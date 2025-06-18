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İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Meralarda mülkiyet sorunu çözülmeli

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 13 yılda canlı hayvan ve et ithalatı için 10,6 milyar dolar harcanırken, verilen desteklerin karşılığının 8,88 milyar dolar olduğunu söyledi. Bahçıvan, “Meralarımızda mülkiyet sorunları çözülerek etkin şekilde kullanımın önü açılmalı” dedi.

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İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Meralarda mülkiyet sorunu çözülmeli
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazır­lanan ve hayvancılık sek­törüne yönelik sorunlar ile çözüm önerilerini ortaya ko­yan “Hayvancılık Sektörü­ne Bakış; Hayvancılıkta Ya­şanan Sorunlar ve Çözüme Dair Yeni Yaklaşımlar” baş­lıklı rapor tanıtıldı.

İSO Baş­kanı Erdal Bahçıvan, hayvan­cılığın geleceğinin, küçük öl­çekli ama örgütlü, yerel ama verimli, geleneksel ama tek­nolojik altyapıya entegre bir modelle mümkün olabilece­ğini söyledi. Bahçıvan, son 13 yılda canlı hayvan ve et itha­latı için 10,6 milyar dolar dö­viz harcandığını, aynı dönem­de sektöre verilen desteklerin karşılığının 8,88 milyar dolar olduğunu, bu tablonun, üre­tim yerine ithalata dayalı bir modelin sürdürülebilir olma­dığını ortaya koyduğunu an­lattı.

Kaba yem açığının yüzde 25 olduğunu kaydeden Bah­çıvan, “Meralarımız, mülki­yet sorunları ve düşük verim­lilik nedeniyle etkin şekilde kullanılamamakta. Hayvan­lar ile meralar arasındaki ir­tibat kopmuş bulunuyor. Bu nedenle meralardaki mülki­yet sorunları çözülerek etkin bir şekilde kullanılmalarının önü mutlaka açılmalıdır” diye konuştu.

Aile işletmeleri çoğaltılmalı

İSO tarafından hazırlanan raporda çözüm önerileri de yer aldı. İşte öneriler;

-Organize Aile İşletmeci­liği Hayvancılık Modeli haya­ta geçirilmeli. Dev işletmeler yerine aile işletmelerinin ço­ğaltılmasından geçmektedir.

-Tüketimindeki sığır eti­nin payı yüksek. Bunu nyeri­ne küçükbaş hayvanların payı artırılmalı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL