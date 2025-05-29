İlk 500’de EBSO üyesi 67 üye yer aldı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2024 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yorgancılar "2024 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yaklaşık yüzde 13,4’ünü EBSO üyesi firmalar oluşturmaktadır. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması içerisinde 67 EBSO üyesi bulunmaktadır. Geçen sene 74 üyemiz listeye girmişti. Merkezi İstanbul, Ankara veya başka şehirlerde olup, aynı zamanda üretimleri İzmir’de olduğu için üyemiz olan firmalar bu sayıya dahil edilmişti. EBSO’nun ilk 100 listesine giren firmaların 39 tanesi de 500 büyük listeye girmeyi başarmıştır.” dedi.

100 büyük firmanın üretiminde satışlar arttı

EBSO Üyesi 100 büyük firmanın üretimden satışlarının yüzde 32,3 oranında arttığını belirten Yorgancılar "500 büyük firmanın da yüzde 36,3 artmıştır. Enflasyondan arındırıldığında 100 büyük firmada üretimden satışlar reel olarak yüzde -8, 500 büyük firmada da yüzde -3,4 gerilemiştir. Benzer şekilde net satışlar 100 büyük firmada yüzde 32,9 artarken, 500 büyük firmada yüzde 36,9 artmıştır.” diye konuştu.

Yorgancılar yıl içerisinde mevzuat ve kur baskısı altında kalan 100 büyük firmanın ihracatının yüzde 4 azaldığını belirtirken, 500 büyük firmanın ihracatının da çok sınırlı da olsa yüzde 1,5 oranında arttığını ifade etti.

"Firmaların borçları arttı"

Firmaların borçlarının da arttığına dikkat çeken Yorgancılar “Parasal olmayan kıymetli varlıklar incelendiğinde; 100 büyük firmanın borçları yüzde 37,5, 500 büyük firmanın yüzde 45,1 artarken, özkaynaklar 100 büyük firmada yüzde 24, 500 büyük firmada da yüzde 31,6 oranında artmıştır.

Borç bulmanın, finansman teminin güçleştiği bir dönemde, 100 büyük firmada borç/özkaynak oranı yüzde 82,2’ye, 500 büyük firmada yüzde 91,8’e yükselmiştir. Net kambiyo zararı 100 büyük firmada yüzde 17 artarken, 500 büyük firmada yüzde 122,5 oranında artmıştır.” diye konuştu.

Faiz oranlarındaki yüksek artışın, kurun yatay seyrinin de, finansman dengelerini etkilediğini hatırlatan Yorgancılar, "Finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payını; 100 büyük firmada yüzde 36’dan yüzde 44’e, 500 büyük firmada yüzde 57’den yüzde 97’ye çıkartmıştır.

Yani, 100 büyük firma, faaliyet karının yarısını, 500 büyük firmada neredeyse tamamını finansman giderleri için kullanmıştır. 100 büyük firmanın yüzde 36’sı, 500 büyük firmanın yüzde 30,4’ü zarar açıklamıştır. Dolayısıyla, satış karlılığı da ciddi derecede olumsuz etkilemiştir. 100 büyük firmada satış karlılığı yüzde 7,6’dan yüzde -1’e, 500 büyük firmada yüzde 8,6’dan 2,6’ya gerilemiştir” dedi.

"Üretim, yatırım ve ihracata odaklanmalıyız"

Jeopolitik risklerin canlı kaldığı, işgücü ve finansman maliyetlerinin arttığı, iç ve dış talebin yavaşladığı bir süreçte nakit akışı bozulan, kredi kullanımı zorlaşan sanayicinin, küresel pazarlarda da rekabet gücünün zayıfladığını vurgulayan Yorgancılar, "Gerek 100 büyük gerekse 500 büyük firmamızın birbirine paralel 2024 yılı performansı, bu zorlu süreci özetlemektedir.

O nedenle de; ivedilikle üretim, yatırım ve ihracat ortamındaki sorunların giderilerek, sanayimizin önce motivasyonunu ve heyecanını, ardından da rekabet gücünü artıran politikalara ihtiyacı vardır. İmalat sanayinin GSYH içinde azalan payı da; sürdürülebilir büyüme için sanayileşmeyi yeniden ekonominin merkezine alan, reel sektörün rekabet gücünü destekleyen, üretim bazlı, yeni bir ekonomik programın uygulamaya konulmasını gerekli kılmaktadır. Listeye giren her bir firmamızı tebrik ediyor, ülkeye olan katkılarının, üretimlerinin, karlarının artarak devamını diliyorum." diye konuştu.