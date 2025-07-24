İZLADAŞ, dünyanın sayılı hakem laboratuvarları arasına girdi

İzmir Ticaret Borsası’nın yüzde 100 sermayesiyle 2013 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk pamuk yetkili sınıflandırıcı laboratuvar şirketi unvanına sahip İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, Arge ve Danışmanlık A.Ş. (İZLADAŞ), uluslararası alanda büyük bir başarıya daha imza attı.

3-4 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerden geçen İZLADAŞ, ICA-Bremen Uluslararası Laboratuvar Sertifikasını almaya hak kazanarak Türkiye’de bu yetkiyi alan ilk, dünya genelinde ise 12’nci “hakem pamuk laboratuvarı” oldu.

Bu sertifika, İZLADAŞ’ın analiz sonuçlarının dünya çapında geçerliliğe sahip bağımsız ve güvenilir bir referans olarak kabul edildiğinin göstergesi niteliğini taşıyor.

"Dünyadaki sayılı laboratuvarlar arasına girdik"

İzmir Ticaret Borsası ve İZLADAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, elde edilen başarının Türk pamuk sektörü adına gurur verici olduğunu belirterek, “ICA-Bremen Sertifikası pamuk analizinde dünya çapında kabul gören en üst düzey kalite onayıdır. İZLADAŞ’la bu sertifikayı alarak ülkemizde bir ilki gerçekleştirdik ve dünyadaki sayılı laboratuvarlar arasına girdik. Bu başarı, İZLADAŞ'ın uluslararası düzeyde geçerliliği olan, bağımsız ve tarafsız bir hakem laboratuvar olarak kabul edildiği anlamına geliyor.” dedi.

"Pamuk ticaretinde güvenirliğimizi pekiştirecek"

ICA-Bremen sertifikasına sahip laboratuvarlar, pamuk ticaretinde ortaya çıkabilecek kalite uyuşmazlıklarında hakemlik yapma ve verdikleri analiz sonuçlarını uluslararası düzeyde geçerli kılma yetkisine sahip oluyor. Bu yetki sayesinde, İZLADAŞ hem Türkiye’de hem de küresel pazarda pamuk kalitesi konusundaki anlaşmazlıklarda başvurulacak bir otorite haline gelecek.

Işınsu Kestelli, İZLADAŞ analiz raporlarında artık ICA-Bremen logosunun da kullanılacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Analiz raporlarımızda ICA-Bremen logosuna yer verecek olmamız, uluslararası pamuk ticaretinde güvenilirliğimizi daha da pekiştirecek. Hedefimiz, bu uluslararası yetkinliği en iyi şekilde kullanarak Türk pamuk sektörünün rekabet gücünü artırmak ve tüm paydaşlarımıza daha şeffaf ve güvenilir hizmet sunmak.”