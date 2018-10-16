İskender Ulusay göreve başladı

16 Ekim 2018

BURSA - Hava süspansiyon sistemlerinin yanı sıra yapı, endüstri, yeşil enerji gibi birçok alanda faaliyetleri olan Aktaş Holding’de görev değişimi oldu. 2013 yılından bu yana Aktaş Holding’de İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sami Erol, görevini uzun yıllardır İstanbul’da profesyonel yöneticilik yapan İskender Ulusay’a devretti. İskender Ulusay; Aktaş, Airtech, Aircomfort, Lineflex ve Powertech markalarını bünyesinde barındıran Aktaş Holding’in, 3 lokasyon yurtdışında olmak üzere toplamda 7 üretim ve depolama tesisinin icra tarafındaki operasyonlarını doğrudan yönetecek. Görevini Ulusay’a devreden Sami Erol da Aktaş Holding’de yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürecek. Profesyonel kariyeri boyunca; enerji, otomotiv ve finans gibi farklı sektörlerde yer alan İskender Ulusay, son olarak HEMA TRW’de görev almıştı. 1969 İstanbul doğumlu olan İskender Ulusay, evli ve 1 kız çocuk sahibi.