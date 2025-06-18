İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Meralarda mülkiyet sorunu çözülmeli

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazır­lanan ve hayvancılık sek­törüne yönelik sorunlar ile çözüm önerilerini ortaya ko­yan “Hayvancılık Sektörü­ne Bakış; Hayvancılıkta Ya­şanan Sorunlar ve Çözüme Dair Yeni Yaklaşımlar” baş­lıklı rapor tanıtıldı.

İSO Baş­kanı Erdal Bahçıvan, hayvan­cılığın geleceğinin, küçük öl­çekli ama örgütlü, yerel ama verimli, geleneksel ama tek­nolojik altyapıya entegre bir modelle mümkün olabilece­ğini söyledi. Bahçıvan, son 13 yılda canlı hayvan ve et itha­latı için 10,6 milyar dolar dö­viz harcandığını, aynı dönem­de sektöre verilen desteklerin karşılığının 8,88 milyar dolar olduğunu, bu tablonun, üre­tim yerine ithalata dayalı bir modelin sürdürülebilir olma­dığını ortaya koyduğunu an­lattı.

Kaba yem açığının yüzde 25 olduğunu kaydeden Bah­çıvan, “Meralarımız, mülki­yet sorunları ve düşük verim­lilik nedeniyle etkin şekilde kullanılamamakta. Hayvan­lar ile meralar arasındaki ir­tibat kopmuş bulunuyor. Bu nedenle meralardaki mülki­yet sorunları çözülerek etkin bir şekilde kullanılmalarının önü mutlaka açılmalıdır” diye konuştu.

Aile işletmeleri çoğaltılmalı

İSO tarafından hazırlanan raporda çözüm önerileri de yer aldı. İşte öneriler;

-Organize Aile İşletmeci­liği Hayvancılık Modeli haya­ta geçirilmeli. Dev işletmeler yerine aile işletmelerinin ço­ğaltılmasından geçmektedir.

-Tüketimindeki sığır eti­nin payı yüksek. Bunu nyeri­ne küçükbaş hayvanların payı artırılmalı.