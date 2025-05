KKTC Başbakanı Ünal Üstel: 'Yatırımlarınızı KKTC’de değerlendirin'

Takip Et

Balkan Rumeli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) 33. Sinerji Toplantısı’nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel’in katılımı ile gerçekleştirdi.

Düzenlenen toplantıya KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel’in yanı sıra KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, KKTC İstanbul Başkonsolosu Erek Çağatay, Cyprus Contructıons Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kayım, Hedef Satınalma Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç Kurter katıldı.

"KKTC ile derin bağlarımız var"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bizim için yalnızca bir kardeş ülke değil; aynı kültürü, aynı inancı, aynı kaderi ve aynı maziyi paylaştığımız, geleceğimizi de bir ve beraber gördüğümüz bir ülkedir.

Kıbrıs, tarih boyunca olduğu gibi bugün de varoluş mücadelesini kararlılıkla sürdüren Kıbrıs Türk halkının direnişinin, özgürlüğünün ve bağımsızlık arzusunun çok büyük bir nişanesidir" dedi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında var olan bağların yüzeyde görülenin çok ötesinde olduğuna vurgu yapan İskender İskenderoğlu, "Bu ilişkiler, sadece siyasi ve diplomatik düzeyde değil; kültürel, ekonomik, sosyal ve gönül düzeyinde de son derece derin, sağlam ve sarsılmazdır.

Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesi, sadece bir coğrafya meselesi değildir. Bu, aynı zamanda adalet, eşitlik ve uluslararası hukuk zemininde verilen bir varoluş mücadelesidir ve bu mücadelede BALKANTÜRKSİAD olarak bizler de elimizi taşın altına koymaya, ortak kalkınma hedefleri doğrultusunda iş birliğini geliştirmeye her zaman hazır olduğumuzu özellikle vurgulamak isteriz" ifadelerini kullandı.

"Güçlü toplumun temelinde güçlü bir ekonomi var"

BALKANTÜRKSİAD olarak, Balkanlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi kardeş ülkelerde sürdürülebilir iş birlikleri kurmayı temel hedeflerden biri olarak gördüklerini ifade eden İskenderoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’in merkezinde yükselen bir yıldız olduğuna dikkati çekerek, "KKTC, genç, dinamik nüfusu; eğitimli insan kaynağı; stratejik konumu ve gelişmekte olan ekonomisi ile büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Bu potansiyelin değerlendirilmesi yalnızca KKTC için değil, tüm Türk dünyası için önemli fırsatlar doğuracaktır" diye konuştu.

"Tüm zorluklara rağmen ilerleyişimizi sürdürüyoruz"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise, yaptığı konuşmada KKTC’nin ambargolar, izolasyonlar altında olmasına rağmen Türkiye’nin büyük desteği ile ilerleyişini sürdürdüğünü söyledi.

Kıbrıs Türk halkının 1950’li yıllardan bu yana varoluş mücadelesi verdiğini, her türlü baskıya, işkenceye rağmen, Türk Mukavamet Teşkilatı ile birlikte ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Kıbrıs Türkünün özgürlüğüne kavuştuğunu dile getiren Üstel, “Bugün de o günlerden pek fark yok. Dünyada aynı zulümler yaşanıyor. Rusya-Ukrayna, İsrail - Filistin Savaşları. Hani AB, hani insan hakları?

Hiçbirimiz göremiyoruz. Biz bunları yaşadık, Balkanlar’dan, Rumeli’den gelen kardeşlerimiz de yaşadı. Bize yine kardeşlerimiz sahip çıktı. Bugün burada bizi bir araya getiren dernek başkanı İskender kardeşime ve yönetimine çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

"KKTC’nin kapıları tüm kardeşlerimize açıktır"

Başbakan Üstel, KKTC’deki yatırımcıların gördükleri baskılara rağmen hiçbir zaman yılmadıklarını ve KKTC’yi dünyanın her yerinde anlattıklarını dile getirerek, şöyle konuştu :

"Kıbrıs Türkü bugünlerine geldiyse fedakar ve cefakar Türk iş insanları sayesindedir. Bundan sonrası bizim için hep ileri gitmektir. KKTC’nin kapıları tüm kardeşlerimize açıktır. Bizler hükümetimiz olarak sizlere her türlü kolaylığı göstermeye devam edeceğiz.

Bizim lokomotif sektörümüz turizm. Ayrıca bir eğitim adasıyız. İnşaat sektöründe büyüyoruz. Tarihimizle, doğamızla, tarım ve hayvancılığımızla büyüyoruz. KKTC adı kumarhanelerle anılıyor ancak gerçek bu değil. Adamızın çok zengin bir kültürü ve tarihi var. Ayrıca gurur duyduğumuz bir mutfağımız var. Çoğu tatilci Yunan Adaları’nı tercih ediyor ancak orada ne varsa yüz katı bizim adamızda var. Gelin ve bu güzellikleri yaşayın. Barış Harekatı’ndan bu yana 86 milyonun yüzde biri KKTC’yi ziyaret etmiş. Biz bu ziyaretlerin artmasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin sevinci sevincimiz, acısı acımızdır. Birliğimiz daim olsun.”

"Bursa, her zaman KKTC’nin yanında"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey , KKTC için beklentisinin dünya çapında tanınan bir ülke olması olduğunu dile getirirken aynı zamanda Bursa’nın göçlerle büyüyen bir şehir olduğunu da söyledi.

Başkan Bozbey konuşmasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Bursa, farklı coğrafyalardan gelen yurttaşlarımızla zenginleşen, barışın, kardeşliğin ve üretimin başkenti haline geldi. Biliyoruz ki Balkanlar’dan Kıbrıs’a kadar uzanan coğrafyada yaşanan tüm gelişmeler Bursamız’da da yansımalarını buluyor. Dünyadaki değişimler dünyada yeni iş yapma biçimlerini ve işbirliklerini getiriyor.

İşte tam bu dönemde Balkanlar ve KKTC ile olan bağlarımız karşılığını bulacaktır. Bizler de tüm çalışmalarımızda bu iş birliklerini önceliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm görüşmelerde dostluk bağlarımızı geliştirirken, gerçekleştireceğimiz her türlü iş birliklerini de konuşuyoruz. Bursamız, kardeşliğimizi pekiştirecek her türlü desteğe her zaman hazır olacaktır. Şunu biliyoruz ki; Bursa birleştirir ve üretir. Bu duyguları pekiştirmek hepimizin görevidir."