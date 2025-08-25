KEMAŞ Kimya, Afrika pazarında ve ABD’de büyüyecek

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde 22 bin metrekarelik alanda, 2 bin 500 metrekare kapalı tesisinde üretim faaliyetlerini sürdüren KEMAŞ Kimya, yıllık 10 bin ton özel çimento, çimentolu toz ürünler, çeşitli toz harçları ve sıvaların yanı sıra, 80 bin ton mikronize kalsit ve 30 bin metreküp perlit üretim kapasitesine sahip. Gelişmiş teknik altyapısı, güçlü kurumsal yapısı ve artan pazar payıyla öne çıkan firma, müşterilerine sürekli ve kaliteli ürünler sunarken; ISO 9001-2000 kalite sertifikası ve TSE belgeli ürünleriyle sektördeki güvenilirliğini pekiştiriyor.

"Büyümeye devam ediyoruz"

KEMAŞ Kimya Endüstri Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Müge Nur Haddat, Mersin merkezli olarak geliştirdikleri inovatif ürünlerle hem yerel hem de global pazarlarda büyümeye devam ettiklerini söyledi. Haddat, "Afrika kıtası açılımımız kapsamında Kazablanka’da satın aldığımız KEM Maroc SA fabrikamızla, 35 yıllık tecrübemiz ve teknik altyapımızın sağladığı güvenle Afrika yapı ve inşaat pazarına giriş yaptık.

Yapı kimyasalları alanındaki uzmanlığımızı Fas başta olmak üzere Afrika pazarına taşıyor; çimento ve beton katkılarımızla kıtada yeni projelere KEM imzasını atıyoruz. Bu yatırımla birlikte Afrika inşaat sektörüne bilgi birikimimizle katma değer sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

"İngiltere pazarı da bizim için stratejik önemde"

İngiltere’nin de çimento ve inşaat sektöründe yön belirleyici bir konumda olduğuna dikkat çeken Müge Nur Haddat, şunları söyledi:

"İngiltere’de bulunduğum dönemde, çevre dostu ve akıllı bina projelerinin öne çıktığını gözlemledim. Yeşil dönüşüm, inşaat sektörünün her alanında inovasyonu zorunlu kılıyor. Bu nedenle beton, çimento, yalıtım ve yapı kimyasalları da bu dönüşümün kriterlerine uyum sağlamak zorunda.

Biz de inovatif ürün yaklaşımımızla bu sürece hızla adapte olacağımıza inanıyoruz. Elbette bu dönüşümde pazarda fark yaratmak için güçlü bir marka kimliği ve etkili bir pazarlama çalışması şart. Bu kapsamda İngiltere’de marketing faaliyetlerimizi sürdürüyor, yeni iş ortaklarımızla ürünlerimizi pazara sunmayı hedefliyoruz."

ABD’de yeni yatırım hazırlığı başladı

Müge Nur Haddat, potansiyeli yüksek bir pazar olan ABD’nin Houston şehrinde çimento ve beton sektörüne yönelik kimyasal üretim tesisi için yatırım çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Haddat, "Güçlü ve rekabetçi pazarlarda varlık gösterebilmek için kaliteden ödün vermeden bilim temelli çalışmalar yürütmek büyük önem taşıyor. Yatırımlarımız ve kapasite artışımızla birlikte geçen yıla göre yüzde 20 büyüme hedefliyoruz" diye konuştu.

"Yeni teknolojilerle küresel pazarlara uyum sağlıyoruz"

Farklı pazarlara uygun iş stratejilerinde Ar-Ge ve pazarlama çalışmalarının önemine de vurgu yapan Müge Nur Haddat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Potansiyeli yüksek pazarlarda iş ortaklarımızla birebir görüşmeler yaparak talepleri değerlendiriyoruz. Günümüzde teknolojide geri kalmak, büyüme ve rekabet gücünü olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biri. Bu nedenle tesislerimizde son teknoloji robotlarla otomasyona geçtik.

Ayrıca, yapı kimyasalları sektöründe sadece üreticilerin değil son kullanıcıların da tercih ettiği yeni teknolojileri ürün portföyümüze kattık. Transfer pompalarını da kendi imalatımızla geliştirerek tam verimlilik sağlamayı hedefliyoruz. Misyonumuz doğrultusunda teknolojik yatırımlarımızı artırıyor, küresel trendlere uyumlu, güvenli ve yenilikçi ürünlerle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."