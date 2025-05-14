“Gelecek nesilleri önemseyen bir misyonla çalışıyoruz”
Çiftçiliğin dünyanın en eski ve saygın mesleklerinden biri olduğunu belirten Keskinoğlu Genel Müdürü Önder Matlı, “İnsanın doğayla en fazla bütünleşmiş, en yaşamsal ve en değerli üretim faaliyeti olan tarımın bu özellikleri hiç değişmemiştir ve hiçbir zaman değişmeyecektir. Keskinoğlu olarak biz de ‘Gelecek nesilleri önemsiyoruz’ misyonuyla hareket ediyor ve geleceğin doğru şekillenmesinde üstlendikleri sorumluluk için çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyoruz” dedi.
Keskinoğlu’nun da dahil olduğu Matlı Şirketler Grubu olarak, tarım ve gıda sektörlerinde yarım asrı aşan bir tecrübeye sahibiz. Tecrübemizi köyden kente göçün önüne geçerek kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak şekilde kullanıyoruz” dedi.
Dünya genelinde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine yoğun şekilde maruz kalındığını ifade eden Önder Matlı, şöyle devam etti: “Piliç eti ve yumurta üretimi verimsiz topraklarda da yapılabilen tarımsal bir faaliyet. Çiftliklerimiz ya da tesislerimiz birinci derecede tarım toprağında olmaksızın kırsal kalkınmaya çok olumlu tesir ediyor.
Yetiştirici çiftliklerimiz, damızlık çiftliklerimiz, yarka çiftliklerimiz ile birlikte kuluçkahanelerimiz, kesimhanelerimiz var ve burada istihdam ettiğimiz çok sayıda çalışan var. Yani coğrafi olarak ari kalmış, kentleşmemiş ya da sanayileşmemiş bir bölgede sanayiye ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan bir iş yapıyoruz. Bu da kırsalda istihdam yaratan insanları köylerinden koparmadan para kazanabilecekleri, ekonomik faaliyetlerini sürdürebilecekleri bir iş kolu yaratmak demek oluyor.”
Yetiştirici çiftlik dedikleri küçük ölçekte oluşumlardan ise bahsedilmediğini anımsatan Önder Matlı, “Çoğu yetiştirici çiftlikleri 2 bin metrekarenin üzerinde kümesler anlamına geliyor. Yetiştiricilerimiz bu sistem içinde hem bir işletme sahibi oluyorlar, hem istihdam yaratıyorlar. O nedenle her bir yetiştiricimiz bir iş insanıdır aynı zamanda. Dolayısıyla bölgenin gelişimine ve ülke ekonomisine hep birlikte katkı sağlıyoruz” ifadesini kullandı.
“Kanatlı sektöründeki çiftçilerimiz de büyüyecek"
Sıklıkla tekrarladığımız gibi en ekonomik hayvansal protein kaynağı kanatlı eti ve yumurtasıdır” diyen Önder Matlı, artan nüfus ile birlikte ekonomik hayvansal protein kaynağı olan kanatlı eti ve yumurtasına da talebin artış kaydettiğini vurguladı.
Matlı, “Üretimde kullanılan su ve enerji miktarına bakıldığında bu sektörler ekolojik olarak verimli, bu nedenle sürdürülebilirdir. Tüm bu olumlu sebeplerden ötürü dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en güvenilir ve en ekonomik hayvansal protein kaynağı olan kanatlı eti ve yumurta üretimi, ihtiyaç doğrultusunda kaçınılmaz olarak büyüyen ve büyümeye devam edecek olan sektörler” dedi.