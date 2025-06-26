“İsteyen sanayiciye üretim tesisini TOKİ inşa edecek”

Hamide HANGÜL

Top­lantıda konuşan Çevre, Şe­hircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sa­nayicilerin uzun süredir beklediği sanayi tesisleri ve sosyal konut projeleri­ne vurgu yaptı. Bakanlık ile İstanbul Sanayi Odası’nın sanayide dönüşüm proje­sine işaret eden Bakan Ku­rum, sanayicileri şu müjde­yi verdi:

“Sektörel talepleri değer­lendirerek, Anadolu’ya sa­nayimizin taşınması, bura­da yer tahsisi, sanayi tesi­sinin TOKİ başkanlığı ile yapılması, burada gerek mülkiyet sahipliği, gerek kiracı üretim yapmak su­retiyle İstanbul’un sanayi­sinin dönüşümü adına çok önemli birçok önemli bir süreci başlattık. Burada sa­nayi odamız, sektörel talep­leri toplayacak.

Bakanlığı­mızla birlikte üretimi daha da artırmak adına, taşımak isteyen tesislerimizi TO­Kİ ile inşaatını yapmak, yer tahsisi ile ama kiralık, ama uzun vadeli satın alma op­siyonlarıyla bu projeyi ger­çekleştireceğiz. Bu da İs­tanbul’un sanayisinin dö­nüşümü adına çok önemli.”

Şu anda Anadolu coğ­rafyasının etrafının ade­ta bir ateş çemberi­ne dönüştürüldüğünü kaydeden Kurum, “Sınır­larımızda yaşanan İran-İs­rail füze savaşlarından gör­dük ki; ülkelerin birbirle­rine dair ilk hedef aldıkları yerler daima stratejik üre­tim alanları oluyor. Yani bir ülkenin, önce ayakta kala­bileceği unsurlar yok edi­liyor. Bu nedenle biz de sa­nayi ve üretim alanlarımı­zı konvansiyonel tüm savaş şartlarına hazır hale getir­meliyiz. Yer yerinden oy­nasa da Türkiye’nin üretim zincirini, tedarik zincirini kimsenin engelleyemedi­ği bir üretim ekosistemini hızlıca inşa etmeliyiz” dedi.

İstanbul’a hem sosyal hem kiralık konut

Yılsonuna kadar 81 ilde yeni bir sosyal konut pro­jesinin daha gerçekleşti­rileceğini duyuran Bakan Kurum, şöyle devam etti: “Başta İstanbul olmak üze­re gerçekleştireceğiz. İs­tanbul’da ayrı olarak kira­lık konut yapacağız. Ama Anadolu, ama Avrupa Ya­kasında kiralık konut yapa­rak hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş, hem de İs­tanbul’da gayrimenkul kira artışlarını aşağı çekip den­gelemiş olacağız. Bu proje­yi vatandaşlarımız için ger­çekleştirmiş olacağız.”

"Yeşil dönüşüm farkındalığı hızlanmalı"

Bu arada İSO Başkanı Er­dal Bahçıvan, küresel reka­bet için sanayi sektörleri­nin daha yeşil, daha döngü­sel ve daha dijital olmasının bir gereklilik haline geldi­ğini söyledi. Bahçıvan, “Bu çağda doğal kaynakların aşırı tüketimine yol açan ve ‘al-kullan-at’ modelinden süratle döngüsel ekonomi­ye geçmeliyiz. Ipsos ile yü­rüttüğümüz İSO Sanayide Sürdürülebilirlik Eğilimi Araştırması-2025 sonuçla­rına göre, sanayimizin sür­dürülebilirlik eğilimlerin­de en yüksek skora ulaştı­ğı alan 100 üzerinden 50,33 ile ‘Farkındalık’ oldu. Bu­nun daha yüksek seviyeye çıkması önemli. Her fırsat­ta vurguladığımız gibi, her alanda yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusun­da farkındalığın hız kazan­ması gerekiyor.”