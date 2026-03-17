Bayramda şehirler arası otobüs firmalarına ek sefer imkanı

Bayram öncesi artması beklenen yolcu yoğunluğunu karşılamak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçlarını da kullanmasına imkan tanıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bayram dönemlerinde yolcu talebinin olağan sefer kapasitesinin çok üzerine çıktığı, tatil süresince şehirler arası yolcu taşımacılığında ciddi yoğunluk beklendiği aktardı.

Turizm amaçlı yetkilendirilmiş araçlara ek sefer izni

Uraloğlu, vatandaşların mağdur olmaması için ek sefer imkanının genişletildiğine dikkati çekerek, "Ramazan Bayramı'nda artması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılayabilmesi için biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm amaçlı yetkilendirilmiş araçlarını ek seferlerde kullanabilmesine imkan tanıdık." ifadesini kullandı.

Biletli yolcu taşımacılığı yapan B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmaların, "tarifeli hatlar dışına çıkmama", "ücret tarifelerine uyma" ve "yapılan taşımadaki tüm sorumluluğu üstlenme" şartlarıyla ek sefer yapabileceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) bildirimde bulunmaları kaydıyla B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri, 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip taşıtlarını da kullanarak ek sefer yapabilecek. Firmalar, bu araçlarla gerçekleştirecekleri ek seferlerini 29 Mart gün sonuna kadar sürdürebilecek."