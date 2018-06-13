KAYSO Başkanı Büyüksimitci, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi oldu

13 Haziran 2018

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununda yapılan değişiklikle birlikte TOBB yönetim kurulu üyesi oldu.

Konu hakkında açıklama yapan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Çatı kuruluşumuz TOBB’un geçtiğimiz günlerde yapılan 74. Genel Kurulu’na TOBB delegelerimizle birlikte geniş bir katılım sağladık. Bu genel kurulda Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB Yönetim Kurulu Başkanı olarak tekrar seçildi. Sayın Başkanımızın başarılı çalışmalarına devam edeceğine olan inancımız tamdır. Ben de Kayserimizi temsilen genel kurulda hem yönetim kurulu yedek üyeliğe, hem de Sanayi Odaları Konsey üyeliğine seçilmiştim. Geçen hafta TOBB kanununda yapılan bir değişiklikle yönetim kurulu üyelerinin sayısının 15’ten 21’e çıkarılmasıyla, bende yedek üyelikten asil üyeliğe geçmiş oldum” dedi.

TOBB Yönetimine seçilmesinde başta Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Büyüksimitci, "Üretimi ve sanayimizi önemseyen bir anlayış ile TOBB çatısı altında verimli çalışmalar yapacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.