Marmarabirlik’te yeni dönem
Marmarabirlik’in Yönetim Kurulu görev dağılımında değişiklik yaşandı. Marmarabirlik başkanlığına Ali Yıldız getirildi.
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birlik'te (Marmarabirlik) gerçekleştirilen Genel Kurul’un ardından yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısıyla birlikte görev dağılımında değişikliğe gidildi. Yönetim Kurulu kararı ile Marmarabirlik başkanlığına Ali Yıldız geldi.
Yönetim Kurulu belli oldu
Gerçekleşen genel kurulda geçtiğimiz dönem Başkanı Hidamet Asa yönetim kurulu üyesi olurken; kurul kararı ile başkanlık koltuğuna Ali Yıldız geldi ve yönetim kurulu başkan vekili Mustafa İlgen oldu.
Yönetim Kurulu Üyeleri ise Kemal Dinç, Hidamet Asa, Osman Bostancı, Enis Edin’den oluşuyor.