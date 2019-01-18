Girişimci adayları iyi uygulamaları yerinde inceledi

18 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - AB Türkiye Delegasyonu finansal desteği ile uygulanmakta olan ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi, önemli bir program gerçekleştirdi. Bursa ve ülke ekonomisine yeni girişimciler kazandırmak için ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ ile şimdiye kadar 1.000 adayın faydalanmasını sağlayan BTSO, girişimci adaylarını AB fonlarından faydalanarak, projesini hayata geçiren girişimcilerle buluşturuyor.

Daha önce AB destekleriyle kurulan Keles Gököz Natural Parkı’nı inceleyen girişimciler, Karacabey’de Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) destek programı ile kurulan Karakaşlar Soğuk Hava Deposu’nda incelemelerde bulundu. Bursa AB Bilgi Merkezi’nin yıllık etkinlik planı dahilinde gerçekleştirilen organizasyonda, bölgenin yatırım potansiyeli hakkında bilgi alan girişimci adayları ayrıca Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kıdemli Uzman’ı Bünyamin Yavuz tarafından TKDK destekleri ile ilgili de bilgilendirildi.

Kıdemli Uzman Bünyamin Yavuz, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) sağladığı destekler hakkında girişimci adaylarını bilgilendiren Yavuz, güncel destek çağrılarına başvurmak isteyen girişimci adaylarının sorularını cevapladı. TKDK desteklerine ilginin arttığını belirten Yavuz, daha fazla girişimci adayının desteklere başvurmasını istedi.

Karakaşlar Soğuk Hava Deposunu hayata geçiren girişimci Samet Karakaşlar, girişimci adaylarıyla tecrübelerini paylaştı. TKDK tarafından uygulanan hibe programlarının kendisine cesaret verdiğini belirten Karakaşlar, “TKDK’nın önemli bir desteği oldu ve destekler ile iş fikrimiz hayata geçti, başladığımız bu yolculukta şimdiye dek önemli başarılar elde ettiğimi düşünüyorum. Ayrıca destekler ile geliştirdiğimiz projemiz ile bölgemizede istihdam noktasında önemli katkılar sağlamaya başladık” dedi.