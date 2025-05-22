KTO Başkanı Öztürk: Türkiye, lojistik koridorlarda küresel gücün yeni adresi

Raporla ilgili değerlendirme­de bulunan Konya Ticaret Oda­sı Başkanı (KTO) Selçuk Öztürk, son yıllarda yürütülen yapısal reformların, uluslararası taşı­macılık hatlarında elde edilen pozisyonların ve altyapı yatırım­larının Türkiye’yi lojistik kori­dorlarda küresel gücün yeni ad­resi olarak konumladığını ifade etti.

Başkan Öztürk açıklamasın­da şunları ifade etti: “Dünyanın üretim ve tüketim merkezleri arasında yeni dengeler kurulur­ken, Türkiye bu dengelerin tam ortasında yer almaktadır. Uzun yıllardır söylenen o meşhur ‘je­opolitik avantaj’ ifadesini artık yalnızca harita üzerinden de­ğil, sahada, ağlarda ve politikada karşılığı olan bir gerçeklik ola­rak ele almalıyız.

Bugün Türki­ye sadece bir geçiş ülkesi değil; lojistik kararların verildiği, ye­ni hatların kurgulandığı, güzer­gâhların yönlendirildiği bir stra­tejik aktör konumundadır. Bu kapsamda KOSAM tarafından hazırlanan raporumuz yalnızca bir durum tespiti değil, aynı za­manda bir strateji belgesi özelli­ği taşımaktadır. Bu çalışma, ka­rar vericiler için bir pusula, yatı­rımcılar için bir rehber, kamu ve özel sektör için ortak bir yol ha­ritasıdır. Türkiye’nin jeopolitik ağırlığını ekonomik kalkınmaya, lojistik derinliğe ve uluslararası güvene dönüştürmenin zamanı gelmiştir.”

Türkiye, bölgesel ticaret gücünü pekiştirdi

Son dönemde görülen Jepo­litik risklerin Türkiye’nin yeni lojistik merkez olma vizyonunu güçlendirdiğini ifade eden Öz­türk, “Türkiye, Orta Koridor gi­bi alternatif güzergâhlar üzerin­den transit ticaret kapasitesini artırmayı hedefleyerek, bölgesel ticaret gücünü pekiştirmektedir.

Orta Koridor’un geliştirilmesi, Türkiye’nin küresel ticaretteki stratejik rolünü güçlendirebi­lir. Ayrıca, Türkiye’nin Hindis­tan-Orta Doğu-Avrupa Ekono­mik Koridoru (IMEC) gibi pro­jelere dâhil edilmesi, bölgesel ticareti ve enerji güvenliğini ar­tırarak, küresel ticaretin şekil­lenmesinde önemli bir rol oy­namasına katkı sağlayacaktır.

Türkiye, lojistik altyapısını mo­dernize ederek ve dijital çözüm­lerle küresel ticaretin merke­zi olma yolunda ilerlemektedir. Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi projeler, Türkiye’yi hem lo­jistik hem de ekonomik olarak güçlendirerek, Asya, Avrupa ve Afrika arasındaki stratejik geçiş noktası olarak önemini artıra­caktır. Bu projeler, Türkiye’nin ekonomik büyümesine, bölgesel entegrasyonu teşvik etmesine ve küresel ticaretteki rolünü güç­lendirmesine imkân tanıyacak­tır” şeklinde konuştu.