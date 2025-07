ESİAD gelecek için vizyon çiziyor

Takip Et

Değişen dünya koşullarında bölgesel vizyonunu yeniden tanımlayan Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), İzmir ve Ege iş dünyasına yön verecek stratejik önceliklerini belirledi. Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda; yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm; küresel rekabet, bölgesel iş birlikleri ve ESİAD’ın kurumsal dönüşüm vizyonu gibi başlıklar kapsamlı biçimde konuşuldu.

"İş dünyası yön veren bir aktör olmalı"

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, Türkiye’nin içinden geçtiği çok boyutlu ekonomik ve sosyal dönüşüm sürecinde iş dünyasının sadece izleyen değil, yön veren bir aktör olması gerektiğini vurguladı. Zorlu, şöyle konuştu:

"ESİAD olarak biz, fikir üreten, çözüm öneren ve geleceği tasarlayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Küresel belirsizlikler, artan jeopolitik riskler, içinden geçtiğimiz koşullar yatırım ortamını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle güveni yeniden tesis etmek, öngörülebilirliği sağlamak ve kalkınmayı sürdürülebilir temeller üzerine inşa etmek zorundayız. Bu da ancak ortak akıl, istişare ve kararlılıkla mümkündür. İzmir ve bölgemiz iş dünyası için daha fazla fikir üretmek, yol göstermek, yeni çözümler geliştirmek için çalışıyoruz. Bu toplantının, yalnızca ESİAD için değil, Ege’nin dönüşüm yolculuğuna da katkı sağlamasını diliyorum."

"Önceliklerimizi gözde geçirmeliyiz"

ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Bülent Akgerman da değişen dünyada, sivil toplum kuruluşlarının, sorumluluklarını, rollerini yeniden tanımlamaya başladığını ifade eden Akgerman, "Tam da bu nedenle, bizler için artık yeni bir odaklanma zamanı. Önceliklerimizi yeniden gözden geçirmeli, sadece bugünü değil geleceği de kapsayan güçlü ve kararlı bir vizyon ortaya koymalıyız. Bu çalıştayın amacı da tam olarak budur: Hangi alanlarda daha etkili olabiliriz, nasıl bir etki yaratmalıyız, birlikte bu sorulara yanıt arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek için kapsamlı bir perspektif

Çalıştayda moderatörlük görevini üstlenen Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası ise katılımcılara yalnızca bugünü değil, hızla değişen bir geleceği de düşünmeye çağıran kapsamlı bir perspektif sundu.

Kaleağası, konuşmasında küresel dönüşümün hızına, teknolojinin toplumsal etkilerine, jeopolitik risklere ve İzmir’in bu denklemdeki potansiyel rolüne dikkat çekti. Küresel ölçekte yaşanan teknolojik sıçramalara dikkat çeken Kaleağası, "İnsanlık, ilk kez gezegen üzerindeki en zeki yaşam formu olma ayrıcalığını kaybetmek üzere. Ajan yapay zekâlar bizi temsil etmeye başlayacak; kuantum bilgisayarlar işlem hızında devrim yaratacak. Başka bir uygarlığın eşiğindeyiz. Beş yıl, on yıl, on beş yıl… Bu artık yarın demek. Bugün her ne oluyorsa, biz dünü tartışıyoruz. Artık geçmişin siyasetiyle, ekonomisiyle, içgüdüleriyle hareket etme lüksümüz yok" diye konuştu.

Çalıştayda ortaya çıkan önerilerin, ESİAD bünyesindeki Yuvarlak Masa yapılarına aktarılarak somut politika önerilerine dönüştürülmesi hedefleniyor. Toplantı çıktılarının ayrıca, 2 Ağustos’ta düzenlenecek Yüksek İstişare Konseyi toplantısına zemin oluşturması ve ESİAD’ın gelecek vizyonunun kurumsal politikalarla pekiştirilmesi planlanıyor.