“Gelecek nesilleri önemseyen bir misyonla çalışıyoruz”

Keskinoğlu’nun da dahil ol­duğu Matlı Şirketler Grubu ola­rak, tarım ve gıda sektörlerin­de yarım asrı aşan bir tecrübe­ye sahibiz. Tecrübemizi köyden kente göçün önüne geçerek kır­sal kalkınmaya katkı sağlaya­cak şekilde kullanıyoruz” dedi.

Dünya genelinde iklim deği­şikliğinin olumsuz etkilerine yoğun şekilde maruz kalındığı­nı ifade eden Önder Matlı, şöyle devam etti: “Piliç eti ve yumur­ta üretimi verimsiz topraklar­da da yapılabilen tarımsal bir faaliyet. Çiftliklerimiz ya da te­sislerimiz birinci derecede ta­rım toprağında olmaksızın kır­sal kalkınmaya çok olumlu tesir ediyor.

Yetiştirici çiftliklerimiz, da­mızlık çiftlikleri­miz, yarka çiftlik­lerimiz ile birlikte kuluçkahanele­rimiz, kesimha­nelerimiz var ve burada istihdam ettiğimiz çok sa­yıda çalışan var. Yani coğrafi olarak ari kalmış, kentleşmemiş ya da sanayileş­memiş bir bölgede sanayiye ve ekonomik kalkınmaya kat­kı sağlayan bir iş yapıyoruz. Bu da kırsalda istihdam yaratan insanları köylerinden kopar­madan para kazanabilecekleri, ekonomik faaliyetlerini sürdü­rebilecekleri bir iş kolu yarat­mak demek oluyor.”

Yetiştirici çiftlik dedikle­ri küçük ölçekte oluşumlardan ise bahsedilme­diğini anımsa­tan Önder Mat­lı, “Çoğu yetiş­tirici çiftlikleri 2 bin metreka­renin üzerinde kümesler anla­mına geliyor. Ye­tiştiricilerimiz bu sistem içinde hem bir işletme sahibi oluyorlar, hem istihdam yaratıyorlar. O nedenle her bir yetiştiricimiz bir iş insanıdır aynı zamanda. Dolayısıyla bölgenin gelişimi­ne ve ülke ekonomisine hep bir­likte katkı sağlıyoruz” ifadesini kullandı.

“Kanatlı sektöründeki çiftçilerimiz de büyüyecek"

Sıklıkla tekrarladığımız gibi en ekonomik hayvansal protein kaynağı kanatlı eti ve yumurtasıdır” diyen Önder Matlı, artan nüfus ile birlikte ekonomik hayvansal protein kaynağı olan kanatlı eti ve yumurtasına da talebin artış kaydettiğini vurguladı.

Matlı, “Üretimde kullanılan su ve enerji miktarına bakıldığında bu sektörler ekolojik olarak verimli, bu nedenle sürdürülebilirdir. Tüm bu olumlu sebeplerden ötürü dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en güvenilir ve en ekonomik hayvansal protein kaynağı olan kanatlı eti ve yumurta üretimi, ihtiyaç doğrultusunda kaçınılmaz olarak büyüyen ve büyümeye devam edecek olan sektörler” dedi.