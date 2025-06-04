Finansmana ulaşmak daha rahat olmalı
Düşen enflasyon verilerine vurgu yapan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, yüke rağmen enflasyonun yüzde 30’lara geldiğini, artık tünelin ucunda ışığın göründüğünü söyledi. Özdemir “2025 sanayicinin, üreticinin ve ticaret erbabının beklediği, mikro ölçekte finansmana ulaşımın daha rahatladığı bir dönem olmalı” açıklamasını yaptı.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Orta Vadeli Programa (OVP) değindi. OVP’nin son derece cevap verici bir şekilde işlendiğini anlatan Özdemir, “Kesinlikle tünelin ucunda ışık görüyoruz. Yani görmesek neredeyse iki katından fazla olan enflasyon oranı geriye gelmezdi. Yüke rağmen enflasyon yüzde 30’lu rakamlara geldi. Bu noktaya geldiyse bu OVP’nin cevap verdiğini ve biraz daha sabırlı olursak çok daha aşağıya ineceğini gösteriyor” dedi.
OVP’nin geldiği noktanın başarılı olduğunun altını çizen Özdemir, şöyle devam etti: “Bundan sonra 2025’in sonuna doğru giderken daha makrodan mikroya, sanayicinin, üreticinin ve ticaret erbabının beklediği, mikro ölçekte finansmana ulaşımın daha rahatladığı bir dönem olmalı. Daha hızlı olabildiği, bir kısım faaliyetlerin devlet tarafından sübvanse edilebildiği bir politika izlenmesinin tümüyle değil ama belli alanlarda faydalı olacağını düşünüyorum.”
Sanayici zorlandı ama işi bırakmadı
Burhan Özdemir, imalat sanayisinin son dönemde sıkıntılı günler yaşadığına ilişkin değerlendirmelere ilişkin, bu alandaki gidişatın çok kötü olduğuna dair yorumları doğru bulmadığını ifade etti. Son iki yılda enflasyon ile dövizdeki artış arasında makasın arttığını vurgulayan Özdemir, şu ifadeleri kullandı: “Burada sanayicimiz biraz mağdur oldu.
Bunu biliyoruz. Sonuçta bu görebildiğimiz bir veri. Ancak bu, sanayimizi durma noktasına ya da sanayicimizi işini bırakma noktasına getirecek düzeyde değil. Evet sanayicimizin son 2 yılda daha önce alıştığı karlılıkları elde edemediği, hatta bir kısmının kafa kafaya yılı kapattığını biliyoruz.
Ama dediğim gibi ‘artık içinden çıkılmayacak bir noktaya geldi’ gibi bir şey söylemek yanlış olur. Özellikle bu dönemde yani Terörsüz Türkiye’nin, Suriye açılımının ve Türkiye’nin uluslararası eksende yükselen grafiğinin arkamızda rüzgar olacağı dönemde daha motive, daha umutlu, daha ileriye ve dışa dönük bir bakış açısı sergilememiz gerektiğini düşünüyorum hep birlikte. Dolayısıyla çok karamsar bir tablo çizmek açıkçası doğru olmaz.”
En büyük problem enflasyon
Burhan Özdemir, şu anda en büyük problemin enflasyon olduğunu ve bunun bir an önce düşmesi gerektiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: “Hükümetimizden beklediğimiz, dediğim gibi yani öyle bir dönemeçteyiz ki Terörsüz Türkiye, Suriye açılımı, yurt dışı açılımı, sonuna geldiği düşünülen Rusya-Ukrayna Savaşı, Amerika ile geliştirdiğimiz iyi ilişkiler... Bu çerçevede yurt dışında çok ciddi imkanlara erişmemiz gerekiyor. Bu alanda ülkeler bazında farklı çalışmaların yapılıp sanayicinin ve üreticinin yurt dışına açılımına yönelik çok daha başka teşviklerin, farklı vergi muafiyetlerinin getirildiği, çok daha devletimizin desteğiyle yardımcı olunarak yurt dışına çıkarıldığımız bir dönem arzu ediyoruz açıkçası.”
Dört alanda özel politika kurulu kuracağız
Burhan Özdemir, ülkedeki sanayicinin, üreticinin ve tüccarın güncel problemleriyle her zaman ilgilendiklerini kaydederek, MÜSİAD üyeleri arasında nüfus politikaları noktasında yeni şeyler yapmayı planladıklarını belirtti. Özdemir, MÜSİAD Ticaret ve Yatırım Ajansını kuracaklarını, bu ajansın yurt dışı fuarlara ve yurt dışında daha spesifik ve ülke/bölge fuarlara odaklanacağını söyledi.
Özdemir, dernek çatısı altında «ölçme ve değerlendirme merkezi» kurmayı hedeflediklerini de dile getirdi. MÜSİAD’daki sektör ve politika kurullarının görevlerini anlatan Özdemir, “Politika kurullarına önümüzdeki dönem şöyle bir görev vereceğiz; devletimizin geliştirdiği ve sürekli takip ettiği alanlarda, özellikle ‘vergi’, ‘teşvik uygulamaları’, ‘rekabet’ ile ‘iş gücü ve istihdam’ gibi 4 alanda özel politika kurulu kuracağız. Bunlar daha çok devlet kademesinden üst düzey bürokratların, MÜSİAD’dan ve özel sektörden konusunda uzman isimler olacak” şeklinde konuştu.