Hamdi Akın: Çin ve Hindistan, dünya liderliğini ele geçirecek

Recep ERÇİN

Akfen Holding Yönetim Ku­rulu Başkanı Hamdi Akın, "Çin ve Hindistan konu­suna çok önem vermeniz gere­kir. Dünyanın ekonomik ekseni ABD'den, Çin ve Hindistan'da ka­yıyor. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Nüfus orada. Dünya liderliğini on­lar ele geçirecekler. Amerika ger­çeği var ama medeniyetin beşiği­nin Çin olduğunu da unutmamak lazım" dedi.

TÜGİAD'da düzen­lenen sohbet toplantısına katılan Hamdi Akın, merhum Kemal Der­viş'in 2009 krizinden sonra yaptı­ğı şu değerlendirmeyi anımsattı: "2009 krizinde bu çok tartışılmış­tı ama Derviş bunu söylemişti; ar­tık doğuya, doğuda da Çin'e gitme­miz gerektiğini söylemişti. ABD de Çin ile ekonomik savaşa gire­rek bunu ilan etti bizim tarafımı­zın doğu olması gerekir. Tabii ki teknoloji batıda. Ne olursa olsun dijital dünya ABD'de biraz daha ileriymiş gibi görüyor ama Çin de kısa zamanda liderliği ele geçire­bilir görünüyor."

"Aidat için üyelerden senet aldım"

Türkiye Genç İş İnsanları Der­neği’nin (TÜGİAD) ünlü iş insan­larını konuk ettiği Liderlik Fel­sefesi Üzerine ikili Sohbetler se­risinin konuğu olan TÜGİAD 7. Dönem Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, derneğin Orta Asya açılımı­na ilişkin ise, "Orta Asya'da hukuk tam oturmadığı için dikkatli olun. Birçok arkadaşım orada çok para kazandı ama birçoğu da çok para­lar kaybetti" uyarısı yaptı.

TÜGİ­AD Başkanı Yıldırım'a "Aidatları düzenli topluyor musunuz?" diye soran Hamdi Akın, "Aidat ödeme oranını yüzde 100'e çıkarmak la­zım. Ben eskiden senet alırdım o zaman 50 bin liraydı. Sıfırlar bol­du. Senedi icraya koyardım. Baş­ka türlü olmuyor. STK'larda kuş­sun ya devekuşusun. 45 yaş duru­yor mu? Uzatın bunu. 45 yaş artık erken olmaya başladı. 50 olması lazım, insan ömrü uzuyor. İçeri­de 70'e çıkaralım dediler ama o zaman ben geri gelirim. Aidatlar hassas bir konu değirmenin suyu­nun gelmesi lazım. TÜGİAD bir­kaç kez yok olma tehlikesi yaşadı. Burayı koruyun" mesajları verdi.

"30 yaşından sonraki arkadaşlıklar menfaat içindir"

TÜGİAD üyelerine, "Herkes birbiri ile mutlaka iş yapsın. Bu­rası kanarya sevenler derneği de­ğil, burada iş olması lazım" telki­ninde bulunan Hamdi Akın, söz­lerini şöyle sürdürdü: "30-40 yaşından sonraki arkadaşlıklar menfaat içindir ama menfaatten korkmayın; iyi menfaatler içinse bu toplum için iyi olur. 3-5 kişilik bir kadrolu iş kurmak bile değer­li bir iş. Ankara'da çok söylerdim bunu; baktım herkes benle iş yap­maya başladı. Bir kişiye de yüklen­meyin birbirinizle yapın."

Sosyal sorumluluk projeleri­ne ilişkin de görüşlerini aktaran Hamdi Akın, "Türkiye'de komşu komşuya yardımcı olur. Anado­lu'da bu devam ediyor" dedi.

"Şirkete araba almamayı Garih'ten öğrendim"

Sohbet toplantısında "Mülk Allah'ındır" deyimi dile getirilince merhum iş insanı Üzeyir Garih'ten öğrendiklerini dinleyicilere aktaran Hamdi Akın, "Tevrat'a göre, ben Yahudi değilim ama bu çok net yazar, toprak Allah'ındır diye. Kulların işleyip gelirinden istifade etme hakkı vardır. Yahudi zihniyetinde tapu yoktur, kiralama vardır. Ben Üzeyir Garih'ten çok şey öğrendim. İlk defa bütün arabaların kiralandığı öğrendim. Alarko'da bizde araba yok hepsi leasing demişti. O gün bugün bizde de öyle. Arsa da alırsak satmak için alırız. Ev de keza öyle" diye konuştu.

TÜGİAD her coğrafyada!

TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, "Hem Çin pazarına girme hem de sermayeye erişim konusunda hizmet edecek bir merkezi hayata geçirdik. Türk Cumhuriyetlerinde federasyon hayata geçireceğiz. ABD'de Amerikan STK'sı olarak yer alacağız. Balkanlar'da STK'larla bir araya geleceğiz" dedi.