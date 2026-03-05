Kadooğlu: Ortadoğu'ya navlun ücretleri 4-5 kat arttı

İran’a yönelik saldırıların ardından Ortadoğu’da ar­tan jeopolitik gerilim, böl­geyle ticaret yapan ihracatçıla­rı doğrudan etkiledi. Gelişme­ler sonrası Ortadoğu ülkelerine yönelik sevkiyatlarda navlun ücretlerinin 4-5 kat arttığı be­lirtilirken, yükselen lojistik ma­liyetleri Türkiye’den bölge ülke­lerine yapılan ihracatta ciddi bir baskı oluşturdu.

Güneydoğu Anadolu Hubu­bat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, İran’a yönelik saldırıların bölgesel ti­cari dengeler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ve gelişmele­ri kaygıyla takip ettiklerini ifade ederek “Ortadoğu’daki gelişme­ler yalnızca siyasi açıdan değil, uluslararası ticaret bakımından da önemli sonuçlar doğuruyor. Bölge hem insani hem de eko­nomik riskler barındıran zorlu bir süreçten geçiyor. Yaşanan belirsizlik ticaret akışını ve fi­yat dengelerini doğrudan etki­lerken, bazı savaş fırsatçıları ih­racatımıza darbe vurmaya çalı­şıyor” dedi.

“İhracat planlaması öngörülemez hale geldi”

Navlun kalemlerinde yaşa­nan artışın yalnızca taşıma be­deliyle sınırlı olmadığını vurgu­layan Başkan Celal Kadooğlu, “Yük taşıma ücretlerinin yanı sıra yükleme ve boşaltma bedel­leri, liman hizmetleri, sigorta primleri ve risk farkları da ciddi oranlarda yükseldi. Özellikle sa­vaş riski gerekçesiyle uygulanan ek primler ve teminat maliyet­leri, toplam lojistik giderlerini katladı. Bu artışların kısa süre­de 4-5 kat seviyesine ulaşması, ihracat planlamasını öngörüle­mez hale getiriyor” değerlendir­mesinde bulundu.

Artan maliyetlerin ihracatçı­nın kârlılığını doğrudan eritti­ğine dikkat çeken Başkan Celal Kadooğlu, “İhracatçı bu maliyet artışını bütünüyle üstlenemez. Fiyatlara yansıtıldığında ise he­def pazarlarda rekabet gücü za­yıflıyor ve sipariş akışı yavaşlı­yor. Bu nedenle sorun yalnızca maliyet değil, aynı zamanda pa­zar kaybı riski yaratıyor” ifade­lerini kullandı.

“Kriz dönemlerinde lojistik zinciri sağlıklı işlemeli”

Navlun piyasasında oluşan sert dalgalanmaların ticaretin devamlılığı açısından dikkatle ele alınması gerektiğini belirten Celal Kadooğlu, “Kriz dönem­lerinde lojistik zincirinin sağ­lıklı işlemesi, tedarik güvenliği açısından kritik bir önem taşır. Maliyetlerdeki ani ve orantısız artışlar yalnızca ihracatçıyı de­ğil, ithalatçı firmaları ve nihai tüketicileri de olumsuz etkiler. İhracatın sürdürülebilirliği için dengeli, öngörülebilir ve makul bir maliyet yapısına ihtiyaç var” dedi.

“Güven ortamını zedeleyecek tutumlardan kaçınılmalı”

Yaşanan gelişmelerin piyasa­larda panik havası oluşturma­ması için iş dünyasının güven ortamını zedeleyecek tutum­lardan kaçınmasının önemine işaret eden GAİB Başkanı Celal Kadooğlu, “Türkiye güçlü devlet geleneği ve köklü kurumsal ka­pasitesiyle bu tür krizleri yönet­me tecrübesine sahiptir. Tüm tarafların, ihracatçılarımızın sorumluluk bilinciyle hareket etmesi halinde bu sürecin en az hasarla atlatılacağına inanıyo­ruz” ifadelerini kullandı.