejik iş birliği vurgusu

Atamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Erdal Yeniçeri, Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan GERSAN ile böyle bir stratejik iş birliğine imza atmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yeniçeri, görevin hem şirket yönetimi hem yatırımcılar hem de ülke ekonomisi açısından hayırlı olmasını temenni etti.

Sürdürülebilir büyüme hedefi

Elektrik ve enerji sektöründe faaliyet gösteren GERSAN Elektrik A.Ş.’nin, bu atama ile kurumsal finans yapılanmasını daha da sağlamlaştırması ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ivme kazandırması amaçlanıyor.

Erdal Yeniçeri, aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası organizasyonlarında aktif görevler üstlenmeye devam ediyor.