İstanbul altın rafinerisi'nin kurucusu Fazlı Halaç hayatını kaybetti

Recep ERÇİN

Aslen Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinden olan Halaç’ın vefatı, iş dünyasında ve yakın çevresinde büyük üzüntüyle karşılandı. Halaç’ın cenazesi, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul Sarıyer’de toprağa verilecek.

Taziye ve dua programının ise aynı gün saat 19.00’da, Kuyumcukent AVM 2. Kat Gold Salon’da gerçekleştirileceği bildirildi.

Fazlı Halaç tarafından kurulan İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş., Türkiye’nin sanayi devleri arasında yer alıyor. Şirket, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2023 yılı verilerine göre 142 milyar liralık üretimden satış rakamıyla Türkiye’nin en büyük 4. sanayi kuruluşu olma unvanını taşıyor.

Bakan Göktaş Hallaç’ın ailesini ziyaret etti

Hallaç’ın vefatının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayırseverliğiyle tanınan Emirdağlı kıymetli hemşehrimiz Fazlı Halaç’ın vefatı dolayısıyla eşi Macide Hanım, oğlu Özcan Bey ve gelini Başak Hanıma hastanede taziye ziyaretinde bulunduk. Fazlı amcamız, ömrü boyunca ülkemize ve insanımıza destek olma gayreti içinde olan, yüreği güzel bir büyüğümüzdü. Kendisini her daim kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara sunduğu sayısız katkıyla, zor zamanlarında herkesin elinden tutma gayretiyle hatırlayacağız. Yaptığı iyilikler, adını nesiller boyu yaşatacak. Merhum Fazlı amcamıza Allah’tan rahmet; değerli ailesine, sevenlerine ve tüm Emirdağlı hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı