Hamdi Akın: Çin ve Hindistan, dünya liderliğini ele geçirecek
Ekonomik eksenin ABD'den Çin ve Hindistan'a kaydığını belirten iş insanı Hamdi Akın, "Nüfus orada. Dünyanın liderliğini ele geçirecekler. ABD ekonomik savaşa girerek bunu ilan etti. Tarafımızın doğu olması gerekir" dedi. Akın, 2009'da Derviş'in "Doğuya, doğuda da Çin'e gidin" mesajını hatırlattı.
Recep ERÇİN
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, "Çin ve Hindistan konusuna çok önem vermeniz gerekir. Dünyanın ekonomik ekseni ABD'den, Çin ve Hindistan'da kayıyor. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Nüfus orada. Dünya liderliğini onlar ele geçirecekler. Amerika gerçeği var ama medeniyetin beşiğinin Çin olduğunu da unutmamak lazım" dedi.
TÜGİAD'da düzenlenen sohbet toplantısına katılan Hamdi Akın, merhum Kemal Derviş'in 2009 krizinden sonra yaptığı şu değerlendirmeyi anımsattı: "2009 krizinde bu çok tartışılmıştı ama Derviş bunu söylemişti; artık doğuya, doğuda da Çin'e gitmemiz gerektiğini söylemişti. ABD de Çin ile ekonomik savaşa girerek bunu ilan etti bizim tarafımızın doğu olması gerekir. Tabii ki teknoloji batıda. Ne olursa olsun dijital dünya ABD'de biraz daha ileriymiş gibi görüyor ama Çin de kısa zamanda liderliği ele geçirebilir görünüyor."
"Aidat için üyelerden senet aldım"
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) ünlü iş insanlarını konuk ettiği Liderlik Felsefesi Üzerine ikili Sohbetler serisinin konuğu olan TÜGİAD 7. Dönem Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, derneğin Orta Asya açılımına ilişkin ise, "Orta Asya'da hukuk tam oturmadığı için dikkatli olun. Birçok arkadaşım orada çok para kazandı ama birçoğu da çok paralar kaybetti" uyarısı yaptı.
TÜGİAD Başkanı Yıldırım'a "Aidatları düzenli topluyor musunuz?" diye soran Hamdi Akın, "Aidat ödeme oranını yüzde 100'e çıkarmak lazım. Ben eskiden senet alırdım o zaman 50 bin liraydı. Sıfırlar boldu. Senedi icraya koyardım. Başka türlü olmuyor. STK'larda kuşsun ya devekuşusun. 45 yaş duruyor mu? Uzatın bunu. 45 yaş artık erken olmaya başladı. 50 olması lazım, insan ömrü uzuyor. İçeride 70'e çıkaralım dediler ama o zaman ben geri gelirim. Aidatlar hassas bir konu değirmenin suyunun gelmesi lazım. TÜGİAD birkaç kez yok olma tehlikesi yaşadı. Burayı koruyun" mesajları verdi.
"30 yaşından sonraki arkadaşlıklar menfaat içindir"
TÜGİAD üyelerine, "Herkes birbiri ile mutlaka iş yapsın. Burası kanarya sevenler derneği değil, burada iş olması lazım" telkininde bulunan Hamdi Akın, sözlerini şöyle sürdürdü: "30-40 yaşından sonraki arkadaşlıklar menfaat içindir ama menfaatten korkmayın; iyi menfaatler içinse bu toplum için iyi olur. 3-5 kişilik bir kadrolu iş kurmak bile değerli bir iş. Ankara'da çok söylerdim bunu; baktım herkes benle iş yapmaya başladı. Bir kişiye de yüklenmeyin birbirinizle yapın."
Sosyal sorumluluk projelerine ilişkin de görüşlerini aktaran Hamdi Akın, "Türkiye'de komşu komşuya yardımcı olur. Anadolu'da bu devam ediyor" dedi.
"Şirkete araba almamayı Garih'ten öğrendim"
Sohbet toplantısında "Mülk Allah'ındır" deyimi dile getirilince merhum iş insanı Üzeyir Garih'ten öğrendiklerini dinleyicilere aktaran Hamdi Akın, "Tevrat'a göre, ben Yahudi değilim ama bu çok net yazar, toprak Allah'ındır diye. Kulların işleyip gelirinden istifade etme hakkı vardır. Yahudi zihniyetinde tapu yoktur, kiralama vardır. Ben Üzeyir Garih'ten çok şey öğrendim. İlk defa bütün arabaların kiralandığı öğrendim. Alarko'da bizde araba yok hepsi leasing demişti. O gün bugün bizde de öyle. Arsa da alırsak satmak için alırız. Ev de keza öyle" diye konuştu.
TÜGİAD her coğrafyada!
TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, "Hem Çin pazarına girme hem de sermayeye erişim konusunda hizmet edecek bir merkezi hayata geçirdik. Türk Cumhuriyetlerinde federasyon hayata geçireceğiz. ABD'de Amerikan STK'sı olarak yer alacağız. Balkanlar'da STK'larla bir araya geleceğiz" dedi.