Kadın girişimciliğine GİŞKAD destekli proje

Asya ÇOKKESER

Mürvet Beydağı, “Girişimci İş Kadınları Derneği olarak yıllardır kadınların üretimde, ticarette ve girişimcilikte daha güçlü olabilmesi için çalışıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Mersin Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Koordinasyonunda ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan proje çağrısına başvurduk. Bu projeye ‘Girişimci Kadınlar Limanı’ adını verdik.

Mersin Üniversitesi Girişim Limanı iş birliğinde başvurduğumuz projemiz kabul edildi” dedi. Projenin detaylarına ilişkin bilgi veren Mürvet Beydağı, “Projede 18-45 yaş aralığında kadınları hedef grup olarak belirledik” diye konuştu.

Proje Koordinatörü, Endüstri Mühendisi Hatice Aydın ise “Projede 200 kadın girişimci adayına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu adaylardan 50’sine mentörlük desteği vereceğiz. İlk 3 ayda girişimcilik eğitimleri vereceğiz. İş planı hazırlama, finansal okuryazarlık, dijital pazarlama, yasal mevzuata uyum gibi konular olacak. Ardından mentörlük programı başlayacak ve 3 ay sürecek” bilgisini verdi.