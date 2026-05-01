İZTO Başkanı Özgener: Sanayide çözümün anahtarı enflasyona bağlı
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, küresel belirsizliklerin arttığı dönemde mevcut ekonomik programın önemli bir denge unsuru olduğunu ancak değişen koşullarda güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Özgener, enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.
Özlem SARSIN
Özgener, dünya ekonomisinde belirsizliklerin arttığı ve olumsuz senaryoların giderek daha somut biçimde gündeme geldiği bu dönemde, Türkiye ekonomisi açısından iç politika çerçevesinin daha da önemli hale geldiğini söyledi.
Nisan ayı meclis toplantısında üyelere seslenen Özgener, çalkantıların etkisini sınırlamak adına finansal kırılganlıkların mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesinin kritik önem taşıdığını ifade etti. Ekonomik Programın devrede olmasının önemli bir denge unsuru oluşturduğunu belirten Özgener, programın Türkiye için bir pusula görevi gördüğün vurguladı.
“Ekonomik program önemli bir tampon”
Özgener sözlerine şöyle devam etti, “Ekonomik program, savaşın kısa vadeli etkilerini “negatif ama yönetilebilir” bir çerçevede tutarak, özellikle enerji arz güvenliğinin korunması ve şokların sınırlanması açısından önemli bir tampon görevi üstleniyor. Maliye politikası tarafında kullanılan yakıt fiyatlama mekanizması ve mevcut mali alan, petrol şokunun enflasyona geçişini sınırlayarak ekonomik oynaklığı absorbe eden bir denge unsuru oluşturuyor.
Program kapsamında rezerv birikimi, kamunun görece düşük borcu ve azalan dış finansman ihtiyacı gibi makro tamponların güçlendirilmesi, ülkemizin dış şoklara karşı dayanıklılığı noktasında önemli bir avantaj sağlıyor. Bunlarla beraber, dezenflasyon sürecine bağlı kalınması ve kural bazlı politika çerçevesinin sürdürülmesi, hem finansal piyasaların hem de yatırımcı algısının kriz döneminde daha istikrarlı kalmasını sağlıyor. Ancak, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan değerli TL politikası ile birlikte savaşın etkisiyle artan faizler ve maliyetler, reel sektör üzerinde ciddi bir baskı yaratmaya devam ediyor” dedi.
“Sürdürülen politikada güncelleme gerekiyor”
Sanayi sektöründeki ivme kaybına da dikkat çeken Özgener, reel sektörün hem üretim hem de finansman tarafında giderek artan bir baskı altında olduğunu, maliyet artışları, talepteki zayıflama ve finansmana erişimde yaşanan sıkılaşmanın belirli alanlarda belirgin sıkıntılar yarattığını kaydetti. Özgener sözlerine şöyle devam etti, “Güçlü bir ekonomik program olmadığı takdirde enflasyonla mücadelede yol alamayız. Bugün geldiğimiz noktada; programın hedeflerine ulaşma sürecinde beklenen hızın gerisinde kalındığını görüyoruz. Ancak ne yazık ki enflasyonu dizginlemek ve fiyatlar genel seviyesinde istikrarı yeniden yakalamak için sıfırdan bir başka alternatif politika üretme şansımız yok. Enflasyon düşüşe geçti ancak istenilen seviyede değil. Enflasyonu kalıcı biçimde düşürmeden, sanayide yaşanan sıkıntıların sürdürülebilir şekilde çözülmesinin mümkün olmadığını da bir kez daha vurgulamak istiyorum.”
Önümüzdeki dönemde daha etkin ve sonuç odaklı adımlarla ilerleyebilmek için Ekonomik Programın gözden geçirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması gerektiğinin altını çizen Özgener, “Elbette, Ekonomik Programı uygulayarak elde ettiğimiz kazanımlarımızı yok sayamayız. Ancak değişen koşulları ve iş dünyasının beklentilerini de dikkate alarak, finans ağırlıklı, rezerv ağırlıklı, baskılanmış kur ağırlıklı sürdürülen politikada güncelleme yapılması gerekiyor” dedi.
“Orta Koridor önem kazanıyor”
Orta Koridor projesinin, Çin ve Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin Türkiye üzerinden daha hızlı ve güvenli yönlendirilmesine imkân tanıyarak tedarik zincirlerinin yeniden konumlanmasına stratejik zemin oluşturduğunu belirten Özgener, Çin ile süren ekonomik etkileşim ve Orta Koridor’un sunduğu lojistik avantajların, Türkiye’nin yatırım çekme kapasitesini ve küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendirebileceğini ifade etti. Ancak bu potansiyelin yatırıma ve üretime dönüşebilmesi için mevcut firmaların ayakta kalması ve kapasite kaybı yaşanmamasının kritik olduğunu vurguladı.