Hepsiburada'dan deprem sonrası indirim teşviki, zamma yaptırım!

E-ticaret platformu Hepsiburada, 23 Nisan’da İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından talep gören ürünlerde fiyat artışı yapan mağazaları tespit etti.

Söz konusu ürünleri satışa kapan platform, afet durumlarında özel talep gören ürünlerde müşterilerle dayanışma indirimi yapan satıcılara ise komisyon indirimi uygulamasını devreye alacağını açıkladı.

Binlerce ürün incelendi

Hepsiburada tarafından yapılan fiyat takip çalışmasında depremin hemen ardından, deprem çantası, çadır, düdük ve ilk yardım seti gibi 4 bini aşkın acil durum ürününün yüzde 95’inde satıcılar tarafından fiyat değişikliği yapılmadığı belirlendi.

Ürünlerin yalnızca %3’ünde fiyat artışı tespit edildi. Ürünlerin %2’sinde ise fiyat düşüşü gözlemlendi. Hepsiburada, depremin hemen sonrasında fiyat artışı yapılan ürünleri satışa kapattı.

Komisyon indirimi desteği verilecek

Hepsiburada afet durumlarında toplum yararını önceliklendiren iş ortaklarını teşvik etmek amacıyla özel bir destek planını devreye alacağını da duyurdu.

İlk yardım ve acil ihtiyaç ürünlerinde talep artışı yaşanan dönemlerde acil durum ürünlerindeki fiyat takibi şeffaf ve sürekli biçimde sürdürülecek.

Ayrıca, yüzde 10 ve üzeri indirim uygulayan mağazalara bir ay boyunca yüzde 50 oranında komisyon indirimi desteği verilecek.

Hepsiburada ayrıca, 28 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında ilk yardım ve deprem hazırlık ürünlerinde geçerli olacak ve tamamı Hepsiburada tarafından karşılanacak yüzde 10 sepet indirimi kampanyasını da hayata geçirdiğini duyurdu.

“Haksız uygulamaların engellenmesi için..."

Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, haksız uygulamaların engellenmesi için kamu paydaşlarıyla iş birliği içinde çalıştıklarını kaydetti:

“Zor zamanlar, dayanışmanın değerini daha da artırıyor. Deprem sonrasında artan ürün talebi sırasında indirim uygulayan iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz.

E-ticaret teknolojik altyapısıyla hem yanlış uygulamaları engellemek hem de iyi uygulamaları öne çıkarma ve destekleme fırsatı sunuyor. Haksız uygulamaların engellenmesi için kamu paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz.

Toplumsal sorumluluk ve dayanışma bilinciyle hareket eden mağazalara komisyon avantajı sağlayarak örnek ticari uygulamaları da desteklemeyi ve büyütmeyi hedefliyoruz.

Aynı amaçla önümüzdeki 2 haftalık süreçte ilk yardım ve acil durumlara hazırlık ürünlerinde geçerli olacak yüzde 10 kampanyasını da hayata geçirdik. Yaşanabilecek tüm afet ve olağanüstü durumlarda da hassasiyetle hareket etmeye devam edeceğiz.”