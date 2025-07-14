Kaishan'ın İZBAŞ yatırımda inşaat başladı

İzmir Serbest Bölgesi’nde (İZBAŞ) yatırım kararı alan Çin merkezli Kaishan Group’un fabrika inşaatı başladı. 22 bin metrekare alanda yükselecek üretim tesisinin bir yıl içerisinde devreye alınması öngörülüyor.

1956’da Çin’de kurulan ve 18 ülkede faaliyet gösteren Kaishan, İZBAŞ’ta inşa edeceği fabrika yatırımı ile başta jeotermal santralleri olmak üzere sanayi kuruluşlarında kullanılan kompresörleri üreterek dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç edecek.

"Yerel istihdam artacak"

Yatırımla ilgili değerlendirmelerde bulunan İZBAŞ İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, Kaishan üst yönetiminin İZBAŞ’ı tercih etme nedenleri arasında Bölge’nin yatırımcılara sunduğu imkânların yanı sıra, nitelikli işgücüne ulaşımın kritik rol oynadığına dikkat çekti:

“Küresel ölçekte güçlü ve köklü bir grubun yatırım rotasında İZBAŞ’ın yer alması, bölgemizin uluslararası sanayi yatırımları açısından ne denli stratejik bir noktada konumlandığını ortaya koyuyor. Bugün itibarıyla inşaat süreci başlayan tesis, yalnızca bir üretim altyapısının değil; aynı zamanda yüksek teknoloji, mühendislik kapasitesi ve sürdürülebilir üretim anlayışının da ülkemize transferinin ilk adımıdır.

Proje, tamamlandığında hem yerel istihdamı artıracak hem de Türkiye’nin enerji teknolojileri ve sanayi ekipmanları ihracatında güçlü bir aktör olarak konumlanmasını destekleyecek. Yatırımın ilk fazı olan inşaat sürecinin başlaması, bu uzun soluklu yolculuğun en somut ve en heyecan verici aşamasıdır. İZBAŞ olarak, yüksek katma değerli, çevreye duyarlı ve ihracat odaklı her projede olduğu gibi, Kaishan yatırımı özelinde de tüm desteğimizi vermeye devam edeceğiz.”

"Türkiye'ye yatırım ilgilerinde artış var"

Çin sermayeli şirketlerin Türkiye’ye olan yatırım ilgilerinde artış olduğuna işaret eden Eyüp Sevimli, Kaishan yatırımının, ihracata ve yaratacağı katma değer odaklanması açısından kritik önemde olduğu söyledi. Yüzde 90’ın üzerinde doluluğa ulaşan İZBAŞ’a olan yatırımcı ilgisinde de sevindirici bir ivme gözlediklerini sözlerine ekleyen Sevimli, geçen Aralık ayında satın alınan 153 bin metrekare büyüklüğündeki genişleme alanının serbest bölgeye dahil edilmesi sonrasında yabancı sermayeli yatırımlara çok daha uygun büyüklükte altyapısı tamamlanmış sanayi parseli üretme imkanı bulacaklarının altını çizdi.

Rakamlarla Kaishan Group

* 1956 yılında Çin’in Zhejiang Eyaleti Quzhou Şehrinde kurulan Kaishan Holding Group Co., Çin'in ve dünyanın lider kompresör üreticisi olma unvanına sahip.

* Dünyanın “En İyi 500 Enerji İşletmesi” ve Çin'deki “En İyi 100 Mekanik İşletme” arasında yer alan Kaishan, Çin’de yedi adet yüksek teknoloji yan kuruluşunu bünyesinde barındırıyor.

* ABD’de tamamına sahip olduğu üretim ve Ar-Ge üsleri kuran Kaishan Holding Group Co.; Avusturya'da 170 yıllık geçmişe sahip LMF ve Avustralya’da SCCA şirketlerini satın aldı.

* Melbourne, Polonya, Mumbai, Dubai, Ho Chi Minh, Taichung ve Hong Kong'da satış ve hizmet odaklı operasyon merkezleri olan Kaishan; 18 ülkede 4500'den fazla çalışanı ile küresel bir şirket olarak öne çıkıyor.