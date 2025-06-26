“İsteyen sanayiciye üretim tesisini TOKİ inşa edecek”
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin haziran ayı olağan toplantısı “Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma, Deprem Güvenlikli Sanayi İçin Vizyoner ve Yenilikçi İş birliği Olanaklarını Değerlendirmek” ana gündemi ile gerçekleştirildi.
Hamide HANGÜL
Toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanayicilerin uzun süredir beklediği sanayi tesisleri ve sosyal konut projelerine vurgu yaptı. Bakanlık ile İstanbul Sanayi Odası’nın sanayide dönüşüm projesine işaret eden Bakan Kurum, sanayicileri şu müjdeyi verdi:
“Sektörel talepleri değerlendirerek, Anadolu’ya sanayimizin taşınması, burada yer tahsisi, sanayi tesisinin TOKİ başkanlığı ile yapılması, burada gerek mülkiyet sahipliği, gerek kiracı üretim yapmak suretiyle İstanbul’un sanayisinin dönüşümü adına çok önemli birçok önemli bir süreci başlattık. Burada sanayi odamız, sektörel talepleri toplayacak.
Bakanlığımızla birlikte üretimi daha da artırmak adına, taşımak isteyen tesislerimizi TOKİ ile inşaatını yapmak, yer tahsisi ile ama kiralık, ama uzun vadeli satın alma opsiyonlarıyla bu projeyi gerçekleştireceğiz. Bu da İstanbul’un sanayisinin dönüşümü adına çok önemli.”
Şu anda Anadolu coğrafyasının etrafının adeta bir ateş çemberine dönüştürüldüğünü kaydeden Kurum, “Sınırlarımızda yaşanan İran-İsrail füze savaşlarından gördük ki; ülkelerin birbirlerine dair ilk hedef aldıkları yerler daima stratejik üretim alanları oluyor. Yani bir ülkenin, önce ayakta kalabileceği unsurlar yok ediliyor. Bu nedenle biz de sanayi ve üretim alanlarımızı konvansiyonel tüm savaş şartlarına hazır hale getirmeliyiz. Yer yerinden oynasa da Türkiye’nin üretim zincirini, tedarik zincirini kimsenin engelleyemediği bir üretim ekosistemini hızlıca inşa etmeliyiz” dedi.
İstanbul’a hem sosyal hem kiralık konut
Yılsonuna kadar 81 ilde yeni bir sosyal konut projesinin daha gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Kurum, şöyle devam etti: “Başta İstanbul olmak üzere gerçekleştireceğiz. İstanbul’da ayrı olarak kiralık konut yapacağız. Ama Anadolu, ama Avrupa Yakasında kiralık konut yaparak hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş, hem de İstanbul’da gayrimenkul kira artışlarını aşağı çekip dengelemiş olacağız. Bu projeyi vatandaşlarımız için gerçekleştirmiş olacağız.”
"Yeşil dönüşüm farkındalığı hızlanmalı"
Bu arada İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, küresel rekabet için sanayi sektörlerinin daha yeşil, daha döngüsel ve daha dijital olmasının bir gereklilik haline geldiğini söyledi. Bahçıvan, “Bu çağda doğal kaynakların aşırı tüketimine yol açan ve ‘al-kullan-at’ modelinden süratle döngüsel ekonomiye geçmeliyiz. Ipsos ile yürüttüğümüz İSO Sanayide Sürdürülebilirlik Eğilimi Araştırması-2025 sonuçlarına göre, sanayimizin sürdürülebilirlik eğilimlerinde en yüksek skora ulaştığı alan 100 üzerinden 50,33 ile ‘Farkındalık’ oldu. Bunun daha yüksek seviyeye çıkması önemli. Her fırsatta vurguladığımız gibi, her alanda yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın hız kazanması gerekiyor.”