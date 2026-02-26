İTB Başkanı Kestelli: Serbest ticaret anlaşmaları tarımı zorlayacak

Türkiye’nin ihracatının bü­yük kısmını AB’ye yapmasına ve Gümrük Birliği Anlaşması’nın eşitsiz yapısına işaret eden Kestelli, “2024 verilerine gö­re Türkiye, toplam ihracatının yaklaşık yüzde 41’ini AB ülke­lerine gerçekleştiriyor. AB’nin yeni serbest ticaret anlaşmaları, emek yoğun sektörlerdeki ürün­lerimizin rekabet gücünü olum­suz etkileyecek. Bu durum özel­likle otomotiv, makine, kimya, tarım ve elektronik sektörlerin­de fiyat ve pazar kaybı riski ya­ratıyor” dedi.

Emek yoğun sektörlerde dönüşüm şart

Hindistan’ın düşük işçilik maliyetleri ve büyük nüfusu ile emek yoğun sektörlerde Türki­ye’nin AB ile olan köklü ticare­tini zorlayabileceğini vurgula­yan Kestelli, yapılması gereken iki stratejik adımı şöyle sıraladı: “Öncelikle Gümrük Birliği’nin revize edilmesi, ikinci olarak da emek yoğun sektörlerin tekno­loji ve katma değerli ürün üre­timine dönüşümünü sağlamak. Böylece hem ihracat hem de iç pazardaki rekabet baskısı hafif­ler, verimlilik artar ve birim ma­liyetler düşer.”

Kestelli, Türkiye’nin üretim­de ucuz emeğe bağımlı kalma­sının işçi ücretlerini artırmaya­cağını ve refahı kısıtlayacağını belirterek, bu durumun ülkeyi kırılgan hâle getirdiğini söyledi.

Başkan, nüfus artışının hızla azaldığını ve tarımda yaş orta­lamasının 56–57 olduğunu be­lirtti. “Yakın gelecekte tüm sek­törler benzer bir açmaza sü­rüklenecek. Toplumsal refahın artırılması için eğitim, sağlık ve barınma alanlarında önlemler şart” dedi.

"Buğday ve arpada yüksek rekolte beklenebilir"

İTB Meclis Başkan Yardım­cısı Moiz Hemsi de yağışlar ne­deni ile toprak nemi açısından sezona çok güçlü bir başlangıç yaptıklarını dile getirerek “Eğer bahar yağışları da dengeli gider­se, buğday ve arpada yüksek re­kolte beklendiğini ifade edebili­rim” dedi.

Türkiye’de toprak varlığı azalıyor

Ayrıca iklim krizi ve yanlış arazi kullanımı nedeniyle top­rak kaybının ciddi boyutta oldu­ğunu vurgulayan Hemsi, “Top­rak Atlası 2025 raporuna göre Türkiye yüzeyinin yüzde 59’u erozyon riski altında, yıllık yak­laşık 642 milyon ton verim­li toprak kaybediyoruz. Toprak ve su kaynakları birbirinden ba­ğımsız yönetilemez. Bu durum, su ve toprak yönetiminde sür­dürülebilir politikaların aciliye­tini gösteriyor” dedi.