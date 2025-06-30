GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: Konkordato sisteminin reforma ihtiyacı var

GTO Başkanı Yıldı­rım, Türkiye’de 2025 yı­lının ilk 5 ayında yapılan konkordato başvurula­rının, 2024 yılının top­lamının yüzde 64’üne ulaştığını belirterek, sa­dece ilk 5 ayda 2 bin 235 konkordato başvuru­su yapıldığını, bunların 967’sine geçici mühlet, 690’ına ise kesin mühlet verildiğini ifade etti.

Yıldırım, “Bu başvurular yal­nızca bir sayısal artışı değil, tedarik zincirinin kırılması, tahsilat den­gesinin bozulması ve piyasa güveninin sar­sılması gibi daha derin yapısal riskleri de bera­berinde getiriyor. Kon­kordato sistemi iflasın eşiğindeki şirketler için bir can simididir, ancak sistem kötü­ye kullanıldığında, alacaklı olan onlarca işletme mağduriyet yaşı­yor” dedi.

Konkordatonun, doğ­ru uygulandığında iflasa karşı önemli bir koruma mekanizma­sı olduğunu belirten Yıldırım, şu uyarılarda bulundu: “Konkorda­to ilan eden şirketler hukuken ko­runurken, ona mal ve hizmet sağ­layan tedarikçiler sistemin dışın­da kalıyor. Özellikle KOBİ’ler bu süreçte sessizce iflasa sürükle­nebiliyor. Bir şirketi iflastan ko­rurken, tedarikçisini mağdur ediyorsanız orada sistemsel bir problem var demektir.”

Tuncay Yıldırım, konkordato sisteminin yeniden yapılandırıl­masına yönelik şu önerileri sı­raladı: "Komiserlik sistemi liya­kat, tarafsızlık ve denetime daya­lı olarak yeniden kurgulanmalı. Tüm sürecin şeffaf ve izlenebi­lir olduğu bir “Dijital Konkorda­to Takip Sistemi” kurulmalı. Ala­caklıları korumak amacıyla bir finansal destek mekanizması geliştirilmeli. Alacaklıların bel­li koşullarda bu mekanizmadan tahsilat yapabilmesi ve borçlu firmanın bu mekanizmaya tak­sitli ödeme yapmasıyla nakit akı­şı dengelenmelidir."

Yıldırım ayrıca, konkordato başvuru şartlarının gözden ge­çirilmesi, yöneticilerin şahsi so­rumluluğunun netleştirilmesi ve konkordato planına uymayan firmalar için iptal mekanizması­nın hızlıca devreye alınması ge­rektiğini vurguladı.