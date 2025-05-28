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İSO 500'de Anadolu’nun ağırlığı artıyor

İSO 500'de Anadolu'nun ağırlığı sürüyor. 500 büyük şirket arasında başı 144 firmayla İstanbul Sanayi Odası çekerken, bu sayı geçen sene 151’di. İSO'yu, 44 kuruluşla Ankara Sanayi Odası ve 39 şirketle Kocaeli Sanayi Odası izledi. 2024 yılında listede en hızlı değişim ise Adana’da yaşandı. Adana Sanayi Odası’na bağlı kuruluş sayısı listede 11’den 16’ya çıktı.

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İSO 500'de Anadolu’nun ağırlığı artıyor
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İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı İSO 500 büyük sa­nayi kuruluşu arasında Ana­dolu şirketleri her geçen gün ağırlıklarını artıyorlar. Anado­lu iş dünyasının önde gelen tem­silcileri listenin açıklanmasının ardından yaptıkları açıklamalar­da 2024 yılının kur ve enflasyon dengesizliği açısından zor bir yıl olduğunu ve finansman tarafında sıkıntı yaşadıklarını buna karşı­lık azimle üretmeye devam ettik­lerini anlattı. Anadolu iş dünya­sından şu açıklamalar geldi.

Güçlü adımlarla büyüyoruz

Adana Sana­yi Odası Başka­nı Zeki Kıvanç, 2023 yılında lis­teye 11 Adana fir­ması girerken, 2024’te bu sayının 16’ya yüksel­diğine işaret ederek, “2023 yılın­da 11 firma ile temsil edilen Ada­na’mız, bu yıl 16 firmayla Tür­kiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer aldı. Sayı­nın artması, Adana sanayisinin üretim gücündeki ve rekabet ka­pasitesindeki yükselişi ortaya koyuyor. 2022 yılında İSO 500 listesinde yer alan 14 Adana fir­masının üretimden net satışları toplam 67,3 milyar TL idi. 2023 yılında bu sayı 11 firmaya düşme­sine rağmen üretimden net sa­tışlar 82,6 milyar TL’ye yüksel­di.

Bugün ise 2024 listesinde 16 firmamız yer almakta ve bu fir­maların toplam üretimden net satışları 133,4 milyar TL’ye ulaş­mış durumda. Bu rakamlar, Ada­na sanayisinin güçlü adımlarla büyümeye devam ettiğini ve fir­malarımızın üretim gücü ile pa­zardaki etkinliğini daha da ar­tırdığını açıkça göstermektedir” dedi. Adana’nın yapımı süren ya­tırımlar ve genişleyen üretim alt­yapısıyla önümüzdeki dönemde bu sayıyı daha da yukarıya taşı­ma potansiyeline sahip olduğunu anlattı. Başkan Kıvanç, “En bü­yük önceliğimiz; ülkemizin üreti­mine, ihracatına ve istihdamına katkı sağlamaktır” dedi.

Azim, başarıyı getirdi

Araştırma sonuç­larını değerlen­diren Konya Sa­nayi Odası Baş­kanı Mustafa Büyükeğen, Tür­kiye’nin sanayi devleri arasında Konya’dan 8 firmanın yer aldığı­nı ifade ederek, Konya’nın liste­deki yerini korumasının önem­li olduğunu söyledi. Türkiye’nin dev sanayi kuruluşları arasında yer alan Konyalı firmaları tebrik eden Başkan Büyükeğen, “Sana­yicilerimizin azmi, çalışkanlı­ğı ve kararlılığı sayesinde bugün Konya’mız, Türkiye’nin en güç­lü sanayi üretim merkezlerinden biri haline geldi. Ekonomideki tüm zorlu şartlara rağmen Tür­kiye’nin 500 Büyük Sanayi Ku­ruluşu arasına girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, ba­şarılarının artarak devam etme­sini diliyorum” şeklinde konuştu.

Gücümüz müteşebbislerimiz

Konya’dan 8 fir­manın İSO 500’de yer almasının, şe­hir ekonomisinin üretim, istihdam ve ihracattaki gü­cünü bir kez daha ortaya koydu­ğuna değinen Konya Ticaret Oda­sı Başkanı Selçuk Öztürk, “Bu ba­şarı, Konya’nın üretim gücünün, sanayi altyapısının ve girişimci ruhunun bir göstergesidir. Tür­kiye’nin en büyükleri arasında yer alarak gurur kaynağımız olan firmalarımızın yöneticilerini ve tüm çalışanlarını yürekten kut­luyorum. Üreterek, ihracat ya­parak, istihdam sağlayarak hem şehrimize hem de ülkemize değer katıyorlar” dedi.

Konya’nın sanayi ve üretim ka­pasitesinin her geçen yıl daha da güçlendiğine dikkat çeken Öz­türk, “Konya’nın en büyük avan­tajı çalışkan ve vizyoner müte­şebbisleridir. Sanayide gerçek­leştirilen teknolojik yatırımlar, AR-GE’ye verilen önem, yeni üre­tim tekniklerinin benimsenmesi ve dünya ile rekabet edebilen sek­törlerimiz sayesinde Konya, artık sadece ulusal değil küresel ölçek­te söz sahibi bir üretim merkezi­dir” ifadelerini kullandı.

Dünya ile entegre üretim

Eskişehir Sana­yi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesik­baş, “Türkiye eko­nomisinin üretim gücünü temsil eden İSO 500 lis­tesinde, ülkemizde üretim yapan ve çoğalan katma değer sağlayan Eskişehir Odası üyeleri firmala­rımızı yürekten destekliyorum” dedi. Kesikbaş, bu başarının, sa­nayinin ve iş gücünün, dünya ile entegre üretimin açık bir göster­gesi olduğuna işaret ederek, “Fi­nansman giderlerinin artışı, re­el üretimden satışların üç yıldır gösterdiği ve karlılıkların ortala­malarının ortalamaları arasın­da inmesi, sanayicilerimizin ne denli büyük mücadeleler çalışı­yor. Tüm bu zorluklara firmala­rımızın İSO 500 listede yer alma­sını başarması, takdire şayandır” açıklamasını yaptı.

Zor şartlar altında çalışıldı

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Baş­kanı Metin Güler, Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sana­yi Kuruluşu-2024 sıralamasında yer alan Eskişe­hir merkezli sanayi kuruluşları ve merkezi şehir dışında olup da Eskişehir’de üretim yapan fir­malar hakkında değerlendirme­de bulundu. Güler açıklamasın­da, Eskişehir sanayisinin 5 mil­yar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam etti­ğini belirterek, Eskişehirli sana­yicilerin zor şartlar altında da ol­sa çalışarak ve üreterek Türkiye ekonomisine güç katmaya devam ettiğini kaydetti.

Karlılıklarda düşüş var

Gaziantep Sana­yi Odası (GSO) Yönetim Kuru­lu Başkanı Adnan Ünverdi, Gazian­tep’ten 29 firma­nın listeye girdiğini ve iller ba­zında 5’inci sırada yer alındığını kaydetti. 2024 yılının hem ülke­miz ekonomisinde hem küresel ticarette zorluklarla geçen bir yıl olduğunu dile getiren Ünver­di, “Ekonomi politikalarında sı­kılaştırma ile enflasyonla müca­dele konusunda olumlu sonuçlar alınması umut verici olmuştur. Ancak daralan piyasa koşulların­da artan girdi maliyetleri, nakit akışının yavaşlaması ve banka kredi faizlerinin yüksek seyret­mesi reel kesimi zora sokmuştur. Maliyet artışlarıyla birlikte faali­yet ve satışlarımızda kârlılıkta da önemli düşüşler yaşanmıştır. Ha­li hazırda finansman konusunda güçlüklerimiz devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl küresel ticarette özellikle en büyük pazarımız olan Avrupa ekonomisindeki yavaşla­ma, küresel savaş riski ve bölge­sel sorunlar dış ticarette de sana­yicinin elini zayıflatmıştır. 2024 yılında sanayicilerimiz iç ve dış piyasada bir türbülansla karşı karşıya kalmasına rağmen olağa­nüstü bir çabayla üretim, ihracat ve istihdamını sürdürmüştür” diye konuştu.

Sadece üretmek yetmez

Ortaya çıkan tab­lonun, kentin üre­tim ve ihracat gü­cünü koruduğunu gösterdiğine işa­ret eden Gazian­tep Ticaret Odası Başkanı Tun­cay Yıldırım, “Ancak hedefimiz sadece korumak değil; sayımızı artırmak, daha fazla firmamızı bu prestijli listeye sokabilmektir. Bugün Gaziantep, organize sana­yi bölgelerindeki üretim hacmi, ihracat performansı ve girişim­ci ruhu ile Türkiye’nin lokomo­tif şehirlerinden biridir.

Ancak son yıllarda yaşanan küresel eko­nomik dalgalanmalar, yüksek fi­nansman maliyetleri, enerji ve hammadde fiyatlarındaki artış­lar, kâr marjlarını daraltmakta; bu da firmalarımızın ölçek bü­yütme hızını yavaşlatmaktadır” dedi ve ekledi: “Biliyoruz ki fir­malarımızın ‘500 Büyük’ listesi­ne girebilmesi için sadece üret­mek yetmiyor. Yüksek katma de­ğerli ürün üretimi, dijitalleşme yatırımları, markalaşma, finans­mana erişim ve kurumsallaşma gibi alanlarda güçlü adımlar atıl­ması gerekiyor. Bu noktada dev­let desteklerinin daha erişilebilir hale getirilmesi, reel sektöre özel finansman modellerinin gelişti­rilmesi ve firmalar arası küme­lenme modellerinin desteklen­mesi büyük önem taşıyor.”

Azimle devam ediyoruz

Gaziantep’in sa­nayi altyapısı, üre­tim potansiyeli ve girişimci yapısıyla Türkiye ekonomi­sinde öncü bir şe­hir olduğunu kaydeden Gazian­tep Ticaret Borsası (GTB) Başka­nı Mehmet Akıncı, 2024 yılının hem Türkiye hem de dünya eko­nomisi açısından zorluklarla ge­çen bir yıl olduğunu hatırlattı. Akıncı, tüm bu olumsuz koşul­lara rağmen Gaziantepli sanayi­cilerin üretim ve ihracat perfor­manslarını büyük bir azimle sür­dürdüklerine dikkat çekti.

Sanayicilerin bu süreçte büyük bir özveriyle çalıştığını vurgula­yan Akıncı, “Gaziantep, her ge­çen gün büyüyen sanayi altyapısı ve ihracat kapasitesiyle ülkemi­zin kalkınmasında öncü rol üst­lenmeye devam edecektir” diye konuştu. Gaziantep Ticaret Bor­sası olarak üretime ve ticarete katkı sağlayacak her türlü çalış­mayı desteklemeyi sürdürecek­lerini belirten Akıncı, sanayi ve tarımın entegrasyonuna yönelik projelerle, sanayicinin ve üreti­cinin yanında olmaya devam ede­ceklerini dile getirdi.

Finansmanda zorlanıldı

İSO ilk 500 liste­sinde 13 KAYSO üyesi firma yer alırken geçen yıl sıralamada yer al­mayan Coreal Alü­minyum bu sene listeye yeni gi­ren firmalar arasında yer aldı. KAYSO Yönetim Kurulu Başka­nı Mehmet Büyüksimitci, “İSO İlk 500 sıralamasında geçen yıl 14 firmamız yer almıştı. Küresel ekonomide yaşanan dalgalan­malara, artan maliyet baskıları­na ve finansmana erişimde ya­şanan zorluklara rağmen, bu yıl da 13 firmamız bu prestijli liste­de yer almayı başardı. Üretimden ihracata, istihdamdan yatırım­lara kadar ülkemizin kalkınma­sına değerli katkılar sunan tüm firmalarımızla gurur duyuyoruz. Özellikle sürdürülebilir üretim, dijital dönüşüm ve katma değerli ürün geliştirme konularında atı­lan kararlı adımların, bu başarı­larda büyük payı olduğuna inanı­yorum” dedi.

Ekonomik yavaşlama hissedildi

Sanayicilerin tüm zorluklara rağmen üretim­den, istihdamdan ve ihracattan ta­viz vermeden ül­ke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini belirteren Kay­seri Ticaret Odası (KTO) Yöne­tim Kurulu Başkanı Ömer Gül­soy, “2024 yılı, ekonomik ya­vaşlamanın hissedildiği, kur ve enflasyon dengesizliğiyle birçok firmanın zorlandığı bir yıl oldu. Buna rağmen Kayseri sanayici­si üretime devam etti, istihdam sağladı, ihracat yaptı ve başarı öyküleri yazdı. Listeye giren fir­malarımız; şehrimizin üretim gücünü, dayanıklılığını ve azmi­ni bir kez daha gözler önüne ser­di” açıklamasını yaptı.

Manisa’dan 39 şirket devler liginde

Manisalı sanayi­cilerin üretime, istihdama ve ih­racata devam et­tiklerini belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, “39 firmamız ile sanayi devleri arasında yer almaktayız” diyen Başkan Yılmaz, “Üretimin ve istihdamın, ihracatın gerçek kahramanları olan bu işletmele­rimiz şehrimizin kalkınmasında ve markalaşmasında önemli bir rol üstlenmekteler. Açılanan ve­riler şehrimizin güçlü sanayi alt­yapısı, küresel ticaret ağı, geniş tarım arazileri ve yeşil dönüşüm hamleleri ile ekonomik yapısı­nın sağlam temellere dayandığı­nı bir kez daha göstermiştir. Sa­nayicilerimiz gece gündüz, 7 gün 24 saat çalışmak suretiyle katma değer üretmeye devam ediyor” diye konuştu.

Samsun’dan 6 firma listede

Açıklanan sonuç­lara göre, listeye Samsun’dan 6 fir­manın adını yaz­dırmayı başardığı­nı belirten Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yö­netim Kurulu Başkanı Salih Ze­ki Murzioğlu, “Yaşanan tüm zor­luklara rağmen Samsun’dan fir­malarımızın listede yer almasının anlamı ve önemi bizler için çok büyüktür. Sizlerin huzurunda ili­mizin ekonomik gelişimi ve kal­kınması hedefinde üreterek, ih­racat yaparak, iş ve aş sağlayarak katkıda bulunan firmalarımızın yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri kutluyor ve başarılarının devamını diliyo­rum” değerlendirmesini yaptı.

İSO 500'de Anadolu’nun ağırlığı artıyor - Resim : 1

İSO 500'de Anadolu’nun ağırlığı artıyor - Resim : 2

İSO 500'de Anadolu’nun ağırlığı artıyor - Resim : 3

 İSO 500'de Anadolu’nun ağırlığı artıyor - Resim : 4

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL