KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 'Sanayicilerimizin sorunlarını her platformda dile getiriyoruz'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ülke ve dünya ekonomisindeki son gelişmeler, sanayicilerin sorunları, çözüm önerileri ve Kayseri sanayisinin geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, 2025 yılının ilk beş ayını geride bırakırken, bir takım olumsuzlukların devam ettiğini belirterek, “Küresel ekonominin yavaş seyretmesi, ülkemizin geleneksel pazarlarındaki durgunluk, zayıf TL kuru, coğrafyamızı çok yakından ilgilendiren sıcak çatışmalar, rekabet ortamımızı baskılayan uzak doğu ürünlerinin fiyat avantajları ve üretim bolluğu olumsuz konu başlıkları olarak öne çıkıyor” dedi.

"Üreticiler zorluklara katlanarak faaliyetlerine devam ediyor"

Sanayinin zorluklarla mücadele ettiğine vurgu yapan Özkaya şunları söyledi: “Şu an içinde bulunduğumuz durumda üreticilerimiz zorluklara katlanarak, bedeller ödeyerek faaliyetlerine devam etmektedir. Zira sanayicilerimiz, müşteri kaybetmemek için maliyetine ya da zararına satışları göze almış durumdalar. Düşük kur, yüksek faiz, yüksek enflasyon ve finansal erişimin zorluğunun kuşatması altındayız”

Enflasyonla mücadelenin, tüketimi kısmak yerine üretimi artırarak yapılması gerektiğini ifade eden Özkaya, şu açıklamalarda bulundu:

"Üretimi artırarak sürdürülebilir büyümeyi temin etmeliyiz. Ekonomimizin lokomotif sektörü olan sanayinin ve sanayileşmemizin yeniden ekonominin itici gücü haline getirmek için gayet göstermeli, devlet politikalarını buna göre şekillendirmeliyiz.

Hem yurt dışı hem de yurt içi piyasalarda reel sektörün rekabet gücünü artıran, üretimi caydıran ya da üreticiyi yoran değil, cazip kılan, özendiren, rant ekonomisini değil, yatırım ekonomisini teşvik eden, üretimi önceleyen ve önem veren, KOBİ büyük işletme ayrımı yapılmaksızın üreten her işletmenin desteklerden ve teşviklerden faydalanabileceği yeni bir ekonomik politika desteğine ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz."

"Yeni yatırımların hayata geçmesi imkansız hale geldi"

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise dünya ekonomisinde belirsizliklerin arttığı, küresel ticaretin yavaşladığı ve jeopolitik risklerin yoğunlaştığı bir dönemde, Türkiye ekonomisinin de bu küresel çalkantılardan etkilendiğini belirtti.

Son dönemde kur baskısının devam etmesiyle birlikte maliyetlerin önemli ölçüde arttığını ifade eden Büyüksimitci, “Ne yazık ki bu artışları ihracat fiyatlarımıza yansıtmakta zorlanıyoruz. Rekabet ettiğimiz ülkelerdeki fiyat avantajı, bizim için giderek dezavantaja dönüşüyor. Ayrıca kredi maliyetlerinin yüksekliği firmalarımızı ciddi anlamda zorluyor.

Yüksek faiz oranları ile mevcut yatırımları yenilemek bile zorken, yeni yatırımların hayata geçmesi neredeyse imkânsız hale geldi. Bu durum, aynı zamanda üretim ve istihdamda yavaşlamalara sebep oluyor. Bu nedenle, üretimin sürdürülebilirliği için uygun maliyetli finansman modelleri ve sanayiciye yönelik uzun vadeli destek mekanizmalarının hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi.

"Pazar çeşitliliğimizi artırmalıyız"

Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere de değinen Başkan Büyüksimitci, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden başkan olmasıyla birlikte korumacı politikaların ve ticaret savaşlarının yeniden gündeme geldiğini belirterek, “Trump önce gümrük vergilerini artırdı, ardından piyasalardaki tepkiler üzerine geri adım attı.

Ancak bu belirsizlik bile dünya ticaretini etkilemeye yetti. Kayseri sanayisi olarak bizler, bu tarz küresel gelişmelere karşı hazırlıklı olmalı,pazar çeşitliliğimizi artırmalı ve alternatif bölgelere yönelmeliyiz” diye konuştu.

Konuşmasında sanayicilerin sorun ve taleplerine de değinen Başkan Büyüksimitci, şunları söyledi:

"Yüksek enflasyon ve kur istikrarsızlığı, sanayicilerimizin sağlıklı bir maliyet planlaması yapmasını neredeyse imkânsız hale getiriyor. Enerji, hammadde ve işçilik gibi temel girdilerde yaşanan ani ve öngörülemez fiyat artışları, üretim maliyetlerini ciddi şekilde yukarı çekiyor.

Finansmana erişimde yaşanan güçlükler sanayicimizin önünü görmesini engelleyen en önemli engellerden biri haline geldi. Öte yandan, nitelikli eleman bulma konusunda yaşanan sıkıntılar hemen her sektörümüzün ortak sorunu. Tüm bu olumsuzluklar firmalarımızın rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini zayıflatıyor. Ancak biz, Kayseri Sanayi Odası olarak bu sorunları görmezden gelmiyoruz. Aksine, üyelerimizin sesi olmaya, yaşanan her sıkıntıyı ilgili mercilere taşımaya ve çözüm üretmek adına somut adımlar atmaya devam ediyoruz”