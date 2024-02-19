“Genç girişimcilere katkı sağlamak istiyoruz”

Ziya İPEK

Taşar, Adana Ticaret Odası’nda düzenlenen TOBB Adana Genç Girişimciler İl Kurul Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, girişimciliği; yenilikçi fikirleri hayata geçirme süreci olarak niteleyerek genç girişimciliğin önünü açmak için devletin çeşitli programlarla destek ve teşvikler sağladığını anımsattı.

Taşar, “Sürdürülebilir kalkınmanın temel şartlarından biri gençlerin ve kadınların ekonomiye katılımı sağlamak hepimiz için önem taşımaktadır. Öğrenci akademisyen, girişimci, yatırımcı buluşmasını sağlayacak faaliyetlerin organize edilmesi ortak eğitimler, atölye çalışmaları, yarışmalar ve paneller düzenlemek yakın zamandaki programlarımız arasında yer almaktadır.” ifadelerini kullandı.

"Türk ekonomisi girişimcilerle büyüyecek"

Girişimciliğin toplumsal gelişimin anahtarı olduğunu anımsatan Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Türkiye ve Adana ekonomisinin genç girişimcilerin fikirleri ve gayretleriyle büyüyeceğini söyledi. Bayram, toplumun yaşam kalitesinin yükselmesinin girişimcilerin sayısının artmasına bağlı olduğunu kaydederek, şunları kaydetti: “Adana'mızın çok şeye ihtiyacı var.

Türkiye'de ihracatta bulunduğumuz durum inanın beni çok üzüyor. Tabii ki gelişmiş şehirlerle ya da çok önümüzde olan şehirlerle yarışmak ya da kıskanmak değil amacımız. Ama nasıl başardıklarını araştırmak, bizlerin o seviyelere nasıl geleceğimizi sağlamak hepimizin görevi. Bunun için de sizlerin desteğine çok büyük ihtiyacımız var. Gelin, sizin fikirlerinizle, bizim fikirlerimizi birleştirelim.

Daha iyi nasıl yapalım derdine bakalım. Ve Adana'mızın ihracatını 2024-2025 yılında en az 7-8 milyar dolarlara çıkaralım. Şu an 2 milyar dolar civarında. Bu çok iyi bir rakam değil. Tarım memleketiyiz, sanayide hiç kötü değiliz.” Girişimciliğin risk almayı gerektirdiğini, risklerden korkmak yerine, onları fırsata dönüştürme yeteneğinin genç girişimcilerin itici gücü olması gerektiğine dikkat çeken Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de “Bugün burada, birbirimize ilham olmak, yeni fikirler üretmek ve iş birliği yapmak için bulunuyoruz. Birlikte çalışarak, sadece kendi başarılarımızı değil, aynı zamanda toplumumuzu da dönüştürebilecek gücü elde edebiliriz. Sizlerin gelecekte büyük başarılara imza atacağınıza gönülden inanıyorum.” dedi.

“Geleceğin dünyasında girişimci ruha sahip olanlar öne çıkacak”

Girişimciliğin modern dünyanın en önemli dinamiklerinden biri kabul edildiğini, yeni fikirlerin, yeni yaklaşımların ve yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını sağladığını kaydeden Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, genç girişimcilerin potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkân sağlamanın öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Çukurova Üniversitesi ve Çukurova Teknokent’in, genç girişimcilere eğitim ve kapasite geliştirme desteği sağladığını kaydeden Rektör Tuncel, geleceğin dünyasında, sadece yetenekli ve donanımlı bireylerin değil, aynı zamanda girişimci ruha sahip olanların öne çıkacağını bildirdi. Girişimcinin Yol Haritası etkinliğinde ise, Çukurova Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Yalçın, “Kim bu girişimci?” konulu bir sunum, Dünya Şampiyonu Milli Bilardo Oyuncusu Semih Saygıner ise “Doğru hedefler koyarak başarıya yürümek” konulu bir konuşma yaptı.