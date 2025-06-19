İŞKUR’dan işverenlere teşvik: Kurs düzenleyene 132 bin TL destek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 aylık kurs düzenleyen işverenlere İŞKUR'un 132 bin TL’den fazla destek sağlandığını açıkladı. Işıkhan, bugüne kadar programdan 6 bini aşkın kursiyerin yararlandığını da ifade etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nitelikli işgücü yetiştirmeye kamu-özel sektör iş birliği ile devam ettiklerini kaydetti.
Bakan Işıkhan, işverenlerin 6 aylık bir kurs düzenlemesi halinde 132.628 TL'lik zaruri gider tutarının İŞKUR tarafından karşılandığını da belirtti.
6 binden fazla kursiyer programdan faydalandı
İŞKUR ve TOBB arasında imzalanan Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) iş birliği protokolüyle 23 Eylül 2024 tarihinden bugüne kadar programdan 6 bin 343 kursiyerin faydalandığını duyurdu:
Kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirmek için hayati önemde olduğuna inandığımız nitelikli işgücümüzü yetiştirmeye kamu-özel sektör iş birliği ile devam ediyoruz.
İşverenlerimizin 6 aylık bir kurs düzenlemesi halinde 132.628 TL'lik zaruri gider tutarı İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.
İşverenlerimizi bu alanda yürüttüğümüz çalışmalara destek vermeye, ihtiyaç duydukları alanda nitelikli personel yetiştirmeye davet ediyoruz."
Kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirmek için hayati önemde olduğuna inandığımız nitelikli işgücümüzü yetiştirmeye kamu-özel sektör iş birliği ile devam ediyoruz.🤝— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) June 19, 2025
🔖İşverenlerimizin 6 aylık bir kurs düzenlemesi halinde 132.628 TL'lik zaruri gider tutarı İŞKUR tarafından… pic.twitter.com/cLqqwMJZoi