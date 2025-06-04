 Gaziantep ihracatında yeni pazar arayışları

Güneş DOĞDU SOYLU

Mayıs ayında Güneydo­ğu Anadolu Bölgesi yüzde 1,6 artış ile top­lam 1,1 milyar dolar ihracat ger­çekleştirdi. Bölgenin ihracat üs­sü Gaziantep, mayıs ayında ger­çekleştirdiği 900 milyon 383 bin dolarlık ihracatla birlikte Ocak-Mayıs döneminde 4 milyar 149 milyon 789 bin dolara ulaş­tı. Gaziantep, Türkiye ihracatı­nın yüzde 3,6’sını karşılayarak en fazla ihracat yapan 6. il oldu.

Kent yetkilileri zor koşullarda üretim ve ihracat yapan bölge sa­nayicisinin mevcut pazarlardaki gücünü korurken yeni pazarla­rın bulunmasının zorunluluk ol­duğu ifade ederken tekstil, ayak­kabı gibi emek yoğun sektörlerde özel desteklere ihtiyaç duyduk­larını ifade ettiler.

“İhracatçılarımızın rekabette güçlenmesi sürdüreceğiz”

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ocak-mayıs döneminde 4,9 mil­yar dolar ihracat yaparken, aynı dönemde Gaziantep ise 4,1 mil­yar dolar ihracat yapıldığını söy­leyen GAİB Koordinatör Başka­nı Ahmet Fikret Kileci, “Mayıs ayında ihracat verilerimiz, böl­ge ihracatçılarımızın özverili ça­lışmaları ve stratejik yaklaşım­larının bir sonucudur. Küresel pazarlardaki belirsizliklere rağ­men, yenilikçi ve sürdürülebilir üretim anlayışımızla ihracatımı­zı artırmayı başardık.

Bu başarı­da emeği geçen tüm ihracatçıla­rımızı yürekten tebrik ediyorum. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ola­rak yalnızca ihracat rakamların­da değil, katma değerli üretim, uluslararası iş birlikleri ve bilgi paylaşımında da güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz. Bölge ihracatçılarımızın küresel reka­bette daha da güçlenmesi adına önümüzdeki süreçte de aynı ka­rarlılıkla çalışmalarımızı sürdü­receğiz” diye konuştu.

“Emek yoğun sektörlere destek şart”

Gaziantep’in hem aylık hem dönem ihracatında 6’ncı sırada­ki yerini koruduğunu ifade eden Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Zorlukların üstesin­den gelmek ve istihdamımızı sür­dürebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Sana­yinin sürdürülebilirliği için özel­likle tekstil, ayakkabı gibi emek yoğun sektörlere yönelik destek ve maliyetleri azaltacak adımla­ra ihtiyaç duyuyoruz. Artan mali­yetler sektörlerimizin dış pazar­da yaşadığı güç kayıplarına sebep olmakta ve ilerleyen süreçte is­tihdama da olumsuz yansımala­rı olası görünmektedir.

Tedbirle­ri önceden alırsak dış pazarda da büyük kayıplar yaşamadan bu sü­reci atlatabiliriz. Kamu, özel sek­tör ve finans sektörünün bu kritik dönemde birlikte ve daha entegre olmasını önemli buluyoruz. Ko­şullar ne olursa olsun, Gaziantep azim ve kararlılıkla üretim, ihra­cat ve istihdamını sürdürmeye devam edecektir. Biz ülkemizin gücüne inanıyoruz ve tüm dünya ekonomilerinde zorlukların ya­şandığı bu dönemin üstesinden de birlikte geleceğiz.”

“Yeni pazarlara açılmak zorunluluk”

İhracat rakamlarına bakıldı­ğında Gaziantep’in üretim gü­cünün ve dirençli yapısının gö­rüldüğünü belirten fakat bu di­rencin zayıflamaya başladığını ifade eden Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Ga­ziantep, mayıs ayında gerçekleş­tirdiği 900 milyon 383 bin dolar­lık ihracatla Türkiye ihracatının %3,6’sını karşılayarak en fazla ihracat yapan 6. il oldu.

Yılın ilk 5 ayında ise toplam ihracatımız 4,1 milyar doları aştı. Bu tablo, şehrimizin üretim gücünü ve di­rençli yapısını bir kez daha or­taya koyuyor. Ancak biz, bu gü­cün ve direncin artık zayıflama­ya başladığının da farkındayız. Küresel belirsizlikler, finans­mana erişimde yaşanan zorluk­lar ve artan maliyetler, sanayi­cimizi her geçen gün daha fazla zorluyor.

İhracat pazarlarımıza baktığımızda, yılın ilk 5 ayında en fazla ihracatı Irak’a gerçek­leştirdiğimizi görüyoruz. Irak’ı sırasıyla Amerika Birleşik Dev­letleri, Suriye, İngiltere ve İtal­ya izliyor. Bu 5 ülke toplam ih­racatımızın yüzde 42’sini oluş­turuyor. Bu da dikkat edilmesi gereken bir husus... Bu tablo, Ga­ziantep’in hem yakın coğrafya­sında hem de küresel pazarlarda rekabet gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Ancak özellikle yakın pazarlardaki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar, ihracatçıları­mız için önemli riskler barındı­rıyor. Bu nedenle mevcut pazar­lardaki konumumuzu korurken yeni ve alternatif pazarlara açıl­mak artık bir tercih değil, bir zo­runluluk halini aldı.”