Kalyon, Çin’den sonra ilk ‘Seed’ üretimine imza attı

Kalyon PV, dünyada bugüne kadar sadece Çin’de gerçekleştirilen “Seed”in üretimine imza attı. Güneş paneli üretiminin ilk adımı olan ingotun üretiminde kilit role sahip olan ve ingota kristal yapı kazandıran “Seed”, Kalyon PV’nin Ar-Ge çalışmaları sonucu yerli ve milli “Ata Tohumu”na dönüştü.

Yerlilik oranı yüzde 90’a ulaştı

Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi, Ar-Ge ve inovasyon yetkinlikleri ile sektörde çığır açan yenilikçi ürünlerin öncüsü olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Tüfekçi, “İngot ve Wafer fabrikamızdaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında; Çin’in dışında dünyanın Ar-Ge dahil dört fabrikayı tek çatı altında birleştiren ilk firması olma unvanımızı yine Çin’in dışında ingota kristal yapıyı veren dünyanın tek Seed (tohum) üreticisi olma unvanıyla pekiştiriyoruz.

Güneş panelinin ham maddesi polisilisyumun ingota dönüşmesi için maya görevi gören ‘Seed’, ortalama 350 kg ağırlığındaki ve 3,5 metre uzunluğundaki devasa Ingot’larımızın kusursuz kristal yapısını kazandırmaya yardımcı oluyor. Yerlilik oranımızı da yüzde 90’a ulaştıran yerli ‘Seed’ üretimimiz, güneş teknolojileri alanında Türkiye’yi benzersiz bir konuma yükseltiyor” diye konuştu.