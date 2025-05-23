Erdemir ve İsdemir stratejik yatırımlarını devreye aldı

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir ve İsdemir, Net Sıfır Yol Haritası ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda iki büyük yatırımı devreye aldı. Erdemir, 4’üncü Kok Bataryası ve Yan Ürünler Tesisini, İsdemir ise Türkiye’nin en büyük kapasiteli yeni nesil 1. yüksek fırın yatırımını tamamlayarak üretime başladı.

Erdemir’in; kok üretim dengesinin sağlanması, çevresel performansın iyileştirilmesi ve yeni bir tali ürün tesisi kurmak hedefiyle devreye aldığı tesis, yıllık 800 bin ton üretim kapasitesine sahip.

Emektar 1’inci ve 2’nci batarya veda etti

1965 yılından bu yana hizmet veren 1’inci ve 2’nci bataryaların yerini almak üzere inşa edilen 4’üncü Kok Bataryası ve Yan Ürünler Tesisi, gelişmiş toz toplama ve filtre sistemlerinin yanı sıra yüksek düzeyde otomasyon alt yapısı gibi birçok ileri teknolojiyi bünyesinde barındırıyor.

4’üncü Kok Bataryası ve Yan Ürünler Tesisi’nin devreye alınması ile 1965 yılından bu yana hizmet veren ve 74 fırından oluşan 1’inci ve 2’nci kok bataryası tamamen kapatıldı. Dünya genelinde aktif en eski kok bataryaları arasında yer alan ve ekonomik ömrünü tamamlayan 1’inci ve 2’nci kok bataryası, 60 yıllık kesintisiz hizmetlerinin ardından, son fırın itmesiyle birlikte devreden çıkarıldı ve kalan fırınların üretimine tamamıyla son verildi.

İsdemir’den Türkiye’nin en yüksek kapasiteli yüksek fırını

Üretim kapasitesini ve sektördeki rekabet gücünü artıracak stratejik bir yatırım gerçekleştiren İsdemir ise, Türkiye’nin en yüksek kapasiteli yeni nesil yüksek fırınını devreye aldı.

Türk mühendislerin katkılarıyla tasarlanıp inşa edilen yeni nesil yüksek fırın, enerji verimliliğinin yanı sıra maliyet azaltarak, çevreci üretim süreçleriyle şirketin karbon nötr hedeflerine ve sürdürülebilir büyüme vizyonuna güçlü katkı sunacak.

Yıllık 2,8 milyon ton sıvı ham demir üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük kapasiteli yüksek fırın yatırımı kapsamında, 21 Aralık 1975 tarihinde üretime başlayan ve 19 Mayıs 2016’ya kadar toplam 16 milyon 334 bin 913 ton sıvı ham demir üretimi gerçekleştiren eski 1’inci yüksek fırın, son teknolojiyle yeniden tasarlanıp inşa edildi.

İsdemir’in 1. yeni yüksek fırınında tüyer sayısı 16’dan 32’ye, döküm deliği sayısı ise 1’den 4’e çıkarılarak üretim süreci daha hızlı ve etkin hale getirildi.

Yeni fırının ham madde besleme sistemi daha modern bir yapıya kavuşturulurken, ısıtma sisteminde yapılan değişikliklerle enerji kullanımı optimize edildi.

Aynı zamanda, gelişmiş izleme ve analiz sistemleri sayesinde üretim süreci daha kontrollü ve verimli hale getirilirken, çevre dostu gaz geri kazanım teknolojisiyle emisyonlar azaltılarak sürdürülebilir üretime yönelik güçlü bir adım atıldı.