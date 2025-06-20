Güneydoğu’nun ticari ve lojistik kanalları güçlendirilmeli

Güneş DOĞDU SOYLU

Şanlıurfa Ticaret ve Sana­yi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Fırat, yeni ba­rış süreci ile birlikte Güney Do­ğu Anadolu’da hızlı bir kalkınma döneminin başında olduklarını söyledi.

Yeni sürecin doğru yö­netildiği takdirde, sadece Şanlı­urfa veya Güney Doğu’nun değil, aynı zamanda Türkiye’nin eko­nomik ve sosyal alanda önemli bir güç kazanacağını vurgulayan Ömer Fırat, “Bölgemizde yaşa­nan yeni siyasi gelişmeler saye­sinde gençlerimiz daha umutlu bir geleceğe bakıyor. Kardeşli­ğin tesis edildiği her yerde huzur, üretim ve kalkınma olur. Yeni ba­rış süreci, Güneydoğu Anado­lu'nun ekonomisine olumlu etki­ler sağlayacak. Önceki çözüm sü­reçlerinde olduğu gibi, bölgedeki yatırım ortamı hızla iyileşecek, güvenlik risklerinin azalmasıy­la yerli ve yabancı yatırımcılar daha cesur adımlar atabilir” diye konuştu.

“Lojistik sektörü için hızlı adımlar atılmalı”

Özellikle dış ticaret açısından, Türkiye'nin Ortadoğu ülkeleriy­le ekonomik bağlarının bu sü­reçle birlikte güçleneceğini be­lirten Fırat, Irak, İran ve Suriye gibi sınır ülkelerle ticari ilişki­lerde güvenlik riskleri azaldığın­da, ihracat hacminin büyüyece­ğine dikkat çekti. Fırat, “Lojistik maliyetler hızla düşecek ve özel sektör bölgemizde daha fazla ya­tırım yapacak. Bölgemizde 570 sektörü tetikleyecek yeni bir si­nerji kuruluyor” dedi.

Özellikle hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sek­töründe büyük bir ivme bekle­diklerini kaydeden Fırat, “2024 yılında Irak'a yapılan 10,7 milyar dolarlık ihracatın 2,9 milyar do­larlık kısmı bizzat bölge ihracat­çılarımız tarafından gerçekleş­tirildi. 2030 yılına kadar bu ra­kamı 2 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, sanayi ve otomotiv sektörleri de bu süreçten ciddi şekilde olumlu etkilenecek. Türkiye'nin savun­ma sanayi ve otomotiv ihracatın­daki başarısı, Güneydoğu Ana­dolu'nun rekabetçi bir konuma gelmesine yardımcı olacak. Bu sürecin desteklenmesi için güm­rük kapılarımızda sürdürülebi­lir geçişlerin başlaması lazım. Örneğin Şanlıurfa’daki Akçaka­le Sınır Kapısı hala ticari faali­yetlere kapalı durumda. Bu kapı açılırsa Suriye’ye yönelik ihra­catımız yüksek bir ivme kazanır” diye konuştu.

“Mezopotamya kayıp turizm destinasyonu olmasın”

Yeni barış sürecinin aktif etkileyeceği sektörlerden birisinin de turizm sektörü olduğunu ifade eden Fırat, “Şanlıurfa’nın merkezinde yer aldığı ve ilklerin bölgesi olan Yukarı Mezopotamya bölgesindeki güvenlik risklerinin ortadan kalkması ile birlikte yerli ve yabancı turist ilgisinin daha da artacağını öngörüyoruz. Turizm uzmanları, bölgemizin Türkiye'nin kayıp destinasyonu olduğunu ve şimdi yeniden keşfedilme zamanının geldiğini belirtiyor. Sahadaki gelişmeler de bu süreci destekliyor. Zira Mezopotamya’nın altın şehirleri olan Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır’da otel yatırımları büyük hız kazanmış durumda” dedi.

“Nusaybin Sınır Kapısı kardeş kapı modeliyle açılmalı”

Bunun yanı sıra 1980’den beri kapalı bulunan Şenyurt (Dırbesiye) gümrük kapısı ile Nusaybin Sınır Kapısı’nın (Kamışlı) da biran önce açılmasını beklediklerini ifade eden Ömer Fırat, şöyle devam etti: “Nusaybin gümrük kapısı bölge ihracatçılarımız açısından çok stratejik bir noktada yer alıyor. Çünkü söz konusu hudut kapımız TOBB öncülüğünde 2011 yılında Nusaybin'in ve bölgenin ekonomisinin güçlenmesi için Türkiye'nin ilk ortak kullanımlı kardeş sınır kapısı olarak belirlendi.

Eğer Nusaybin hududu yeniden açılırsa Kardeş Sınır Kapısı modeli ile geçişler tek mühürle yapılabilir ve ihracatçılarımız Orta Doğu’daki pazarlara daha kolay açılır. Şu anda Suriye ile ticaret yapmak isteyen iş insanlarımız, 1000 km’den fazla yol kat etmek ve ciddi lojistik maliyetler üstlenmek zorunda kalıyor. Bu kapının açılması yalnızca ekonomik anlamda değil, aynı zamanda karşıdaki kardeşlerimizle dostluk ve ticaret ilişkilerinin yeniden kurulması açısından da büyük önem arz ediyor” diye konuştu.