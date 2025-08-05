Mega Metal, Capital 500 Türkiye sıralamasında yükseldi

Süper ince bakır tel üreticisi Mega Metal, Capital 500 Türkiye'nin bu yılki en büyük şirketleri listesinde 231'inci sıraya yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrifikasyon, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi trendlerin etkisiyle başta otomotiv, savunma, enerji ve iletişim olmak üzere birçok sektörde hızla artan süper ince bakır tel ihtiyacını karşılayan Mega Metal, büyüme ivmesini sürdürüyor.

Üretim kapasitesi artırıldı

En büyük şirketlere yer veren 2025 Capital 500 Türkiye'nin listesine bu yıl da dahil olan Mega Metal, listede 268'incilikten 231'inci sıraya çıktı. Mega Metal'in sıralamadaki yükselişinin nedenleri olarak üretim kapasitesini artırması, teknoloji odaklı yatırımları ve küresel müşteri ağını genişletmesi gösterildi.

Geçen yıl üretim ve ihracat kapasitesini artıran Mega Metal, Kayseri'deki mevcut tesisinde modernizasyon yatırımlarına devam ederken, ABD'de kurduğu üretim üssüyle de küresel pazarlardaki etkinliğini artırıyor. Özellikle, ABD savunma ve elektrikli araç sanayilerine yönelik artan talebin, şirketin konumunu güçlendirdiği belirtiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Turgut, süper ince bakır telin bugün birçok endüstride kritik bir altyapı bileşeni olarak kullanıldığını, bu ihtiyaca yanıt veren, güvenilir ve yüksek kaliteli çözümler sunmaya odaklandıklarını belirtti.

Turgut, "Capital 500'deki bu yükseliş, sadece bir sıralama değişikliği değil. Vizyonumuzun, teknolojiye yaptığımız yatırımların ve global ölçekteki büyüme stratejimizin doğal bir sonucu." değerlendirmesinde bulundu.