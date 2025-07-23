Gage Raylı Sistemler A.Ş Genel Müdürü Selim Aksoy: 'Dünyanın en büyük tren üreticileri için üretim yapıyoruz'

Özlem Sarsın-İZMİR

Gage Raylı Sistemler Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Aksoy, Gage’nin tüm üretimini ihraç ettiğini söyleyerek, global arenada güçlerini daha artıracaklarını vurguladı.

Aksoy, "Raylı sistemlerin karmaşık dünyasında, yüksek hassasiyet ve sürdürülebilir kalite anlayışıyla global pazarda yüzde yüz ihracat başarısı elde eden Gage Raylı Sistemler A.Ş., talaşlı imalat sektörünün öne çıkan temsilcilerinden biri.

Gage Raylı Sistemler olarak talaşlı imalat alanında, özellikle raylı sistemler için kritik öneme sahip yüksek hassasiyetli parça üretiminde uzmanlaştık. Dünyanın en Büyük Tren üreticileri için üretim yapıyor, bu firmaların global projelerine doğrudan katkı sağlıyoruz. Yüksek emniyetli fren parçalarından hızlı trenler için motor parçalarına, bağlantı elemanlarından boji parçalarına kadar geniş bir yelpazede, sahip olduğumuz IRIS kalite standartlarında üretim gerçekleştiriyoruz. Sadece bir tedarikçi değil, mühendislik projelerinde çözüm ortağı olarak konumlanıyoruz" diye konuştu.

"İki haneli büyüme ve teknolojide derinleşme"

2024 yılını, bir önceki yıla göre enflasyondan bağımsız yüzde 23’lük bir büyüme ile kapattıklarını dile getiren Aksoy, "2025’te bu ivmeyi sürdürmeyi, hatta iki haneli büyümeyi kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Üretim kapasitemizi yüzde 30 oranında artıracak yatırımlarla, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında etkinliğimizi güçlendirmeyi planlıyoruz.

Bugün üretimimizin yüzde 100’ü ihraç ediliyor. Fransa, Almanya ve İtalya gibi Avrupa’nın önde gelen raylı sistem üreticilerine parça tedarik ediyoruz. Kuzey Amerika'da varlığımızı yeni projeler ile artırmaya çalışıyoruz. Ayrıca Güney Amerika pazarına giriş için fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Gage Akademi ile eğitim fırsatı"

Yeni nesil CNC tezgâhları ve otomasyon sistemlerine yatırımların da devam ettiğini belirten Aksoy, "Ancak yatırım sadece teknolojiyle sınırlı değil. Kalifiye iş gücünün sektörde en kritik başlık haline geldiğinin farkındayız. Bu nedenle mesleki eğitimi destekleyen, genç mühendisleri sektöre kazandıran projelere öncülük ediyoruz.

2022 yılında hayata geçirdiğimiz GAGE Akademi ile şirket içi teknik eğitimlerimizi artırarak hem çalışanlarımızın yetkinliklerini sürekli geliştirmeyi hem de sektöre nitelikli iş gücü kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yalnızca mevcut personelimize değil, aynı zamanda meslek liseleri ve üniversitelerle yaptığımız iş birlikleri sayesinde genç yeteneklere de uygulamalı eğitim fırsatları sunuyoruz."

"Sürdürülebilirlik, artık bir ayrıcalık değil zorunluluk"

Bugün, raylı sistemlerin global ölçekte karbon emisyonunu azaltmada anahtar rol oynadığına da dikkat çeken Selim Aksoy, “Biz de bu dönüşümün üretici tarafında aktif aktörüyüz. Kendi üretim süreçlerimizde enerji verimliliğini artıran, atık yönetimini iyileştiren uygulamaları devreye aldık.

2025 yılında, ISO 14064 karbon ayak izi sertifikasyon sürecini tamamlamayı hedefliyoruz. Biz Gage olarak Türkiye’nin mühendislik potansiyelini dünya sahnesinde temsil etmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Üretimin ötesinde bilgi, kalite ve çözüm sunuyoruz. Bu yaklaşımımız, sadece şirketimizi değil, Türk sanayisinin küresel konumunu da yukarıya taşıyor” diyerek sözlerine son verdi.