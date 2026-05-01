İYMSİB Başkanı Mutlu: Önceliğimiz tonaj değil sürdürülebilir ihracat
Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri ihracatında sadece büyümenin yeterli olmadığını, dayanıklılık ve sürdürülebilirliğin artık bir zorunluluk haline geldiğini kaydeden İYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, “Stratejik önceliğimiz tonaj artışı değil, markalaşmış bir ihracat modelidir” dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (İYMSİB), 2025 yılında yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunan üyelerini ödüllendirdi. Birlik üyeleri arasında en fazla ihracat yapan 10 firmanın açıklandığı törende, birlik bünyesinde yer alan 5 alt sektörde en fazla ihracat yapan firmalara da ödülleri verildi.
İYMSİB’in ihracatı yüzde 6,3 arttı
Törende konuşan İYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, yaş meyve ve sebze sektörünün 2025 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 oranında artışla 3 milyar 705 milyon dolar, meyve sebze mamulleri sektörünün ise yaklaşık 2 milyar 600 milyon dolar tutarında ihracat yaptığını belirtti. İYMSİB’in de rakamlarına değinerek, 2025 yılında, bir önceki yıla kıyasla, yüzde 6,3 oranında artış neticesinde yaklaşık 627 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Mutlu, “Birliğimiz, yaş meyve ve sebze ihracatında ülkemizin en güçlü merkezlerinden biri olarak sektöre yön veren başlıca aktörler arasında yer almaktadır” diye konuştu.
Geçen yıl yaşanan zirai don ve kuraklığın üretim miktarı ve kalite üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Mutlu, iklim değişikliğinin artık sadece çevresel bir sorun olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti: “İklim değişikliği artık yalnızca çevresel bir başlık değil; fiyat istikrarı, arz güvenliği ve ihracat planlaması açısından doğrudan ekonomik bir risk unsurudur. 2026 hedefimiz daha yüksek katma değerli ve sürdürülebilir bir ihracat yapısına ulaşmaktır. Ancak bu hedef, iklim kaynaklı risklerin yönetilebilir düzeyde kalmasına bağlıdır. Sektörün geleceğinde sadece büyümenin yeterli değil, ‘dayanıklılık’ ve ‘sürdürülebilirliğin’ artık bir zorunluluk haline geldi. Küresel pazarda rekabetçiliğin tanımı değişti.
Artık temel sorunun ihracat miktarından ziyade ihracatın niteliği. Küresel ticarette artık temel soru ‘ne kadar ihracat yaptığınız’ değil; ne kadar sürdürülebilir, ne kadar katma değerli ve ne kadar dirençli olduğunuzdur. Bu nedenle stratejik önceliğimiz tonaj artışı değil; birim fiyatı yükselten, markalaşmış ve sürdürülebilir bir ihracat modelidir.”
Lojistik ve esnek üretim Türkiye’yi öne çıkartıyor
Türkiye’nin bu dönüşümü gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan Mutlu, lojistik avantajların ve esnek üretim kapasitesinin küresel rekabette Türkiye’yi bir adım öne çıkardığını belirtti. Mutlu, bu gücün korunması için hammadde arzının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Bitkisel üretime dayalı ihracatın sürdürülebilirliği için üretimin ilk halkasına odaklanılması gerektiğini ifade eden Mutlu, “Bitkisel üretime dayalı ihracatın en kritik unsuru hammadde arzıdır.
Sürdürülebilir bir model için hammadde güvenliği önemlidir. 2026 yılının ilk çeyrek rakamlarına göre yaş meyve sebze sektörü, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34.6 oranında artışla ile 1 milyar 305 milyon dolar, mamul sektörünün ise yaklaşık 584 milyon dolar tutarında ihracatı ile yeni yıla hızlı bir giriş yaptığı” şeklinde konuştu.2025 yılında yaptığı ihracatla tüm sektörler içerisinde (birlik genelinde) ilk sırayı Döhler Gıda alırken, Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri ikinci, Mey İçki ise üçüncü sırada yer aldı.
Onu sırasıyla, Tat Gıda ve Tunay Gıda takip etti. Alt sektörel dağılıma bakıldığında; Alkollü İçecekler grubunda 2025 yılının lideri Mey İçki olurken, Alkolsüz İçeceklerde Döhler Gıda, Dondurulmuş ürünlerde Besler Gıda, Yaş Meyve Sebze grubunda AEP Anadolu Etap Penkon Gıda, Konserve Ürünler grubunda ise Tat Gıda ilk sırada yer aldı.
İYMSİB yeni başkanı Çekok oldu
TİM’in Yenibosna’daki Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurul’da, tek liste ile seçime giren Cevdet Çekok, İYMSİB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Birlik yeni yönetim kurulu şu firmalardan oluştu: Başkan Cevdet Çekok (Çekok Gıda), Cherry Valley Gıda, Kavaklıdere Şarapları, AEP Anadolu Etap Penkon Gıda, Tunay Gıda, Dimes Gıda, Tat Gıda, More Food Gıda, Sanpa Gıda, Mey İçki, Doluca Bağcılık ve Şarapçılık.