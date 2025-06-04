Gaziantep ihracatında yeni pazar arayışları
Gaziantep’te zor koşullar altında ihracat yaptıklarını belirten iş dünyası temsilcileri, bölge sanayicisinin mevcut pazarlardaki gücünü korurken yeni pazarlar bulmasının zorunluluk olduğunu kaydetti. Kentte tekstil, ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde özel desteklere ihtiyaç var.
Güneş DOĞDU SOYLU
Mayıs ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüzde 1,6 artış ile toplam 1,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bölgenin ihracat üssü Gaziantep, mayıs ayında gerçekleştirdiği 900 milyon 383 bin dolarlık ihracatla birlikte Ocak-Mayıs döneminde 4 milyar 149 milyon 789 bin dolara ulaştı. Gaziantep, Türkiye ihracatının yüzde 3,6’sını karşılayarak en fazla ihracat yapan 6. il oldu.
Kent yetkilileri zor koşullarda üretim ve ihracat yapan bölge sanayicisinin mevcut pazarlardaki gücünü korurken yeni pazarların bulunmasının zorunluluk olduğu ifade ederken tekstil, ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde özel desteklere ihtiyaç duyduklarını ifade ettiler.
“İhracatçılarımızın rekabette güçlenmesi sürdüreceğiz”
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ocak-mayıs döneminde 4,9 milyar dolar ihracat yaparken, aynı dönemde Gaziantep ise 4,1 milyar dolar ihracat yapıldığını söyleyen GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Mayıs ayında ihracat verilerimiz, bölge ihracatçılarımızın özverili çalışmaları ve stratejik yaklaşımlarının bir sonucudur. Küresel pazarlardaki belirsizliklere rağmen, yenilikçi ve sürdürülebilir üretim anlayışımızla ihracatımızı artırmayı başardık.
Bu başarıda emeği geçen tüm ihracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum. Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak yalnızca ihracat rakamlarında değil, katma değerli üretim, uluslararası iş birlikleri ve bilgi paylaşımında da güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz. Bölge ihracatçılarımızın küresel rekabette daha da güçlenmesi adına önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.
“Emek yoğun sektörlere destek şart”
Gaziantep’in hem aylık hem dönem ihracatında 6’ncı sıradaki yerini koruduğunu ifade eden Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Zorlukların üstesinden gelmek ve istihdamımızı sürdürebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.
Sanayinin sürdürülebilirliği için özellikle tekstil, ayakkabı gibi emek yoğun sektörlere yönelik destek ve maliyetleri azaltacak adımlara ihtiyaç duyuyoruz. Artan maliyetler sektörlerimizin dış pazarda yaşadığı güç kayıplarına sebep olmakta ve ilerleyen süreçte istihdama da olumsuz yansımaları olası görünmektedir.
Tedbirleri önceden alırsak dış pazarda da büyük kayıplar yaşamadan bu süreci atlatabiliriz. Kamu, özel sektör ve finans sektörünün bu kritik dönemde birlikte ve daha entegre olmasını önemli buluyoruz. Koşullar ne olursa olsun, Gaziantep azim ve kararlılıkla üretim, ihracat ve istihdamını sürdürmeye devam edecektir. Biz ülkemizin gücüne inanıyoruz ve tüm dünya ekonomilerinde zorlukların yaşandığı bu dönemin üstesinden de birlikte geleceğiz.”
“Yeni pazarlara açılmak zorunluluk”
İhracat rakamlarına bakıldığında Gaziantep’in üretim gücünün ve dirençli yapısının görüldüğünü belirten fakat bu direncin zayıflamaya başladığını ifade eden Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Gaziantep, mayıs ayında gerçekleştirdiği 900 milyon 383 bin dolarlık ihracatla Türkiye ihracatının %3,6’sını karşılayarak en fazla ihracat yapan 6. il oldu.
Yılın ilk 5 ayında ise toplam ihracatımız 4,1 milyar doları aştı. Bu tablo, şehrimizin üretim gücünü ve dirençli yapısını bir kez daha ortaya koyuyor. Ancak biz, bu gücün ve direncin artık zayıflamaya başladığının da farkındayız. Küresel belirsizlikler, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve artan maliyetler, sanayicimizi her geçen gün daha fazla zorluyor.
İhracat pazarlarımıza baktığımızda, yılın ilk 5 ayında en fazla ihracatı Irak’a gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Irak’ı sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, İngiltere ve İtalya izliyor. Bu 5 ülke toplam ihracatımızın yüzde 42’sini oluşturuyor. Bu da dikkat edilmesi gereken bir husus... Bu tablo, Gaziantep’in hem yakın coğrafyasında hem de küresel pazarlarda rekabet gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Ancak özellikle yakın pazarlardaki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar, ihracatçılarımız için önemli riskler barındırıyor. Bu nedenle mevcut pazarlardaki konumumuzu korurken yeni ve alternatif pazarlara açılmak artık bir tercih değil, bir zorunluluk halini aldı.”