İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Meralarda mülkiyet sorunu çözülmeli
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 13 yılda canlı hayvan ve et ithalatı için 10,6 milyar dolar harcanırken, verilen desteklerin karşılığının 8,88 milyar dolar olduğunu söyledi. Bahçıvan, “Meralarımızda mülkiyet sorunları çözülerek etkin şekilde kullanımın önü açılmalı” dedi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan ve hayvancılık sektörüne yönelik sorunlar ile çözüm önerilerini ortaya koyan “Hayvancılık Sektörüne Bakış; Hayvancılıkta Yaşanan Sorunlar ve Çözüme Dair Yeni Yaklaşımlar” başlıklı rapor tanıtıldı.
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, hayvancılığın geleceğinin, küçük ölçekli ama örgütlü, yerel ama verimli, geleneksel ama teknolojik altyapıya entegre bir modelle mümkün olabileceğini söyledi. Bahçıvan, son 13 yılda canlı hayvan ve et ithalatı için 10,6 milyar dolar döviz harcandığını, aynı dönemde sektöre verilen desteklerin karşılığının 8,88 milyar dolar olduğunu, bu tablonun, üretim yerine ithalata dayalı bir modelin sürdürülebilir olmadığını ortaya koyduğunu anlattı.
Kaba yem açığının yüzde 25 olduğunu kaydeden Bahçıvan, “Meralarımız, mülkiyet sorunları ve düşük verimlilik nedeniyle etkin şekilde kullanılamamakta. Hayvanlar ile meralar arasındaki irtibat kopmuş bulunuyor. Bu nedenle meralardaki mülkiyet sorunları çözülerek etkin bir şekilde kullanılmalarının önü mutlaka açılmalıdır” diye konuştu.
Aile işletmeleri çoğaltılmalı
İSO tarafından hazırlanan raporda çözüm önerileri de yer aldı. İşte öneriler;
-Organize Aile İşletmeciliği Hayvancılık Modeli hayata geçirilmeli. Dev işletmeler yerine aile işletmelerinin çoğaltılmasından geçmektedir.
-Tüketimindeki sığır etinin payı yüksek. Bunu nyerine küçükbaş hayvanların payı artırılmalı.