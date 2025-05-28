İSO 500'de Anadolu’nun ağırlığı artıyor

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı İSO 500 büyük sa­nayi kuruluşu arasında Ana­dolu şirketleri her geçen gün ağırlıklarını artıyorlar. Anado­lu iş dünyasının önde gelen tem­silcileri listenin açıklanmasının ardından yaptıkları açıklamalar­da 2024 yılının kur ve enflasyon dengesizliği açısından zor bir yıl olduğunu ve finansman tarafında sıkıntı yaşadıklarını buna karşı­lık azimle üretmeye devam ettik­lerini anlattı. Anadolu iş dünya­sından şu açıklamalar geldi.

Güçlü adımlarla büyüyoruz

Adana Sana­yi Odası Başka­nı Zeki Kıvanç, 2023 yılında lis­teye 11 Adana fir­ması girerken, 2024’te bu sayının 16’ya yüksel­diğine işaret ederek, “2023 yılın­da 11 firma ile temsil edilen Ada­na’mız, bu yıl 16 firmayla Tür­kiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer aldı. Sayı­nın artması, Adana sanayisinin üretim gücündeki ve rekabet ka­pasitesindeki yükselişi ortaya koyuyor. 2022 yılında İSO 500 listesinde yer alan 14 Adana fir­masının üretimden net satışları toplam 67,3 milyar TL idi. 2023 yılında bu sayı 11 firmaya düşme­sine rağmen üretimden net sa­tışlar 82,6 milyar TL’ye yüksel­di.

Bugün ise 2024 listesinde 16 firmamız yer almakta ve bu fir­maların toplam üretimden net satışları 133,4 milyar TL’ye ulaş­mış durumda. Bu rakamlar, Ada­na sanayisinin güçlü adımlarla büyümeye devam ettiğini ve fir­malarımızın üretim gücü ile pa­zardaki etkinliğini daha da ar­tırdığını açıkça göstermektedir” dedi. Adana’nın yapımı süren ya­tırımlar ve genişleyen üretim alt­yapısıyla önümüzdeki dönemde bu sayıyı daha da yukarıya taşı­ma potansiyeline sahip olduğunu anlattı. Başkan Kıvanç, “En bü­yük önceliğimiz; ülkemizin üreti­mine, ihracatına ve istihdamına katkı sağlamaktır” dedi.

Azim, başarıyı getirdi

Araştırma sonuç­larını değerlen­diren Konya Sa­nayi Odası Baş­kanı Mustafa Büyükeğen, Tür­kiye’nin sanayi devleri arasında Konya’dan 8 firmanın yer aldığı­nı ifade ederek, Konya’nın liste­deki yerini korumasının önem­li olduğunu söyledi. Türkiye’nin dev sanayi kuruluşları arasında yer alan Konyalı firmaları tebrik eden Başkan Büyükeğen, “Sana­yicilerimizin azmi, çalışkanlı­ğı ve kararlılığı sayesinde bugün Konya’mız, Türkiye’nin en güç­lü sanayi üretim merkezlerinden biri haline geldi. Ekonomideki tüm zorlu şartlara rağmen Tür­kiye’nin 500 Büyük Sanayi Ku­ruluşu arasına girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, ba­şarılarının artarak devam etme­sini diliyorum” şeklinde konuştu.

Gücümüz müteşebbislerimiz

Konya’dan 8 fir­manın İSO 500’de yer almasının, şe­hir ekonomisinin üretim, istihdam ve ihracattaki gü­cünü bir kez daha ortaya koydu­ğuna değinen Konya Ticaret Oda­sı Başkanı Selçuk Öztürk, “Bu ba­şarı, Konya’nın üretim gücünün, sanayi altyapısının ve girişimci ruhunun bir göstergesidir. Tür­kiye’nin en büyükleri arasında yer alarak gurur kaynağımız olan firmalarımızın yöneticilerini ve tüm çalışanlarını yürekten kut­luyorum. Üreterek, ihracat ya­parak, istihdam sağlayarak hem şehrimize hem de ülkemize değer katıyorlar” dedi.

Konya’nın sanayi ve üretim ka­pasitesinin her geçen yıl daha da güçlendiğine dikkat çeken Öz­türk, “Konya’nın en büyük avan­tajı çalışkan ve vizyoner müte­şebbisleridir. Sanayide gerçek­leştirilen teknolojik yatırımlar, AR-GE’ye verilen önem, yeni üre­tim tekniklerinin benimsenmesi ve dünya ile rekabet edebilen sek­törlerimiz sayesinde Konya, artık sadece ulusal değil küresel ölçek­te söz sahibi bir üretim merkezi­dir” ifadelerini kullandı.

Dünya ile entegre üretim

Eskişehir Sana­yi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesik­baş, “Türkiye eko­nomisinin üretim gücünü temsil eden İSO 500 lis­tesinde, ülkemizde üretim yapan ve çoğalan katma değer sağlayan Eskişehir Odası üyeleri firmala­rımızı yürekten destekliyorum” dedi. Kesikbaş, bu başarının, sa­nayinin ve iş gücünün, dünya ile entegre üretimin açık bir göster­gesi olduğuna işaret ederek, “Fi­nansman giderlerinin artışı, re­el üretimden satışların üç yıldır gösterdiği ve karlılıkların ortala­malarının ortalamaları arasın­da inmesi, sanayicilerimizin ne denli büyük mücadeleler çalışı­yor. Tüm bu zorluklara firmala­rımızın İSO 500 listede yer alma­sını başarması, takdire şayandır” açıklamasını yaptı.

Zor şartlar altında çalışıldı

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Baş­kanı Metin Güler, Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sana­yi Kuruluşu-2024 sıralamasında yer alan Eskişe­hir merkezli sanayi kuruluşları ve merkezi şehir dışında olup da Eskişehir’de üretim yapan fir­malar hakkında değerlendirme­de bulundu. Güler açıklamasın­da, Eskişehir sanayisinin 5 mil­yar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam etti­ğini belirterek, Eskişehirli sana­yicilerin zor şartlar altında da ol­sa çalışarak ve üreterek Türkiye ekonomisine güç katmaya devam ettiğini kaydetti.

Karlılıklarda düşüş var

Gaziantep Sana­yi Odası (GSO) Yönetim Kuru­lu Başkanı Adnan Ünverdi, Gazian­tep’ten 29 firma­nın listeye girdiğini ve iller ba­zında 5’inci sırada yer alındığını kaydetti. 2024 yılının hem ülke­miz ekonomisinde hem küresel ticarette zorluklarla geçen bir yıl olduğunu dile getiren Ünver­di, “Ekonomi politikalarında sı­kılaştırma ile enflasyonla müca­dele konusunda olumlu sonuçlar alınması umut verici olmuştur. Ancak daralan piyasa koşulların­da artan girdi maliyetleri, nakit akışının yavaşlaması ve banka kredi faizlerinin yüksek seyret­mesi reel kesimi zora sokmuştur. Maliyet artışlarıyla birlikte faali­yet ve satışlarımızda kârlılıkta da önemli düşüşler yaşanmıştır. Ha­li hazırda finansman konusunda güçlüklerimiz devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl küresel ticarette özellikle en büyük pazarımız olan Avrupa ekonomisindeki yavaşla­ma, küresel savaş riski ve bölge­sel sorunlar dış ticarette de sana­yicinin elini zayıflatmıştır. 2024 yılında sanayicilerimiz iç ve dış piyasada bir türbülansla karşı karşıya kalmasına rağmen olağa­nüstü bir çabayla üretim, ihracat ve istihdamını sürdürmüştür” diye konuştu.

Sadece üretmek yetmez

Ortaya çıkan tab­lonun, kentin üre­tim ve ihracat gü­cünü koruduğunu gösterdiğine işa­ret eden Gazian­tep Ticaret Odası Başkanı Tun­cay Yıldırım, “Ancak hedefimiz sadece korumak değil; sayımızı artırmak, daha fazla firmamızı bu prestijli listeye sokabilmektir. Bugün Gaziantep, organize sana­yi bölgelerindeki üretim hacmi, ihracat performansı ve girişim­ci ruhu ile Türkiye’nin lokomo­tif şehirlerinden biridir.

Ancak son yıllarda yaşanan küresel eko­nomik dalgalanmalar, yüksek fi­nansman maliyetleri, enerji ve hammadde fiyatlarındaki artış­lar, kâr marjlarını daraltmakta; bu da firmalarımızın ölçek bü­yütme hızını yavaşlatmaktadır” dedi ve ekledi: “Biliyoruz ki fir­malarımızın ‘500 Büyük’ listesi­ne girebilmesi için sadece üret­mek yetmiyor. Yüksek katma de­ğerli ürün üretimi, dijitalleşme yatırımları, markalaşma, finans­mana erişim ve kurumsallaşma gibi alanlarda güçlü adımlar atıl­ması gerekiyor. Bu noktada dev­let desteklerinin daha erişilebilir hale getirilmesi, reel sektöre özel finansman modellerinin gelişti­rilmesi ve firmalar arası küme­lenme modellerinin desteklen­mesi büyük önem taşıyor.”

Azimle devam ediyoruz

Gaziantep’in sa­nayi altyapısı, üre­tim potansiyeli ve girişimci yapısıyla Türkiye ekonomi­sinde öncü bir şe­hir olduğunu kaydeden Gazian­tep Ticaret Borsası (GTB) Başka­nı Mehmet Akıncı, 2024 yılının hem Türkiye hem de dünya eko­nomisi açısından zorluklarla ge­çen bir yıl olduğunu hatırlattı. Akıncı, tüm bu olumsuz koşul­lara rağmen Gaziantepli sanayi­cilerin üretim ve ihracat perfor­manslarını büyük bir azimle sür­dürdüklerine dikkat çekti.

Sanayicilerin bu süreçte büyük bir özveriyle çalıştığını vurgula­yan Akıncı, “Gaziantep, her ge­çen gün büyüyen sanayi altyapısı ve ihracat kapasitesiyle ülkemi­zin kalkınmasında öncü rol üst­lenmeye devam edecektir” diye konuştu. Gaziantep Ticaret Bor­sası olarak üretime ve ticarete katkı sağlayacak her türlü çalış­mayı desteklemeyi sürdürecek­lerini belirten Akıncı, sanayi ve tarımın entegrasyonuna yönelik projelerle, sanayicinin ve üreti­cinin yanında olmaya devam ede­ceklerini dile getirdi.

Finansmanda zorlanıldı

İSO ilk 500 liste­sinde 13 KAYSO üyesi firma yer alırken geçen yıl sıralamada yer al­mayan Coreal Alü­minyum bu sene listeye yeni gi­ren firmalar arasında yer aldı. KAYSO Yönetim Kurulu Başka­nı Mehmet Büyüksimitci, “İSO İlk 500 sıralamasında geçen yıl 14 firmamız yer almıştı. Küresel ekonomide yaşanan dalgalan­malara, artan maliyet baskıları­na ve finansmana erişimde ya­şanan zorluklara rağmen, bu yıl da 13 firmamız bu prestijli liste­de yer almayı başardı. Üretimden ihracata, istihdamdan yatırım­lara kadar ülkemizin kalkınma­sına değerli katkılar sunan tüm firmalarımızla gurur duyuyoruz. Özellikle sürdürülebilir üretim, dijital dönüşüm ve katma değerli ürün geliştirme konularında atı­lan kararlı adımların, bu başarı­larda büyük payı olduğuna inanı­yorum” dedi.

Ekonomik yavaşlama hissedildi

Sanayicilerin tüm zorluklara rağmen üretim­den, istihdamdan ve ihracattan ta­viz vermeden ül­ke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini belirteren Kay­seri Ticaret Odası (KTO) Yöne­tim Kurulu Başkanı Ömer Gül­soy, “2024 yılı, ekonomik ya­vaşlamanın hissedildiği, kur ve enflasyon dengesizliğiyle birçok firmanın zorlandığı bir yıl oldu. Buna rağmen Kayseri sanayici­si üretime devam etti, istihdam sağladı, ihracat yaptı ve başarı öyküleri yazdı. Listeye giren fir­malarımız; şehrimizin üretim gücünü, dayanıklılığını ve azmi­ni bir kez daha gözler önüne ser­di” açıklamasını yaptı.

Manisa’dan 39 şirket devler liginde

Manisalı sanayi­cilerin üretime, istihdama ve ih­racata devam et­tiklerini belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, “39 firmamız ile sanayi devleri arasında yer almaktayız” diyen Başkan Yılmaz, “Üretimin ve istihdamın, ihracatın gerçek kahramanları olan bu işletmele­rimiz şehrimizin kalkınmasında ve markalaşmasında önemli bir rol üstlenmekteler. Açılanan ve­riler şehrimizin güçlü sanayi alt­yapısı, küresel ticaret ağı, geniş tarım arazileri ve yeşil dönüşüm hamleleri ile ekonomik yapısı­nın sağlam temellere dayandığı­nı bir kez daha göstermiştir. Sa­nayicilerimiz gece gündüz, 7 gün 24 saat çalışmak suretiyle katma değer üretmeye devam ediyor” diye konuştu.

Samsun’dan 6 firma listede

Açıklanan sonuç­lara göre, listeye Samsun’dan 6 fir­manın adını yaz­dırmayı başardığı­nı belirten Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yö­netim Kurulu Başkanı Salih Ze­ki Murzioğlu, “Yaşanan tüm zor­luklara rağmen Samsun’dan fir­malarımızın listede yer almasının anlamı ve önemi bizler için çok büyüktür. Sizlerin huzurunda ili­mizin ekonomik gelişimi ve kal­kınması hedefinde üreterek, ih­racat yaparak, iş ve aş sağlayarak katkıda bulunan firmalarımızın yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri kutluyor ve başarılarının devamını diliyo­rum” değerlendirmesini yaptı.