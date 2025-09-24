Geleceğin tüketici trendleri DOSABSİAD'da masaya yatırıldı

DOSABSİAD, düzenlediği son yönetim kurulu toplantısıyla bölge sanayicisine vizyon katacak önemli bir etkinliğe imza attı. Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp başkanlığında toplanan yönetim kurulu, gündem maddelerinin yanı sıra, küresel pazarlardaki değişim dinamiklerini ve geleceğin iş modellerini masaya yatırdı.

Toplantıda online bir sunum gerçekleştiren WGSN İş Geliştirme Müdürü Güzide Karpuz Kasman; sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve değişen yaşam tarzlarının şekillendirdiği yeni tüketici profilleri, 2026 ve sonrası için öne çıkacak renk, doku, materyal ve tasarım akımları hakkında kritik bilgiler aktardı.

"Geleceği tasarlayan taraf olmalıyız”

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp, küresel rekabette artık sadece kaliteli üretmenin yetmediğini belirterek "Artık kuralların yeniden yazıldığı, tüketicinin her zamankinden daha bilinçli ve seçici olduğu bir dönemdeyiz. Bursa ve Türkiye sanayisi olarak bu yeni düzende pasif bir oyuncu olamayız.

Katma değerli üretimin ve sürdürülebilir ihracatın anahtarı; değişen tüketici beklentilerini doğru okumak, tasarım gücümüzü artırmak ve inovasyonu tüm iş süreçlerimizin merkezine koymaktır. Bu vizyonla, WGSN gibi alanında küresel bir otorite olan bir kurumu üyelerimizle buluşturarak onlara yeni ufuklar açmayı hedefledik.

Buradan elde edilecek içgörülerle firmalarımızın daha yenilikçi koleksiyonlar ve ürünler hazırlayacağına, böylece küresel pazarlardaki marka değerimizi ve pazar payımızı artıracağımıza inanıyorum. Amacımız, geleceği öngörmekle kalmayıp, onu tasarlayan taraf olmaktır." ifadelerini kullandı.