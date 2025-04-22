Kooperatiflerin çalışma esaslarında yönetmelik değişikliği

Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapıldığını duyurdu.

Buna göre, kooperatiflerin faaliyet gösterebilmesi için büyükşehir belediyesi olan illerde en az 3 bin, büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise en az 2 bin esnaf veya sanatkâr tarafından kurulması şartı getirildi.

"Esnaf ve sanatkârların finasmana erişimi kolaylaştırıldı"

Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkârların hizmet alma noktasındaki seçeneklerinin kapsamının artırıldığı ve finansmana erişimleri daha da kolaylaştırıldığı belirtildi:

"Kooperatiflerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılarak, kamu kaynaklarının kullanımına aracılık eden esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin çalışma bölgeleri, kooperatifin bulunduğu il sınırları dâhilinde genişletilerek; esnaf ve sanatkârların hizmet alma noktasındaki seçeneklerinin kapsamı artırılmış, finansmana erişimleri daha da kolaylaştırılmıştır.

Yapılan değişiklik ile söz konusu kooperatifler için çalışma bölgeleri, kurulu bulundukları ilçenin bağlı olduğu ilin tamamı olarak düzenlenmiştir. Öte yandan, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin ana sözleşmede açıkça belirtilmek kaydıyla bulunduğu ilde faaliyet gösterebilmesi için;

Büyükşehir belediyesi olan illerde en az 3 bin, Büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise en az 2 bin esnaf veya sanatkâr tarafından kurulması şartı getirilmiştir.

Tebliğ değişikliği ile ayrıca, turizm geliştirme kooperatiflerinin ve gayrimenkul işletme kooperatiflerinin sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla, kuruluşlarında ortak sayısı arttırılarak en az 50 kurucu ortak tarafından kurulmasına yönelik düzenleme yapılmıştır."