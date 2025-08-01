Koç Holding, bir kez daha Fortune Global 500 listesine dahil edildi

İş dünyası dergisi Fortune, ABD’nin en büyük 500 şirketinin ardından Global 500’ü listesini de paylaştı.

Söz konusu sıralamada yer alan dünyanın en büyük 500 şirketinin 2024'te toplam 41,7 trilyon dolar satış geliri elde ettiği açıklandı.

Listeye Türkiye’den dahil olan tek şirket bu yıl da Koç Holding oldu. 191. sıraya yerleşen Koç Holding, 2024'te 70,543 milyar dolar satış geliri ve 39,8 milyar dolar kar elde etmişti. Holding, bu yıl 3 basamak birden yükselmiş oldu.