İYMSİB Başkanı Mutlu: Önceliğimiz tonaj değil sürdürülebilir ihracat

Mehmet Hanifi GÜLEL

İstanbul Yaş Meyve Sebze İh­racatçıları Birliği (İYMSİB), 2025 yılında yaptıkları ihra­catla ülke ekonomisine katkıda bulunan üyelerini ödüllendirdi. Birlik üyeleri arasında en fazla ihracat yapan 10 firmanın açık­landığı törende, birlik bünyesin­de yer alan 5 alt sektörde en fazla ihracat yapan firmalara da ödül­leri verildi.

İYMSİB’in ihracatı yüzde 6,3 arttı

Törende konuşan İYMSİB Yö­netim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, yaş meyve ve seb­ze sektörünün 2025 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 ora­nında artışla 3 milyar 705 mil­yon dolar, meyve sebze mamulle­ri sektörünün ise yaklaşık 2 mil­yar 600 milyon dolar tutarında ihracat yaptığını belirtti. İYM­SİB’in de rakamlarına değine­rek, 2025 yılında, bir önceki yıla kıyasla, yüzde 6,3 oranında artış neticesinde yaklaşık 627 milyon dolar tutarında ihracat gerçek­leştirdiklerini söyleyen Mutlu, “Birliğimiz, yaş meyve ve sebze ihracatında ülkemizin en güçlü merkezlerinden biri olarak sek­töre yön veren başlıca aktörler arasında yer almaktadır” diye konuştu.

Geçen yıl yaşanan zirai don ve kuraklığın üretim miktarı ve ka­lite üzerindeki olumsuz etkileri­ne dikkat çeken Mutlu, iklim de­ğişikliğinin artık sadece çevresel bir sorun olmadığını vurgulaya­rak şöyle devam etti: “İklim de­ğişikliği artık yalnızca çevresel bir başlık değil; fiyat istikrarı, arz güvenliği ve ihracat planlaması açısından doğrudan ekonomik bir risk unsurudur. 2026 hedefi­miz daha yüksek katma değerli ve sürdürülebilir bir ihracat ya­pısına ulaşmaktır. Ancak bu he­def, iklim kaynaklı risklerin yö­netilebilir düzeyde kalmasına bağlıdır. Sektörün geleceğinde sadece büyümenin yeterli değil, ‘dayanıklılık’ ve ‘sürdürülebilir­liğin’ artık bir zorunluluk haline geldi. Küresel pazarda rekabet­çiliğin tanımı değişti.

Artık te­mel sorunun ihracat miktarın­dan ziyade ihracatın niteliği. Kü­resel ticarette artık temel soru ‘ne kadar ihracat yaptığınız’ de­ğil; ne kadar sürdürülebilir, ne kadar katma değerli ve ne kadar dirençli olduğunuzdur. Bu ne­denle stratejik önceliğimiz tonaj artışı değil; birim fiyatı yüksel­ten, markalaşmış ve sürdürüle­bilir bir ihracat modelidir.”

Lojistik ve esnek üretim Türkiye’yi öne çıkartıyor

Türkiye’nin bu dönüşümü gerçekleştirebilecek potansi­yele sahip olduğuna vurgu ya­pan Mutlu, lojistik avantajla­rın ve esnek üretim kapasitesi­nin küresel rekabette Türkiye’yi bir adım öne çıkardığını belirt­ti. Mutlu, bu gücün korunması için hammadde arzının haya­ti önem taşıdığına dikkat çekti. Bitkisel üretime dayalı ihraca­tın sürdürülebilirliği için üreti­min ilk halkasına odaklanılma­sı gerektiğini ifade eden Mutlu, “Bitkisel üretime dayalı ihraca­tın en kritik unsuru hammadde arzıdır.

Sürdürülebilir bir model için hammadde güvenliği önem­lidir. 2026 yılının ilk çeyrek ra­kamlarına göre yaş meyve sebze sektörü, bir önceki yılın aynı dö­nemine kıyasla yüzde 34.6 ora­nında artışla ile 1 milyar 305 mil­yon dolar, mamul sektörünün ise yaklaşık 584 milyon dolar tuta­rında ihracatı ile yeni yıla hızlı bir giriş yaptığı” şeklinde konuş­tu.2025 yılında yaptığı ihracatla tüm sektörler içerisinde (birlik genelinde) ilk sırayı Döhler Gı­da alırken, Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri ikinci, Mey İçki ise üçüncü sırada yer aldı.

Onu sırasıyla, Tat Gıda ve Tunay Gıda takip etti. Alt sektö­rel dağılıma bakıldığında; Alkol­lü İçecekler grubunda 2025 yılı­nın lideri Mey İçki olurken, Al­kolsüz İçeceklerde Döhler Gıda, Dondurulmuş ürünlerde Besler Gıda, Yaş Meyve Sebze grubunda AEP Anadolu Etap Penkon Gıda, Konserve Ürünler grubunda ise Tat Gıda ilk sırada yer aldı.

İYMSİB yeni başkanı Çekok oldu

TİM’in Yenibosna’daki Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurul’da, tek liste ile seçime giren Cevdet Çekok, İYMSİB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Birlik yeni yönetim kurulu şu firmalardan oluştu: Başkan Cevdet Çekok (Çekok Gıda), Cherry Valley Gıda, Kavaklıdere Şarapları, AEP Anadolu Etap Penkon Gıda, Tunay Gıda, Dimes Gıda, Tat Gıda, More Food Gıda, Sanpa Gıda, Mey İçki, Doluca Bağcılık ve Şarapçılık.