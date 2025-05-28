İSO 500'de Anadolu’nun ağırlığı artıyor
İSO 500'de Anadolu'nun ağırlığı sürüyor. 500 büyük şirket arasında başı 144 firmayla İstanbul Sanayi Odası çekerken, bu sayı geçen sene 151’di. İSO'yu, 44 kuruluşla Ankara Sanayi Odası ve 39 şirketle Kocaeli Sanayi Odası izledi. 2024 yılında listede en hızlı değişim ise Adana’da yaşandı. Adana Sanayi Odası’na bağlı kuruluş sayısı listede 11’den 16’ya çıktı.
İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı İSO 500 büyük sanayi kuruluşu arasında Anadolu şirketleri her geçen gün ağırlıklarını artıyorlar. Anadolu iş dünyasının önde gelen temsilcileri listenin açıklanmasının ardından yaptıkları açıklamalarda 2024 yılının kur ve enflasyon dengesizliği açısından zor bir yıl olduğunu ve finansman tarafında sıkıntı yaşadıklarını buna karşılık azimle üretmeye devam ettiklerini anlattı. Anadolu iş dünyasından şu açıklamalar geldi.
Güçlü adımlarla büyüyoruz
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, 2023 yılında listeye 11 Adana firması girerken, 2024’te bu sayının 16’ya yükseldiğine işaret ederek, “2023 yılında 11 firma ile temsil edilen Adana’mız, bu yıl 16 firmayla Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer aldı. Sayının artması, Adana sanayisinin üretim gücündeki ve rekabet kapasitesindeki yükselişi ortaya koyuyor. 2022 yılında İSO 500 listesinde yer alan 14 Adana firmasının üretimden net satışları toplam 67,3 milyar TL idi. 2023 yılında bu sayı 11 firmaya düşmesine rağmen üretimden net satışlar 82,6 milyar TL’ye yükseldi.
Bugün ise 2024 listesinde 16 firmamız yer almakta ve bu firmaların toplam üretimden net satışları 133,4 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu rakamlar, Adana sanayisinin güçlü adımlarla büyümeye devam ettiğini ve firmalarımızın üretim gücü ile pazardaki etkinliğini daha da artırdığını açıkça göstermektedir” dedi. Adana’nın yapımı süren yatırımlar ve genişleyen üretim altyapısıyla önümüzdeki dönemde bu sayıyı daha da yukarıya taşıma potansiyeline sahip olduğunu anlattı. Başkan Kıvanç, “En büyük önceliğimiz; ülkemizin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı sağlamaktır” dedi.
Azim, başarıyı getirdi
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Türkiye’nin sanayi devleri arasında Konya’dan 8 firmanın yer aldığını ifade ederek, Konya’nın listedeki yerini korumasının önemli olduğunu söyledi. Türkiye’nin dev sanayi kuruluşları arasında yer alan Konyalı firmaları tebrik eden Başkan Büyükeğen, “Sanayicilerimizin azmi, çalışkanlığı ve kararlılığı sayesinde bugün Konya’mız, Türkiye’nin en güçlü sanayi üretim merkezlerinden biri haline geldi. Ekonomideki tüm zorlu şartlara rağmen Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.
Gücümüz müteşebbislerimiz
Konya’dan 8 firmanın İSO 500’de yer almasının, şehir ekonomisinin üretim, istihdam ve ihracattaki gücünü bir kez daha ortaya koyduğuna değinen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Bu başarı, Konya’nın üretim gücünün, sanayi altyapısının ve girişimci ruhunun bir göstergesidir. Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alarak gurur kaynağımız olan firmalarımızın yöneticilerini ve tüm çalışanlarını yürekten kutluyorum. Üreterek, ihracat yaparak, istihdam sağlayarak hem şehrimize hem de ülkemize değer katıyorlar” dedi.
Konya’nın sanayi ve üretim kapasitesinin her geçen yıl daha da güçlendiğine dikkat çeken Öztürk, “Konya’nın en büyük avantajı çalışkan ve vizyoner müteşebbisleridir. Sanayide gerçekleştirilen teknolojik yatırımlar, AR-GE’ye verilen önem, yeni üretim tekniklerinin benimsenmesi ve dünya ile rekabet edebilen sektörlerimiz sayesinde Konya, artık sadece ulusal değil küresel ölçekte söz sahibi bir üretim merkezidir” ifadelerini kullandı.
Dünya ile entegre üretim
Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Türkiye ekonomisinin üretim gücünü temsil eden İSO 500 listesinde, ülkemizde üretim yapan ve çoğalan katma değer sağlayan Eskişehir Odası üyeleri firmalarımızı yürekten destekliyorum” dedi. Kesikbaş, bu başarının, sanayinin ve iş gücünün, dünya ile entegre üretimin açık bir göstergesi olduğuna işaret ederek, “Finansman giderlerinin artışı, reel üretimden satışların üç yıldır gösterdiği ve karlılıkların ortalamalarının ortalamaları arasında inmesi, sanayicilerimizin ne denli büyük mücadeleler çalışıyor. Tüm bu zorluklara firmalarımızın İSO 500 listede yer almasını başarması, takdire şayandır” açıklamasını yaptı.
Zor şartlar altında çalışıldı
Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024 sıralamasında yer alan Eskişehir merkezli sanayi kuruluşları ve merkezi şehir dışında olup da Eskişehir’de üretim yapan firmalar hakkında değerlendirmede bulundu. Güler açıklamasında, Eskişehir sanayisinin 5 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ettiğini belirterek, Eskişehirli sanayicilerin zor şartlar altında da olsa çalışarak ve üreterek Türkiye ekonomisine güç katmaya devam ettiğini kaydetti.
Karlılıklarda düşüş var
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’ten 29 firmanın listeye girdiğini ve iller bazında 5’inci sırada yer alındığını kaydetti. 2024 yılının hem ülkemiz ekonomisinde hem küresel ticarette zorluklarla geçen bir yıl olduğunu dile getiren Ünverdi, “Ekonomi politikalarında sıkılaştırma ile enflasyonla mücadele konusunda olumlu sonuçlar alınması umut verici olmuştur. Ancak daralan piyasa koşullarında artan girdi maliyetleri, nakit akışının yavaşlaması ve banka kredi faizlerinin yüksek seyretmesi reel kesimi zora sokmuştur. Maliyet artışlarıyla birlikte faaliyet ve satışlarımızda kârlılıkta da önemli düşüşler yaşanmıştır. Hali hazırda finansman konusunda güçlüklerimiz devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl küresel ticarette özellikle en büyük pazarımız olan Avrupa ekonomisindeki yavaşlama, küresel savaş riski ve bölgesel sorunlar dış ticarette de sanayicinin elini zayıflatmıştır. 2024 yılında sanayicilerimiz iç ve dış piyasada bir türbülansla karşı karşıya kalmasına rağmen olağanüstü bir çabayla üretim, ihracat ve istihdamını sürdürmüştür” diye konuştu.
Sadece üretmek yetmez
Ortaya çıkan tablonun, kentin üretim ve ihracat gücünü koruduğunu gösterdiğine işaret eden Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, “Ancak hedefimiz sadece korumak değil; sayımızı artırmak, daha fazla firmamızı bu prestijli listeye sokabilmektir. Bugün Gaziantep, organize sanayi bölgelerindeki üretim hacmi, ihracat performansı ve girişimci ruhu ile Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biridir.
Ancak son yıllarda yaşanan küresel ekonomik dalgalanmalar, yüksek finansman maliyetleri, enerji ve hammadde fiyatlarındaki artışlar, kâr marjlarını daraltmakta; bu da firmalarımızın ölçek büyütme hızını yavaşlatmaktadır” dedi ve ekledi: “Biliyoruz ki firmalarımızın ‘500 Büyük’ listesine girebilmesi için sadece üretmek yetmiyor. Yüksek katma değerli ürün üretimi, dijitalleşme yatırımları, markalaşma, finansmana erişim ve kurumsallaşma gibi alanlarda güçlü adımlar atılması gerekiyor. Bu noktada devlet desteklerinin daha erişilebilir hale getirilmesi, reel sektöre özel finansman modellerinin geliştirilmesi ve firmalar arası kümelenme modellerinin desteklenmesi büyük önem taşıyor.”
Azimle devam ediyoruz
Gaziantep’in sanayi altyapısı, üretim potansiyeli ve girişimci yapısıyla Türkiye ekonomisinde öncü bir şehir olduğunu kaydeden Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, 2024 yılının hem Türkiye hem de dünya ekonomisi açısından zorluklarla geçen bir yıl olduğunu hatırlattı. Akıncı, tüm bu olumsuz koşullara rağmen Gaziantepli sanayicilerin üretim ve ihracat performanslarını büyük bir azimle sürdürdüklerine dikkat çekti.
Sanayicilerin bu süreçte büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Akıncı, “Gaziantep, her geçen gün büyüyen sanayi altyapısı ve ihracat kapasitesiyle ülkemizin kalkınmasında öncü rol üstlenmeye devam edecektir” diye konuştu. Gaziantep Ticaret Borsası olarak üretime ve ticarete katkı sağlayacak her türlü çalışmayı desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Akıncı, sanayi ve tarımın entegrasyonuna yönelik projelerle, sanayicinin ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Finansmanda zorlanıldı
İSO ilk 500 listesinde 13 KAYSO üyesi firma yer alırken geçen yıl sıralamada yer almayan Coreal Alüminyum bu sene listeye yeni giren firmalar arasında yer aldı. KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “İSO İlk 500 sıralamasında geçen yıl 14 firmamız yer almıştı. Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara, artan maliyet baskılarına ve finansmana erişimde yaşanan zorluklara rağmen, bu yıl da 13 firmamız bu prestijli listede yer almayı başardı. Üretimden ihracata, istihdamdan yatırımlara kadar ülkemizin kalkınmasına değerli katkılar sunan tüm firmalarımızla gurur duyuyoruz. Özellikle sürdürülebilir üretim, dijital dönüşüm ve katma değerli ürün geliştirme konularında atılan kararlı adımların, bu başarılarda büyük payı olduğuna inanıyorum” dedi.
Ekonomik yavaşlama hissedildi
Sanayicilerin tüm zorluklara rağmen üretimden, istihdamdan ve ihracattan taviz vermeden ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini belirteren Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “2024 yılı, ekonomik yavaşlamanın hissedildiği, kur ve enflasyon dengesizliğiyle birçok firmanın zorlandığı bir yıl oldu. Buna rağmen Kayseri sanayicisi üretime devam etti, istihdam sağladı, ihracat yaptı ve başarı öyküleri yazdı. Listeye giren firmalarımız; şehrimizin üretim gücünü, dayanıklılığını ve azmini bir kez daha gözler önüne serdi” açıklamasını yaptı.
Manisa’dan 39 şirket devler liginde
Manisalı sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ettiklerini belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, “39 firmamız ile sanayi devleri arasında yer almaktayız” diyen Başkan Yılmaz, “Üretimin ve istihdamın, ihracatın gerçek kahramanları olan bu işletmelerimiz şehrimizin kalkınmasında ve markalaşmasında önemli bir rol üstlenmekteler. Açılanan veriler şehrimizin güçlü sanayi altyapısı, küresel ticaret ağı, geniş tarım arazileri ve yeşil dönüşüm hamleleri ile ekonomik yapısının sağlam temellere dayandığını bir kez daha göstermiştir. Sanayicilerimiz gece gündüz, 7 gün 24 saat çalışmak suretiyle katma değer üretmeye devam ediyor” diye konuştu.
Samsun’dan 6 firma listede
Açıklanan sonuçlara göre, listeye Samsun’dan 6 firmanın adını yazdırmayı başardığını belirten Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Yaşanan tüm zorluklara rağmen Samsun’dan firmalarımızın listede yer almasının anlamı ve önemi bizler için çok büyüktür. Sizlerin huzurunda ilimizin ekonomik gelişimi ve kalkınması hedefinde üreterek, ihracat yaparak, iş ve aş sağlayarak katkıda bulunan firmalarımızın yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” değerlendirmesini yaptı.