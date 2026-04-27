Ulaşım devinden geçici konkordato talebi

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Kale Seyahat ile bağlantılı bazı şirketler hakkında geçici konkordato kararı verdi. Mahkeme, Cemal Alirıza Çelebi, Bayraktar Saray Petrolcülük, Çelebiler Turizm Otomotiv, Grandtur Turizm, Kale Express Seyahat ve Kale Otobüs Seyahat için 3 aylık geçici mühlet tanınmasına hükmetti.

Geçici konkordato süreci başlatıldı

Konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının değerlendirilmesi amacıyla, alacaklı sayısı ve borç tutarı göz önünde bulundurularak Özkan Yılmaz, Koray Çevik ve Aylin Karakaş’tan oluşan bir konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

Öte yandan mahkeme, alacaklılara da başvuru hakkı tanıdı. Buna göre, İcra ve İflas Kanunu’nun 288’inci maddesi kapsamında geçici mühlet kararının Ticaret Sicil Gazetesi ile Basın İlan Kurumu’nda yayımlanmasının ardından 7 gün içinde dilekçeyle başvurarak, konkordato şartlarının oluşmadığını delilleriyle sunarak talebin reddini isteyebilecekleri belirtildi.