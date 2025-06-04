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 Gaziantep ihracatında yeni pazar arayışları

Gaziantep’te zor koşullar altında ihracat yaptıklarını belirten iş dünyası temsilcileri, bölge sanayicisinin mevcut pazarlardaki gücünü korurken yeni pazarlar bulmasının zorunluluk olduğunu kaydetti. Kentte tekstil, ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde özel desteklere ihtiyaç var.

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 Gaziantep ihracatında yeni pazar arayışları
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Güneş DOĞDU SOYLU

Mayıs ayında Güneydo­ğu Anadolu Bölgesi yüzde 1,6 artış ile top­lam 1,1 milyar dolar ihracat ger­çekleştirdi. Bölgenin ihracat üs­sü Gaziantep, mayıs ayında ger­çekleştirdiği 900 milyon 383 bin dolarlık ihracatla birlikte Ocak-Mayıs döneminde 4 milyar 149 milyon 789 bin dolara ulaş­tı. Gaziantep, Türkiye ihracatı­nın yüzde 3,6’sını karşılayarak en fazla ihracat yapan 6. il oldu.

Kent yetkilileri zor koşullarda üretim ve ihracat yapan bölge sa­nayicisinin mevcut pazarlardaki gücünü korurken yeni pazarla­rın bulunmasının zorunluluk ol­duğu ifade ederken tekstil, ayak­kabı gibi emek yoğun sektörlerde özel desteklere ihtiyaç duyduk­larını ifade ettiler.

“İhracatçılarımızın rekabette güçlenmesi sürdüreceğiz”

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ocak-mayıs döneminde 4,9 mil­yar dolar ihracat yaparken, aynı dönemde Gaziantep ise 4,1 mil­yar dolar ihracat yapıldığını söy­leyen GAİB Koordinatör Başka­nı Ahmet Fikret Kileci, “Mayıs ayında ihracat verilerimiz, böl­ge ihracatçılarımızın özverili ça­lışmaları ve stratejik yaklaşım­larının bir sonucudur. Küresel pazarlardaki belirsizliklere rağ­men, yenilikçi ve sürdürülebilir üretim anlayışımızla ihracatımı­zı artırmayı başardık.

Bu başarı­da emeği geçen tüm ihracatçıla­rımızı yürekten tebrik ediyorum. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ola­rak yalnızca ihracat rakamların­da değil, katma değerli üretim, uluslararası iş birlikleri ve bilgi paylaşımında da güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz. Bölge ihracatçılarımızın küresel reka­bette daha da güçlenmesi adına önümüzdeki süreçte de aynı ka­rarlılıkla çalışmalarımızı sürdü­receğiz” diye konuştu.

“Emek yoğun sektörlere destek şart”

Gaziantep’in hem aylık hem dönem ihracatında 6’ncı sırada­ki yerini koruduğunu ifade eden Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Zorlukların üstesin­den gelmek ve istihdamımızı sür­dürebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Sana­yinin sürdürülebilirliği için özel­likle tekstil, ayakkabı gibi emek yoğun sektörlere yönelik destek ve maliyetleri azaltacak adımla­ra ihtiyaç duyuyoruz. Artan mali­yetler sektörlerimizin dış pazar­da yaşadığı güç kayıplarına sebep olmakta ve ilerleyen süreçte is­tihdama da olumsuz yansımala­rı olası görünmektedir.

Tedbirle­ri önceden alırsak dış pazarda da büyük kayıplar yaşamadan bu sü­reci atlatabiliriz. Kamu, özel sek­tör ve finans sektörünün bu kritik dönemde birlikte ve daha entegre olmasını önemli buluyoruz. Ko­şullar ne olursa olsun, Gaziantep azim ve kararlılıkla üretim, ihra­cat ve istihdamını sürdürmeye devam edecektir. Biz ülkemizin gücüne inanıyoruz ve tüm dünya ekonomilerinde zorlukların ya­şandığı bu dönemin üstesinden de birlikte geleceğiz.”

“Yeni pazarlara açılmak zorunluluk”

İhracat rakamlarına bakıldı­ğında Gaziantep’in üretim gü­cünün ve dirençli yapısının gö­rüldüğünü belirten fakat bu di­rencin zayıflamaya başladığını ifade eden Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Ga­ziantep, mayıs ayında gerçekleş­tirdiği 900 milyon 383 bin dolar­lık ihracatla Türkiye ihracatının %3,6’sını karşılayarak en fazla ihracat yapan 6. il oldu.

Yılın ilk 5 ayında ise toplam ihracatımız 4,1 milyar doları aştı. Bu tablo, şehrimizin üretim gücünü ve di­rençli yapısını bir kez daha or­taya koyuyor. Ancak biz, bu gü­cün ve direncin artık zayıflama­ya başladığının da farkındayız. Küresel belirsizlikler, finans­mana erişimde yaşanan zorluk­lar ve artan maliyetler, sanayi­cimizi her geçen gün daha fazla zorluyor.

İhracat pazarlarımıza baktığımızda, yılın ilk 5 ayında en fazla ihracatı Irak’a gerçek­leştirdiğimizi görüyoruz. Irak’ı sırasıyla Amerika Birleşik Dev­letleri, Suriye, İngiltere ve İtal­ya izliyor. Bu 5 ülke toplam ih­racatımızın yüzde 42’sini oluş­turuyor. Bu da dikkat edilmesi gereken bir husus... Bu tablo, Ga­ziantep’in hem yakın coğrafya­sında hem de küresel pazarlarda rekabet gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Ancak özellikle yakın pazarlardaki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar, ihracatçıları­mız için önemli riskler barındı­rıyor. Bu nedenle mevcut pazar­lardaki konumumuzu korurken yeni ve alternatif pazarlara açıl­mak artık bir tercih değil, bir zo­runluluk halini aldı.”

Kaynak: DÜNYA - GAZİANTEP