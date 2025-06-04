Finansmana ulaşmak daha rahat olmalı

Gündeme ilişkin de­ğerlendirmelerde bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Der­neği (MÜSİAD) Genel Baş­kanı Burhan Özdemir, Orta Vadeli Programa (OVP) de­ğindi. OVP’nin son derece ce­vap verici bir şekilde işlen­diğini anlatan Özdemir, “Ke­sinlikle tünelin ucunda ışık görüyoruz. Yani görmesek neredeyse iki katından faz­la olan enflasyon oranı geriye gelmezdi. Yüke rağmen enf­lasyon yüzde 30’lu rakamlara geldi. Bu noktaya geldiyse bu OVP’nin cevap verdiğini ve biraz daha sabırlı olursak çok daha aşağıya ineceğini göste­riyor” dedi.

OVP’nin geldiği noktanın başarılı olduğunun altını çizen Özdemir, şöy­le devam etti: “Bundan son­ra 2025’in sonuna doğru gi­derken daha makrodan mik­roya, sanayicinin, üreticinin ve ticaret erbabının bekledi­ği, mikro ölçekte finansmana ulaşımın daha rahatladığı bir dönem olmalı. Daha hızlı ola­bildiği, bir kısım faaliyetlerin devlet tarafından sübvanse edilebildiği bir politika izlen­mesinin tümüyle değil ama belli alanlarda faydalı olaca­ğını düşünüyorum.”

Sanayici zorlandı ama işi bırakmadı

Burhan Özdemir, imalat sanayisinin son dönemde sı­kıntılı günler yaşadığına iliş­kin değerlendirmelere iliş­kin, bu alandaki gidişatın çok kötü olduğuna dair yorumla­rı doğru bulmadığını ifade et­ti. Son iki yılda enflasyon ile dövizdeki artış arasında ma­kasın arttığını vurgulayan Özdemir, şu ifadeleri kullan­dı: “Burada sanayicimiz biraz mağdur oldu.

Bunu biliyo­ruz. Sonuçta bu görebildiği­miz bir veri. Ancak bu, sana­yimizi durma noktasına ya da sanayicimizi işini bırakma noktasına getirecek düzeyde değil. Evet sanayicimizin son 2 yılda daha önce alıştığı kar­lılıkları elde edemediği, hatta bir kısmının kafa kafaya yı­lı kapattığını biliyoruz.

Ama dediğim gibi ‘artık içinden çı­kılmayacak bir noktaya geldi’ gibi bir şey söylemek yanlış olur. Özellikle bu dönemde yani Terörsüz Türkiye’nin, Suriye açılımının ve Türki­ye’nin uluslararası eksende yükselen grafiğinin arkamız­da rüzgar olacağı dönemde daha motive, daha umutlu, daha ileriye ve dışa dönük bir bakış açısı sergilememiz ge­rektiğini düşünüyorum hep birlikte. Dolayısıyla çok ka­ramsar bir tablo çizmek açık­çası doğru olmaz.”

En büyük problem enflasyon

Burhan Özdemir, şu anda en büyük problemin enflasyon olduğunu ve bunun bir an ön­ce düşmesi gerektiğini kayde­derek, sözlerini şöyle tamam­ladı: “Hükümetimizden bek­lediğimiz, dediğim gibi yani öyle bir dönemeçteyiz ki Te­rörsüz Türkiye, Suriye açılı­mı, yurt dışı açılımı, sonuna geldiği düşünülen Rusya-Uk­rayna Savaşı, Amerika ile ge­liştirdiğimiz iyi ilişkiler... Bu çerçevede yurt dışında çok ciddi imkanlara erişmemiz gerekiyor. Bu alanda ülkeler bazında farklı çalışmaların yapılıp sanayicinin ve üreti­cinin yurt dışına açılımına yö­nelik çok daha başka teşvik­lerin, farklı vergi muafiyet­lerinin getirildiği, çok daha devletimizin desteğiyle yar­dımcı olunarak yurt dışına çı­karıldığımız bir dönem arzu ediyoruz açıkçası.”

Dört alanda özel politika kurulu kuracağız

Burhan Özdemir, ülkedeki sanayicinin, üreticinin ve tüccarın güncel problemleriyle her zaman ilgilendiklerini kaydederek, MÜSİAD üyeleri arasında nüfus politikaları noktasında yeni şeyler yapmayı planladıklarını belirtti. Özdemir, MÜSİAD Ticaret ve Yatırım Ajansını kuracaklarını, bu ajansın yurt dışı fuarlara ve yurt dışında daha spesifik ve ülke/bölge fuarlara odaklanacağını söyledi.

Özdemir, dernek çatısı altında «ölçme ve değerlendirme merkezi» kurmayı hedeflediklerini de dile getirdi. MÜSİAD’daki sektör ve politika kurullarının görevlerini anlatan Özdemir, “Politika kurullarına önümüzdeki dönem şöyle bir görev vereceğiz; devletimizin geliştirdiği ve sürekli takip ettiği alanlarda, özellikle ‘vergi’, ‘teşvik uygulamaları’, ‘rekabet’ ile ‘iş gücü ve istihdam’ gibi 4 alanda özel politika kurulu kuracağız. Bunlar daha çok devlet kademesinden üst düzey bürokratların, MÜSİAD’dan ve özel sektörden konusunda uzman isimler olacak” şeklinde konuştu.