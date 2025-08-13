Fikret Kileci: Faiz kararı ihracata ivme kazandıracak

Temmuz ayında elde et­tiğimiz ihracat rakamları, bölge ekonomisinin dayanıklılığını ve ihracatçımızın azmini bir kez da­ha ortaya koymuştur. Güneydo­ğu Anadolu’nun ihracat potan­siyelini daha da ileriye taşımak için pazar çeşitliliğini artırmaya, sektörlerimize yeni açılımlar ka­zandırmaya ve ihracat tabanını genişletmeye kararlıyız.

Özellik­le Merkez Bankasının aldığı faiz indirim kararının önümüzdeki dönemde ihracatımızda yukarı yönlü bir harekete vesile olma­sını bekliyoruz. Çünkü bugün en önemli sıkıntılarımızın başında finansmana erişim geliyor” dedi.

Yılın ilk 7 ayında 6,8 milyar dolar ihracat

Temmuz ayında en fazla ihra­cat gerçekleştirilen ülkeler Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Al­manya, Suudi Arabistan, Lib­ya, Cibuti ve İran oldu. Öne çıkan ürün grupları ise makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, bit­kisel yağlar, değirmencilik ürün­leri, ağaç ve orman ürünleri, diğer gıda müstahzarları ile sabun ve yı­kama müstahzarları oldu.

Yılın ilk 7 aylık döneminde top­lam 6,8 milyar dolar ihracat ger­çekleşirken bölge illerinin ihra­catı ise temmuz ayında şu şekilde sıralandı: Gaziantep 866,1 milyon dolar, Kahramanmaraş 108,4 mil­yon dolar, Mardin 79,6 milyon do­lar, Diyarbakır 27,2 milyon dolar, Malatya 26,5 milyon dolar, Şanlı­urfa 25,8 milyon dolar, Kilis 12,5 milyon dolar, Adıyaman ise 6,6 milyon dolar. l