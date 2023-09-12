"İhracatta 2 kez revizyon yaptık, hedefe ulaşacağız"

Mehtap HALICI

Şubat ayında yaşanan depremin bölgede büyük bir kayba yol açtığına işaret eden Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgenin ihracat kaybının en az 2,5 milyar dolar olduğunu söyledi.

Bölgenin tekstilden gıdaya, makinadan ayakkabıya, medikalden çimentoya kadar birçok sektörde ürün çeşitliliği olduğunu belirten Kileci, Gaziantep’te geçen sene 10,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiğini belirterek, bölgenin ihracat rakamının ise 12,5 milyar dolar olduğunu ifade etti. Kileci, “Bu yılsonunda bölge hedefimizi 15 milyar dolar olarak belirledik. Tüm bu olumsuzluklara rağmen hedefi yakalamak problem olmayacak gibi görünüyor. Çünkü bu sene 2 veya 3 defa hedef revizesi yaptık” diye konuştu.

"Fabrikalarda üretim aksamadı"

Genç tasarımcıları Türk tekstil sektörüne kazandırmak için Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından dokuma, örme ve baskı olmak üzere 3 kategoride düzenlenen ve toplam 1 milyon 450 bin TL ödüllü “Doku Kumaş Tasarım Yarışması” finali Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Ödül töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan GATHİB Başkanı Fikret Kileci, deprem sebebiyle bölgede çok fazla göç olduğuna dikkat çekerek, fabrikalarda üretimin aksamadığını, bölgede birçok insanın işine devam ettiğini söyledi. Göç rakamlarını tespit etmenin kolay olmadığını belirten Kileci, sözlerine şöyle devam etti: “Çalışan kişinin kendisi kaldı.

Ancak çoluğunu çocuğunu köylere veya başka illere gönderdiklerini gözlemledik. Bu göçü önlemenin bir yolu kalıcı yaşam konutlarını teslim etmekle olacak. Bunların yapılması konusunda da imkanlar ve şartlar dahilinde cidden çok uğraşılıyor. Felaketin üzerine siyaset olmaz.

İhracatçı peşin hükümlü ve sabit fikirli olamaz, hedef odaklı olur. Hepimiz insanız. Kayıp var, bu kayıplardan dolayı hedeflerde değişme var. Hedefe gitmek için ise mubah olan kurallar dahilinde sistemin içerisinde olan yolları bir an önce bulmaktan geçiyor. Çünkü ihracatçılar interaktif olur."

"Bugüne kadar ki en akılcı planlama"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerini de değerlendiren Kileci, “Kesinlikle bugüne kadar ki akılcı, ulaşılabilir, ayakları yere basan bir plan var ortada. Biz de bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ancak bizim önümüzdeki taşların yerinden kalkması lazım. Enflasyon ve faizin gelmesi gereken yeri kastediyorum” dedi. İhracatçının dolar hedefinin enflasyonist faizle birlikte stabil bir noktada olması gerektiğine işaret eden Kileci, “Enflasyon düşük, faiz düşük ve dolar yüksekse olmaz.

Çünkü üretim maliyetleri var ve siz bu üretim maliyetlerini yurtdışı yabancı paraya göre hesaplayıp müşterilerinize sunmak zorundasınız. Dışarıdaki insan ülke şartlarındaki değişikliklere bakmaz. Çünkü onların da kendi dinamikleri var. Yoksa oyunun dışında kalırsınız” diye konuştu. Olan imkanları ve kaynakları olabildiğince doğru ve faydalı kullanmak gerektiğine dikkat çeken Kileci, “Ancak tasarruf ve idare etme mantığı tek taraflı asla olmamalıdır.

Üreticiler, vatandaşlar ve insanlar eğer bir yerde tasarruf yapıyorlarsa bizi yönetenlerin de aynı tasarrufu yapması lazım. Fedakarlık eğer ki tek taraflı olursa bu iş olmaz, ciddi sıkıntılar çıkar” ifadelerini kullandı. Şu anki ekonomi kadrosuna güvendiğini belirten Fikret Kileci, “Hepimizin de güvenmesi lazım, herkesin bu insanlara şans tanıması lazım. Birden bire hiç kimse şapkadan tavşan çıkaramaz” dedi.

"İşçilik maliyeti 1.100 dolara geldi"

“Enflasyon yüksek olup da kur aşağıda kalırsa ihracatçı hiçbir planını yapamaz” diyen Kileci, şöyle konuştu: “Yüksek enflasyonun karşısında düşük kur ihracatçıyı bitirir. İhracata üretim yapan, resmi çalışan işletmelerde işçilik maliyetimiz şu anda ortalamada 1.100 dolara geldi. Bir çalışanın bütün kıdemi, ihbarı, izni, yolu, yardımı, servisi gibi kalemlerini koyduğunuz zaman çalışan bizden 100 birim alıyorsa bunun maliyeti 100 birim olmuyor. Çünkü işverenin üzerine arka planda ciddi ek yükler getiriyor. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda da bir işçinin maliyeti bugün bin 100 dolara denk geliyor. Çok önemli bir vakadır bu.”

Üniversiteli işsiz ordusundan kurtulmak gerekiyor

Fikret Kileci, tüm sektörlerde hemen hemen ara eleman sıkıntısı olduğuna dikkat çekti. Kileci, “İnsanlarımızı çok iyi eğitmemiz gerekiyor, beşeri sermayemize çok önem vermemiz lazım” dedi. Özellikle liselerde meslek liselerini ve meslek yüksekokullarını ciddi anlamda çoğaltmak gerektiğini belirten Kileci, “Üniversiteli işsiz ordusundan kurtulmak gerekiyor. Gelişmiş ülkelerin bir numaralı silahıdır bu. Almanya’da ve Amerika’da meslek lisesini bitirip oradan işe başlarlar, bu onlarda bir sistemdir. Çünkü bir mühendis ne kadar önemliyse bir meslek lisesi mezunu da o kadar önemlidir” diye konuştu.