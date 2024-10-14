Hedef, ‘made in Türkiye’ ile e-ihracatta %40’a ulaşmak

Nurdoğan A. ERGÜN

Bu yılın başında Doğu Avrupa yapılanmasını tamamlayan ve bölgeden 4 milyon adet sipariş alan şirket, Orta Asya’daki ilk yapılanmasını da Bakü’den başlattı. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ofis açan Trendyol, bölgede 2028’de 3 milyon müşteriye ulaşarak 1 milyar dolar ticaret hacmi yaratmayı hedefliyor.

Bakü ofis açılışı ile birlikte yurt dışı açılım stratejisi kapsamında önemli bir kilometre taşına daha imza attıklarını söyleyen Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, “Türk KOBİ’lerimizin ürettiği ‘Made in Türkiye’ etiketli ürünler sayesinde, Azerbaycan’da hedeflerimizin de üzerinde sonuçlar alıyoruz. Son 1 yılda işletmelerimiz, 10 milyondan fazla sipariş ile 30 milyon ürünü Azerbaycan’a ulaştırdı. Günde 40 bin paket ürün Azerbaycan’a gönderiliyor. Bölgede hem teknolojik hem de fiziki yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. 2028 yılında Azerbaycan için hedefimiz 60 milyon adet sipariş, 3 milyon müşteri ve 1 milyar dolarlık ticaret hacmi” dedi.

Ekosistemde dijital köprüler kuruluyor

PASHA Holding ile geliştirdikleri stratejik ortaklıkla doğan sinerji sayesinde Türkiye ve Azerbaycan arasında güçlü bir dijital köprü kurduklarını söyleyen İnan, “Trendyol ekosisteminde yer alan yüzbinlerce satıcımız bu dijital köprü sayesinde yeni açılımlar yaşadı” dedi. Azerbaycan’a ağırlıklı olarak moda ve ev tekstili ürünleri kategorilerinde hizmet verdiklerini aktaran İnan, “Önümüzdeki dönemde bu pazarın büyüme potansiyeline çok inanıyoruz. Azerbaycan bu sene itibarı ile yaklaşık 2 milyar dolar bir e-ticaret hacmi olan bir pazar.

Gelecek 6 yıl içinde seneden seneye yüzde 13 büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Bu açıdan bakılırsa ülkede e-tcaret açısından erken bir dönem diyebiliriz” diye konuştu. Amaçlarının Türk ürünlerini dünya pazarıyla buluşturmak olduğunu dile getiren İnan, “Geçtiğimiz mayıs ayında Azerbaycan’da başlayan yolculuğumuz temmuz ayında Körfez ülkelerinin eklenmesiyle Suudi Arabistan, BAE, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’a da yayıldı. Şubat ayında da Doğu Avrupa ülkelerinin eklenmesiyle pazar genişlememiz devam ediyor” dedi.

Bugüne kadar Trendyol’la dijitalleşen satıcıların 80 milyon adet ürününü yurtdışına taşıdıklarını kaydeden İnan, şunları söyledi: “Yaklaşık 130 bin satıcı Trendyol ile ihracat yaptı. Sayılar gün geçtikçe daha da büyüyor. Hedefimiz Trendyol’un tüm ekosistemini yurtdışına açabilmek. Hedefimizde uzun vadede EMEA bölgesi var. Bu bölge İstanbul’a 5 saatlik uçuş mesafesinde. 500 milyon insan yaşıyor ve 4.2 trilyonluk bir pazar büyüklüğü söz konusu. Dahası bu pazarın bir e-ticaret şampiyonu yok.

Bu bizim için bir fırsat.” Research İstanbul tarafından yapılan bağımsız araştırma sonuçlarına da değinen İnan, şu bilgileri verdi: “Bugün Türkiye’den e-ihracat gerçekleştiren şirketlerin yüzde 85’i e-ihracatını Trendyol üzerinden yapıyor. E-ihracat yapan şirketlerin yüzde 73’ü de e-ihracata ilk Trendyol’la başladıklarını söylüyorlar. Bakanlığımızın toplam ihracat içindeki e-ticaret payını yüzde 10’a çıkarma hedefi var. Biz bu hedefe en çok katkı sağlayan firma olarak, Türkiye’de e-ihracatın yüzde 40’tan fazlasını gerçekleştirimek istiyoruz.”

3 farklı coğrafyada “efsane kasım” hazırlığı

Trendyol olarak “efsane kasım” kampanyasına 3 farklı coğrafyada hazırlandıklarını açıklayan Erdem İnan, “Satıcılarımızın işlerini sadece Türkiye değil var olduğumuz tüm coğrafyalarda büyütmek istiyoruz. Bu kasım ayına da bu şekilde hazırlandık. Bu yıl ilk defa bu ölçekte yurt dışında ihracat yapacağımız bir kasım bizi bekliyor. Satıcılarımızı da bu döneme hazırlıyoruz.Bütün ekosistemin hazırlıklı girmesi gereken bir dönem” dedi.

Körfez bölgesindeki yatırımlar artıyor

Trendyol’un pek çok farklı coğrafyada yürüttüğü e-ihracat faaliyetleriyle 2023’ten bu yana satıcılarının 2 milyar dolarlık ihracat hacmi yarattığını ifade eden İnan, “Bulunduğumuz tüm pazarlarda esnaf ve KOBİ’lerimizin yüksek performansını görüyoruz. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’dan oluşan Körfez bölgemizde sevk edilen ürün adetleri ve ürün satışları ile her ay kendi rekorumuzu yeniliyoruz. Yıl sonu için bu pazarda 1.6 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.