Gültepe: Daha fazla destek daha fazla istişare gerekiyor
Avrupa’nın en büyük ayakkabı moda fuarının açılışında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, emek yoğun sektörlere desteğin artırılmasını istedi. Gültepe, “Bu sektörlerin güçlerini geri kazanması için daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten rekabetçilikte büyük problem yaşanıyor” dedi.
Alanında Avrupa’nın en büyük etkinliği olma özelliği taşıyan AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’nın 74’üncüsü kapılarını açtı. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneğince (TASD) İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve 25’i yabancı 200’den fazla firmanın katıldığı fuarda, 2026/2027 sonbahar/kış koleksiyonları görücüye çıktı. Ticaret Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen ve 5 bini yabancı olmak üzere 20 bine yakın profesyonelin ziyaret etmesi beklenen fuarın açılışı için tören düzenlendi.
“Sektörler güçlerini geri kazanmalı”
Törende konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ayakkabı, deri, deri mamulleri, hazır giyim, tekstil, halı ve mobilya gibi emek yoğun sektörlere sunulan desteklerin artırılması çağrısında bulundu. Gültepe, “Bu sektörlerin güçlerini geri kazanması için daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten rekabetçilikte büyük problem var ki bunu da ayakkabı sektörü yaşadı. ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş başlamadan önceki politikalarla savaş dönemindeki politikaların değişmesi gerekiyor. Daha fazla destek verilmesi, daha fazla istişare gerekiyor” dedi.
Ayakkabı sektörünün Ticaret Bakanlığının destek ve koruma önlemleri sayesinde bir nebze de olsa nefes aldığını anlatan Gültepe, önceki yıllarda ulaşılan üretim seviyesini tekrar kazanmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.
“Üretim ve ihracatta dengelenme olmadı”
TASD Başkanı Berke İçten de Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan yeni karışıklığın yol açtığı olumsuzlukları anlattı.
İçten, bu süreçte ayakkabı gibi pek çok emek yoğun sektörün zorlandığını belirterek, olumsuzluklar nedeniyle maliyet avantajını kaybettiklerini, bu yüzden ayakkabı sektörünün 2023 yılında dış ticaret açığı vermeye başladığını söyledi. Ticaret Bakanlığının e-ihracat platformlarından gelen ve kanserojen maddeler içeren ayakkabı ithalatına yönelik kısıtlamaları sonrası ithalatın düşme eğilimine girdiğini kaydeden İçten, ancak ihracatta ve üretimde henüz dengelenme olmadığını bildirdi.
“Bazı hammaddelerin ithalatındaki vergi kaldırılsın”
Yıllık 550 milyon çift üretim gerçekleştiren ayakkabı sektörünün şu anda 400 milyon çiftin altına gerilediğini anlatan İçten, “Özellikle savaş konjonktüründe ham madde tedarikindeki zorlukların ve birtakım fırsatçılıkların ortaya çıktığı bugünlerde Ticaret Bakanlığımızın buna izin vermeyeceğini biliyor ve bunu yakından takip ettiklerini görüyoruz. Özellikle ayakkabı ihracatımız ve üretimimiz noktasında bu senenin bir dengelenme yılı olacağını öngörüyoruz ve bekliyoruz” açıklamasını yaptı.
Berke İçten, özellikle artan navlun fiyatları ve Uzak Doğu’dan tedarikte zorluklar yaşama ihtimali karşısında pazara yakın olan ve güçlü üretici konumundaki Türkiye’nin öne çıkma potansiyeli ve avantajının bulunduğunu vurguladı. Bu potansiyelin maliyet avantajıyla desteklenmesi gerektiğinin altını çizen İçten, ayakkabıda kullanılan bazı ham maddelerin ithalatındaki vergilerin kaldırılması çağrısında bulundu.
“Tedbirleri almayı sürdüreceğiz”
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise Türkiye ekonomisinin son 22 çeyrektir güçlü büyüme performansını sürdürdüğünü söyledi. Bu güçlü performansta ihracatın katkısına dikkat çeken Gürcan, şöyle devam etti: “İhracatımız 2025’te yüzde 4,4 artarak 273,3 milyar dolara ulaştı Bulunduğumuz şartlarda ihracatımızın artması son derece önemli.
Deri ve ayakkabı sektörü de, köklü üretim geleneği, güçlü sanayi altyapısı, tasarım kapasitesi ile Türkiye’nin önemli ihracatçı sektörleri arasında yer alıyor. 200 ülke ve bölgeye ürün satan sektörümüz, 2025 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Deri ve ayakkabı ihracatımızda bir daralma olduğunu hep beraber tespit ettik. Gerek artan küresel risk algısı ve uluslararası konjonktürde yaşanan belirsizlikler, gerekse önde gelen ihracat pazarlarında ortaya çıkan talep daralmaları deri ve ayakkabı sektörümüz açısından zor yılları beraberinde getirdi. Bo zorlukları aşmak için önlemlerimizi alıyoruz.”
Gürcan, ihracatçılara Türk Eximbank, İhracatı Geliştirme AŞ ve Türk Ticaret Bankası gibi mekanizmalar sayesinde sunulan desteklere ilişkin veriler paylaşarak, "Tüm bu çabalardan da anlaşılacağı üzere ihracatçıların finansmana erişimi bakanlığımız için en öncelikli gündem maddelerinin başında gelmekte olup, finansman konusunu hassasiyetle takip ettiğimizi de belirtmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
“Enflasyonla mücadele edecek gücümüz kalmadı”
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın oluşturduğu ekonomik tahribatın hayatlarına girmeye başladığını dile getirdi. Bahçıvan, “Bu durum Türkiye ekonomisini de şu anda derinden etkileme noktasındaki ilk işaretleri vermeye başladı” dedi. Türkiye’de yaklaşık 3 yıldır Orta Vadeli Program’ın (OVP) uygulandığını hatırlatan Bahçıvan, şu açıklamalarda bulundu:
“OVP’nin temel amacı enflasyonu çözmek ve arzu ettiğimiz finansal istikrarı sağlamak. Enflasyonu çözme programında da en büyük fedakarlığı sanayicimiz üstlenmiş vaziyette. Bizden kaynaklanmayan bir enflasyonun çözümü ve problemi noktasında sanayi sektörü olarak yoğun bir sabrı, mücadeleyi ve dayanma gücünü bugüne kadar gösterdik, göstermeye de gayret ediyoruz. Fakat bu içine girmiş olduğumuz durum, bu programla ilgili bütün değerlendirme ve tespitlerimizi tekrar gözden geçirme mecburiyetini bize veriyor. Artık sanayici ve ihracatçı üzerinden enflasyonla mücadele edecek gücümüz kalmadı.”
Bahçıvan, şu anda emek yoğun sektörlerin desteklenmesinin çok önemli olduğunun altını çizerek, “Rekabeti sürdürebilmek noktasında destekler ve teşvikler özellikle emek yoğun sektörler üzerinde daha fazla yoğunlaşmalı. Bunlar, gerek kredi mekanizması gerek istihdamı destekleme gerek farklı teşvikler gerekse vergiye dönük teşviklerle bir modele dönüştürülmeli” diye konuştu.