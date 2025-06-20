IJS Istanbul Jewelry Show mücevher endüstrisini yeniden bir araya getirecek

Uluslararası mücevher sektörünü yılda iki defa buluşturan IJS Istanbul Jewelry Show, 01-04 Ekim 2025 tarihlerinde 58. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Altın takı, mücevher, montür, pırlanta, değerli taş ve gümüş başta olmak üzere en yeni ürün, tasarım ve koleksiyonların bir arada sergileneceği fuar, Türk firma ve markalara özel destekler sunacak.

Kadın girişimcilere özel katılım desteği sağlanacak

Informa Markets tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek IJS Istanbul Jewelry Show’da yer alan Türk kadın girişimcilere özel katılım destekleri sağlanıyor.

Yine fuara ilk kez katılacak yerli firma ve markalara, belirli metrekareye kadar olan stant alımlarında indirim avantajları sunuluyor. Dünyanın en büyük beş mücevher fuarından birisi olan IJS Istanbul Jewelry Show’un yerli katılımcılarına bir destek de T.C. Ticaret Bakanlığı veriyor.

IJS Istanbul Jewelry Show’a katılan Türk firmalar, yer kirası ve stant masrafları için 607 bin 126 TL’ye kadar olan harcamalarında yüzde 50 Bakanlık desteğinden yararlanabiliyor.

Organizasyonda bin firma ve marka olacak

Dünya mücevher endüstrisi, Ekim ayındaki yılın ikinci IJS Istanbul Jewelry Show buluşmasını bekliyor. İstanbul Fuar Merkezi’nin 5 salonunda toplam 50 bin metrekare alanda düzenlenecek organizasyonda, Türkiye ile birlikte 14 ülkeden 1.000 firma ve marka yer alacak.

Pazar büyüklüğü 400 milyar dolara yaklaşan uluslararası mücevher endüstrisinin bu prestijli buluşmasına katılan Türk firmalar, hem fuarın düzenleyicisi Informa Markets hem de T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan desteklerle, katılım maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf edebilecek.

Doğu Avrupa'dan Yakın Asya'ya, Rusya'dan Kuzey Afrika'ya, BDT ülkelerinden Orta Doğu'ya kadar mücevher sektörü profesyonellerinin önemli alıcılarını Türkiye’ye getirecek olan IJS Istanbul Jewelry Show’u 21 bin profesyonelin ziyaret etmesi hedefleniyor.

Kendilerine özel katılımcı desteklerinden yararlanarak IJS Istanbul Jewelry Show’un 01 – 04 Ekim 2025 tarihlerindeki 58. buluşmasında yer almak isteyen Türk sektör firmaları, buradan detaylı bilgi alabilirler.