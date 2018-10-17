İŞKUR, anneleri istihdama katacak

17 Ekim 2018

BURSA - Açıklanan 100 Günlük Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen “İş’te Anne Projesi” çalışmak isteyen anneleri işgücü piyasasına kazandıracak. Bu kapsamda, İŞKUR çalışmak isteyen kadınları mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirecek. Projeden yararlanan kadınlara kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 TL tutarında cep harçlığı ödenecek. Ayrıca eğitim süresince katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak. İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arasındaki çocuğu kreşe veya gündüz bakımevine devam eden kadınlara da aylık 400 TL bakım desteği sağlanacağını duyurdu.