İTB Başkanı Işınsu Kestelli: İçinde bulunduğumuz hiçbir durum maliyet krizini izah etmiyor

Özlem SARSIN

Pan­demi ve sonrasında pek çok jeo­politik gelişme yaşadık ama ya­şananların hiçbiri, içinde bulun­duğumuz maliyet krizini izah etmiyor. Yüksek enflasyon maa­lesef uzun yılların kazanımlarını aşındırdı. Üç yıldır süren rasyonel politikalara dönüş çabası; fiyatla­ma davranışlarındaki bozulma­nın katılaşması ve coğrafyamızda yaşanan belirsizlikler nedeniyle yeterince etkili olamıyor. Bu zorlu süreçten Türkiye’nin üretim gü­cünü minimum hasarla çıkarma­nın çok kritik olduğunun altını üç yıldır çiziyoruz" dedi.

"Kelebek etkisi her alanda görülüyor"

Gelinen noktada tarımsal üre­timde zorlukların derinleşti­ğini, kârlılığın aşındığını, reka­betçiliğin gerilediğini ve şirket­lerin finansal dayanıklılığının zayıfladığını ifade eden Kestel­li, "Ekonomide kelebek etkisini her alanda görüyoruz. Örneğin tekstil gibi sektörlerde yaşanan sıkıntılar, dönüp pamuk üreti­cisini vuruyor. Bu saptamala­rı elbette enseyi karartalım di­ye dillendiriyor değiliz. Türki­ye, bunun gibi onlarca zorluğun içinden her defasında daha da güçlenerek çıktı. Bu sıkıntıların da biteceğine ve aydınlık günle­re çıkacağımıza inancımız tam. Merkez Bankası’nın attığı adı­mın, yeni bir dönemin ilk adımı olmasını temenni ediyoruz. Ye­ter ki bundan sonra, potansiyeli­mizi harekete geçirecek, küresel rekabet gücümüzü artıracak net­likte yapısal reformları kararlı­lıkla devreye alalım" dedi.

“Tarımsal tüketim yüzde 13 artacak”

Konuşmasında dünya genelinde tarımsal ürünlerin tüketiminin 2034 yılına kadar yüzde 13 oranında artacacağını söyleyen Işınsu Kestelli, 2025–2034 Tarımsal Görünüm Raporu’na göre bu artışın neredeyse tamamının, düşük ve orta gelirli ülkelerden kaynaklanacağını ifade etti. Korumacılık politikalarına rağmen küresel gıda ticaretinin öneminin daha da artacağını kaydeden Kestelli, "Bu rapor bize gösteriyor ki, hem üretimi artırmak hem de çevresel sürdürülebilirliği sağlamak gibi ikili bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Bu süreçte bizlere düşen, çiftçimizi merkeze alan ve uluslararası iş birliğini önceleyen tarım politikalarını hayata geçirmektir" diye konuştu.