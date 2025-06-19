İŞKUR’dan işverenlere teşvik: Kurs düzenleyene 132 bin TL destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nitelikli işgücü yetiştirmeye kamu-özel sektör iş birliği ile devam ettiklerini kaydetti.

Bakan Işıkhan, işverenlerin 6 aylık bir kurs düzenlemesi halinde 132.628 TL'lik zaruri gider tutarının İŞKUR tarafından karşılandığını da belirtti.

6 binden fazla kursiyer programdan faydalandı

İŞKUR ve TOBB arasında imzalanan Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) iş birliği protokolüyle 23 Eylül 2024 tarihinden bugüne kadar programdan 6 bin 343 kursiyerin faydalandığını duyurdu:

Kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirmek için hayati önemde olduğuna inandığımız nitelikli işgücümüzü yetiştirmeye kamu-özel sektör iş birliği ile devam ediyoruz.

İşverenlerimizin 6 aylık bir kurs düzenlemesi halinde 132.628 TL'lik zaruri gider tutarı İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

İşverenlerimizi bu alanda yürüttüğümüz çalışmalara destek vermeye, ihtiyaç duydukları alanda nitelikli personel yetiştirmeye davet ediyoruz."