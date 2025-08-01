KTO Başkanı Gülsoy: İhracatçılara yönelik kur destekleri yükseltilmeli

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş da dünyanın müthiş bir gerilim içerisinde olduğunu belirterek “Ticaret savaşları ile karşı karşıyayız. Türkiye olarak korunaklı hale gelmemiz gerekiyor” dedi. Türkiye’nin her bölgesindeki insanların artık terörsüz Türkiye’nin olabileceğine inandığına ifade eden Elitaş, “Türkiye Yüzyılını inşa edebilmek için Terörsüz Türkiye’yi amasız şartsız hayata geçirmemiz gerekir” diye konuştu.

Kayseri otoyolu ve lojistik entegrasyon vurgusu Kayseri otoyolunun ihale aşamasına gelmesini iş dünyası adına büyük bir mutluluk ve memnuniyetle karşıladıklarını belirten Gülsoy, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi, 'Ulaşım olmadan ticaret olmaz' Bu gerçeğin bilinciyle; otoyolun bir an önce tamamlanmasını, buna entegre şekilde raylı sistemlerle limanlara hızlı ve kesintisiz ulaşımın sağlanmasını da büyük bir beklentiyle takip ediyoruz. Bu proje, kadim şehrimizin marka değerine, üretim gücüne, ticaretine, turizmine ve lojistik altyapısına çok ciddi katkılar sunacaktır” dedi.

İş dünyasının beklentileri dile getirildi Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan’ın Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdiği ‘Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm’ sunumunun ülkemizin ekonomik geleceği açısından tatmin edici bir sunum olduğunu ifade eden Gülsoy, iş dünyasının beklentilerini de şu şekilde sıraladı: KOBİ kredilerinde yüzde 2,5 ticari kredilerde yüzde 2 ve döviz kredilerinde yüzde 1 oranında uygulanan kredi büyüme sınırlarının; firmaları finansmana erişimini zorlaştırdığı görülmektedir. Bu çerçevede, kredi büyüme sınırlarının mevcut ekonomik koşullar, piyasa ihtiyaçları ve reel sektörün finansman gereksinimleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bankalara kotalı verilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont kredilerinin limitleri artırılmalıdır. Ticari kartlardaki taksit sayıları piyasayı çok zorluyor, taksit sayılarının artırılması gerekiyor.

Özellikle yeni yapılan ve konsorsiyum şeklinde oluşturulan yatırımlarda çapraz kefaletin kaldırılması ya da yeni yapılacak yatırım tutarı kadar çapraz kefalet alınması, hem ticaret erbabını ve sanayiciyi hem de fonlayan bankaları rahatlatacaktır. İhracatçılarımız değerlenen TL ve maliyet artışı sebebi ile rekabet gücünü kaybetmektedir. Bu sebeple İhracatçılarımıza yönelik kur desteklerinin yükseltilmesi gerekmektedir. Nefes Kredisinin limitinin yükseltilmesini talep ediyoruz. Piyasaya can suyu vermek adına yüksek tutarlı, kısıt olmadan KGF kredisi beklemekteyiz.”